Πέθανε η «Βασίλισσα της Κάντρι» Ντόλι Πάρτον σε ηλικία 80 ετών

Snapshot Η Ντόλι Πάρτον, θρύλος της αμερικανικής κάντρι μουσικής, πέθανε σε ηλικία 80 ετών μετά από μακρά μάχη με την υγεία της.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, κέρδισε 11 βραβεία Γκράμι, έγραψε πάνω από 3.000 τραγούδια και πούλησε περισσότερους από 100 εκατ. δίσκους.

Ήταν γνωστή για τα εμβληματικά τραγούδια «Jolene» και «I Will Always Love You», που επηρέασαν την παγκόσμια μουσική σκηνή.

Η Πάρτον συμμετείχε ενεργά σε φιλανθρωπικά έργα, όπως η προώθηση του αλφαβητισμού και η χρηματοδότηση της έρευνας για το HIV/AIDS και τον κορονοϊό.

Είχε προγραμματίσει να παραλάβει τιμητικό Όσκαρ για το ανθρωπιστικό της έργο το 2026 και ένα μιούζικαλ για τη ζωή της θα κάνει πρεμιέρα στο Μπρόντγουεϊ το ίδιο έτος. Snapshot powered by AI

Η Ντόλι Πάρτον, τεράστιο αμερικανικό σύμβολο, πέθανε σε ηλικία 80 ετών, όπως επιβεβαίωσε η οικογένεια της διάσημης τραγουδίστριας και ηθοποιού.

Η χαρακτηριστική φωνή της έχει σιγήσει για πάντα, αλλά η μουσική της θα συνεχίσει να ζει.

Η ανακοίνωση έγινε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram με ένα βίντεο από τον ανιψιό της, Μπράιαν Σίβερ, εκ μέρους της οικογένειας Πάρτον. Διετέλεσε επικεφαλής ασφαλείας της για δύο δεκαετίες, και ήταν επιθυμία της να ανακοινώσει ο ίδιος τον θάνατό της.

Η Πάρτον βρίσκεται «τώρα στην αγκαλιά του Ιησού», όπου θα συναντήσει τους γονείς της. «Η Ντόλι άνοιξε πόρτες, όχι μόνο για μένα, αλλά για ολόκληρη την οικογένειά της. Άνοιξε επίσης πόρτες για γενιές τραγουδιστών, τραγουδοποιών, μουσικών και ονειροπόλων».

https://www.instagram.com/dollyparton/

Η τραγουδίστρια θρύλος της κάντρι μουσικής αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, είχε αναγκαστεί να ακυρώσει πολλές προγραμματισμένες συναυλίες τον Δεκέμβριο στο Λας Βέγκας. Οι παραστάσεις στην πόλη-καζίνο στην πολιτεία της Νεβάδα των ΗΠΑ ήταν αρχικά προγραμματισμένες για πέρυσι, αλλά εκείνη την εποχή είχε ήδη αναβάλει την παράσταση για το 2026 λόγω ασθένειας.

Το ανοσοποιητικό και το πεπτικό της σύστημα είχαν παρουσιάσει ανισορροπία τα τελευταία χρόνια και έπασχε από πέτρες στα νεφρά, ανακοίνωσε η σταρ. Ωστόσο, διαβεβαίωσε τους πάντες ότι συνέχιζε να εργάζεται σε διάφορα πρότζεκτ. Η φαρμακευτική αγωγή της είχε προκαλέσει μια μικρή ζάλη. Πρόσθεσε με χιούμορ ότι αυτό σήμαινε ότι της ήταν αδύνατο να ανέβει στη σκηνή με τα μουσικά της όργανα φορώντας ψηλοτάκουνα και βαριές στολές με στρας.

ARCHIVO - Dolly Parton posa en la ceremonia de la Medalla Carnegie de Filantropνa en Nueva York, el 13 de octubre de 2022. (Foto AP/Andres Kudacki, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Η Πάρτον έγινε μια από τις πιο αγαπημένες τραγουδοποιούς όλων των εποχών, κερδίζοντας το προσωνύμιο «Βασίλισσα της Κάντρι» κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

Είδωλο της κάντρι μουσικής για σχεδόν έξι δεκαετίες, κέρδισε 11 βραβεία Γκράμι και πούλησε περισσότερους από 100 εκατ. δίσκους με τραγούδια όπως τα «Jolene» και «I Will Always Love You».

FILE - Dolly Parton poses for a photo at her office in Nashville, Tenn., Aug. 11, 2005. (AP Photo/John Russell, File) AP2005

Έγραψε περισσότερα από 3.000 τραγούδια σε 44 άλμπουμ. Το μουσικό είδωλο διαμόρφωσε την αμερικανική ποπ κουλτούρα για δεκαετίες.

FILE - Dolly Parton appears at Dollywood's Season Passholder and Media Day in Pigeon Forge, Tenn., March 8, 2024. (Photo by Amy Harris/Invision/AP, File) Invision

Και μόνο που έγραψε το "Jolene" που τραγούδησε ο Μπόμπ Ντύλαν είναι ανυπέρβλητη, ενώ έχει γράψει τρία τραγούδια που άλλαξαν την ιστορία της μουσικής.

Το "I will always love you" που έγινε γνωστό από την ερμηνεία της Γουίτνεϊ Χιούστον, το "I drove all night" της Σίντι Λόπερ το '95 και το "Jolene"

Φέτος, επρόκειτο να παραλάβει το τιμητικό Όσκαρ για το ανθρωπιστικό της έργο το 2026.

Η Πάρτον διαμόρφωσε τη μουσική και την ποπ κουλτούρα για δεκαετίες. Θεωρούνταν η πλουσιότερη σταρ της κάντρι μουσικής στον κόσμο, με εκτιμώμενη καθαρή περιουσία 500 εκατομμυρίων δολαρίων, και έγινε διάσημη φιλάνθρωπος.

FILE - Dolly Parton, left, and Kenny Rogers rehearse a song for their appearance on the TV show "Live... And in Person" in Los Angeles on Sept. 27, 1983. (AP Photo/Doug Pizac, File)

Ήταν γνωστή για τις προσπάθειές της να ενθαρρύνει τον αλφαβητισμό σε όλο τον κόσμο μέσω της Βιβλιοθήκης Φαντασίας του Ιδρύματος Dollywood, και χρησιμοποίησε επίσης τα χρήματά της για την καταπολέμηση της κρίσης του HIV/AIDS, τη χρηματοδότηση του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού και την ανάπτυξη ενός εμβολίου κατά του κορονοϊού.

Το 2022, της απονεμήθηκε το Μετάλλιο Κάρνεγκι για Φιλανθρωπία και σχολίασε:

«Προσφέρω απλώς από την καρδιά μου. Ποτέ δεν ξέρω τι θα κάνω ή γιατί θα το κάνω. Απλώς βλέπω μια ανάγκη και αν μπορώ να την καλύψω, τότε θα το κάνω».

FILE - Dolly Parton performs in Overland Park, Kan., on Aug. 14, 2023. (AP Photo/Charlie Riedel, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Γεννημένη στις 19 Ιανουαρίