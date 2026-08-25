Πέθανε η «Βασίλισσα της Κάντρι» Ντόλι Πάρτον σε ηλικία 80 ετών
Η θρύλος της αμερικανικής κάντρι μουσικής πέθανε σε ηλικία 80 ετών μετά από μακρά μάχη με την υγεία της
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- Η Ντόλι Πάρτον, θρύλος της αμερικανικής κάντρι μουσικής, πέθανε σε ηλικία 80 ετών μετά από μακρά μάχη με την υγεία της.
- Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, κέρδισε 11 βραβεία Γκράμι, έγραψε πάνω από 3.000 τραγούδια και πούλησε περισσότερους από 100 εκατ. δίσκους.
- Ήταν γνωστή για τα εμβληματικά τραγούδια «Jolene» και «I Will Always Love You», που επηρέασαν την παγκόσμια μουσική σκηνή.
- Η Πάρτον συμμετείχε ενεργά σε φιλανθρωπικά έργα, όπως η προώθηση του αλφαβητισμού και η χρηματοδότηση της έρευνας για το HIV/AIDS και τον κορονοϊό.
- Είχε προγραμματίσει να παραλάβει τιμητικό Όσκαρ για το ανθρωπιστικό της έργο το 2026 και ένα μιούζικαλ για τη ζωή της θα κάνει πρεμιέρα στο Μπρόντγουεϊ το ίδιο έτος.
Η Ντόλι Πάρτον, τεράστιο αμερικανικό σύμβολο, πέθανε σε ηλικία 80 ετών, όπως επιβεβαίωσε η οικογένεια της διάσημης τραγουδίστριας και ηθοποιού.
Η χαρακτηριστική φωνή της έχει σιγήσει για πάντα, αλλά η μουσική της θα συνεχίσει να ζει.
Η ανακοίνωση έγινε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram με ένα βίντεο από τον ανιψιό της, Μπράιαν Σίβερ, εκ μέρους της οικογένειας Πάρτον. Διετέλεσε επικεφαλής ασφαλείας της για δύο δεκαετίες, και ήταν επιθυμία της να ανακοινώσει ο ίδιος τον θάνατό της.
Η Πάρτον βρίσκεται «τώρα στην αγκαλιά του Ιησού», όπου θα συναντήσει τους γονείς της. «Η Ντόλι άνοιξε πόρτες, όχι μόνο για μένα, αλλά για ολόκληρη την οικογένειά της. Άνοιξε επίσης πόρτες για γενιές τραγουδιστών, τραγουδοποιών, μουσικών και ονειροπόλων».
Η τραγουδίστρια θρύλος της κάντρι μουσικής αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, είχε αναγκαστεί να ακυρώσει πολλές προγραμματισμένες συναυλίες τον Δεκέμβριο στο Λας Βέγκας. Οι παραστάσεις στην πόλη-καζίνο στην πολιτεία της Νεβάδα των ΗΠΑ ήταν αρχικά προγραμματισμένες για πέρυσι, αλλά εκείνη την εποχή είχε ήδη αναβάλει την παράσταση για το 2026 λόγω ασθένειας.
Το ανοσοποιητικό και το πεπτικό της σύστημα είχαν παρουσιάσει ανισορροπία τα τελευταία χρόνια και έπασχε από πέτρες στα νεφρά, ανακοίνωσε η σταρ. Ωστόσο, διαβεβαίωσε τους πάντες ότι συνέχιζε να εργάζεται σε διάφορα πρότζεκτ. Η φαρμακευτική αγωγή της είχε προκαλέσει μια μικρή ζάλη. Πρόσθεσε με χιούμορ ότι αυτό σήμαινε ότι της ήταν αδύνατο να ανέβει στη σκηνή με τα μουσικά της όργανα φορώντας ψηλοτάκουνα και βαριές στολές με στρας.
Η Πάρτον έγινε μια από τις πιο αγαπημένες τραγουδοποιούς όλων των εποχών, κερδίζοντας το προσωνύμιο «Βασίλισσα της Κάντρι» κατά τη διάρκεια της καριέρας της.
Είδωλο της κάντρι μουσικής για σχεδόν έξι δεκαετίες, κέρδισε 11 βραβεία Γκράμι και πούλησε περισσότερους από 100 εκατ. δίσκους με τραγούδια όπως τα «Jolene» και «I Will Always Love You».
Έγραψε περισσότερα από 3.000 τραγούδια σε 44 άλμπουμ. Το μουσικό είδωλο διαμόρφωσε την αμερικανική ποπ κουλτούρα για δεκαετίες.
Και μόνο που έγραψε το "Jolene" που τραγούδησε ο Μπόμπ Ντύλαν είναι ανυπέρβλητη, ενώ έχει γράψει τρία τραγούδια που άλλαξαν την ιστορία της μουσικής.
Το "I will always love you" που έγινε γνωστό από την ερμηνεία της Γουίτνεϊ Χιούστον, το "I drove all night" της Σίντι Λόπερ το '95 και το "Jolene"
Φέτος, επρόκειτο να παραλάβει το τιμητικό Όσκαρ για το ανθρωπιστικό της έργο το 2026.
Η Πάρτον διαμόρφωσε τη μουσική και την ποπ κουλτούρα για δεκαετίες. Θεωρούνταν η πλουσιότερη σταρ της κάντρι μουσικής στον κόσμο, με εκτιμώμενη καθαρή περιουσία 500 εκατομμυρίων δολαρίων, και έγινε διάσημη φιλάνθρωπος.
Ήταν γνωστή για τις προσπάθειές της να ενθαρρύνει τον αλφαβητισμό σε όλο τον κόσμο μέσω της Βιβλιοθήκης Φαντασίας του Ιδρύματος Dollywood, και χρησιμοποίησε επίσης τα χρήματά της για την καταπολέμηση της κρίσης του HIV/AIDS, τη χρηματοδότηση του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού και την ανάπτυξη ενός εμβολίου κατά του κορονοϊού.
Το 2022, της απονεμήθηκε το Μετάλλιο Κάρνεγκι για Φιλανθρωπία και σχολίασε:
«Προσφέρω απλώς από την καρδιά μου. Ποτέ δεν ξέρω τι θα κάνω ή γιατί θα το κάνω. Απλώς βλέπω μια ανάγκη και αν μπορώ να την καλύψω, τότε θα το κάνω».
Γεννημένη στις 19 Ιανουαρίου 1946, σε μια ξύλινη καλύβα δύο δωματίων στις όχθες του ποταμού Little Pigeon στο Τενεσί, η Πάρτον ήταν το τέταρτο από 12 παιδιά. Ο πατέρας της ήταν ένας αναλφάβητος αγρότης που κατάφερε να γίνει ιδιοκτήτης μιας μικρής καπνοκαλλιέργειας.
Η Πάρτον αργότερα περιέγραψε την οικογένειά της ως «πάρα πολύ φτωχή», αλλά απέδωσε στη μητέρα της την αγάπη και τη βαθιά γνώση των παραδοσιακών φολκ μπαλάντων, καθώς και στον πατέρα της την εργασιακή του ηθική.
«Μεγάλωσε όλη την οικογένεια με το μυαλό και τη σκληρή δουλειά του», έγραψε το 2020. «Ήξερε πώς να μετράει χρήματα. Ήξερε πόσο άξιζε το καθετί».
Η Πάρτον άρχισε να εμφανίζεται ως τραγουδοποιός από την παιδική της ηλικία. Μέχρι την ηλικία των 13 ετών, είχε εμφανιστεί στο τοπικό ραδιόφωνο και την τηλεόραση στο Ανατολικό Τενεσί, είχε εμφανιστεί στο Grand Ole Opry στο Νάσβιλ και είχε ηχογραφήσει το πρώτο της single, το "Puppy Love".
Όταν αποφοίτησε από το λύκειο το 1964, μετακόμισε στο Νάσβιλ την επόμενη μέρα και άρχισε να καθιερώνεται ως τραγουδοποιός.
Κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της, Hello, I'm Dolly, το 1967, την ίδια χρονιά που συμμετείχε στο εβδομαδιαίο τηλεοπτικό πρόγραμμα The Porter Wagoner Show. Η Wagoner ήταν μια καταξιωμένη σταρ της κάντρι μουσικής, η οποία ήταν μέντορας της Πάρτον και κυκλοφόρησαν μια σειρά από επιτυχημένα άλμπουμ ως ντουέτο.
Το 1973, η Πάρτον αποφάσισε να επικεντρωθεί στη σόλο καριέρα της και έγραψε την μπαλάντα «I Will Always Love You» για τον επαγγελματικό τους χωρισμό. Το τραγούδι έγινε επιτυχία για την Πάρτον και αργότερα για τη Γουίτνεϊ Χιούστον, η οποία ηχογράφησε μια διασκευή σε ρυθμό μπαλάντας το 1992, έγινε μια από τις πιο επιτυχημένες επιτυχίες όλων των εποχών.
Η Πάρτον είπε κάποτε ότι έγραψε το "I Will Always Love You" την ίδια μέρα που έγραψε μια άλλη από τις χαρακτηριστικές της επιτυχίες, το "Jolene". Αργότερα, διευκρίνισε τον ισχυρισμό, λέγοντας σε μια συνέντευξή της:
«Όταν βρήκαμε μια παλιά κασέτα, ήταν στην ίδια κασέτα. Θα μπορούσε να είχε μεσολαβήσει μερικές μέρες. Σίγουρα γράφτηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».
Και τα δύο τραγούδια συμπεριλήφθηκαν στο άλμπουμ της Jolene του 1974 , το οποίο την έφερε σε ένα ευρύτερο κοινό εκτός της κάντρι μουσικής. Το Here You Come Again του 1977 ήταν το πρώτο της άλμπουμ που πούλησε ένα εκατομμύριο αντίτυπα και της χάρισε την πρώτη της νίκη στα βραβεία Grammy μετά από σχεδόν μια δεκαετία υποψηφιοτήτων.
Το 1980, η Πάρτον ανέλαβε τον πρώτο της ρόλο ως ηθοποιός, όταν επιλέχθηκε δίπλα στην Τζέιν Φόντα και τη Λίλι Τόμλιν στην ανατρεπτική κωμωδία στον χώρο εργασίας 9 to 5. Έγραψε επίσης το τραγούδι της ταινίας, το οποίο έγινε επιτυχία νούμερο ένα, κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού και την έκανε είδωλο για τις γυναίκες παντού.
Η επιτυχία της ταινίας βοήθησε την Πάρτον να ξεκινήσει μια καριέρα ως ηθοποιός, εμφανιζόμενη σε ταινίες όπως" The Best Little Whorehouse in Texas" (1982), "Steel Magnolias" (1989) και "Joyful Noise" (2012).
Η Πάρτον διατήρησε έναν παραγωγικό ρυθμό σε όλη της τη ζωή, κυκλοφορώντας ένα νέο άλμπουμ τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια, παράλληλα με ποικίλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως τηλεοπτικές εκπομπές, επιχείρηση με κατεψυγμένα τρόφιμα και το δικό της θεματικό πάρκο Dollywood στο Τενεσί. Ανάμεσα σε διάφορα παιχνίδια και αξιοθέατα, το πάρκο διαθέτει ένα αντίγραφο της μικροσκοπικής ξύλινης καλύβας όπου γεννήθηκε.
Παντρεύτηκε μόνο μία φορά. Σύζυγός της ήταν ο επιχειρηματίας Καρλ Ντιν, με τον οποίο παντρεύτηκε στην Τζόρτια σε ηλικία 18 ετών, την ίδια μέρα που μετακόμισε στο Νάσβιλ. Η τραγουδίστρια έγραψε κάποτε ότι ήταν «έκπληκτη και χαρούμενη» που ενώ ο Καρλ της μιλούσε, την κοίταζε στο πρόσωπό της.
«Φαινόταν να ενδιαφέρεται πραγματικά να μάθει ποια ήμουν και τι έκανα», είπε.
Για χρόνια κρατούσαν τη σχέση τους αυστηρά ιδιωτική, με την Πάρτον να λέει στο αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων AP το 1984:
«Πολλοί λένε ότι δεν υπάρχει ο Καρλ Ντιν, ότι είναι απλώς κάποιος που έφτιαξα για να κρατάω τους άλλους μακριά μου».
Οι ανησυχίες για την υγεία της Πάρτον έγιναν γνωστές για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν αναγκάστηκε να αναβάλει την παραμονή της στο Λας Βέγκας.
Έκανε την ανακοίνωση αστειευόμενη για το ιστορικό της στις αισθητικές επεμβάσεις, γράφοντας:
«Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα υγείας και οι γιατροί μου λένε ότι πρέπει να κάνω μερικές επεμβάσεις. Όπως αστειεύτηκα μαζί τους, πρέπει να είναι η ώρα για τον έλεγχο των 160.000 χιλιομέτρων, αν και δεν είναι το συνηθισμένο ταξίδι για να δω τον πλαστικό χειρουργό μου!»
Με το πέρασμα των δεκαετιών, το μουσικό είδωλο έγινε πρότυπο για εκατομμύρια ανθρώπους. Διατήρησε πάντα το χιούμορ. Ένα μιούζικαλ για τη ζωή της, με τίτλο «Dolly: A True Original Musical», πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στο Μπρόντγουεϊ της Νέας Υόρκης αργότερα φέτος.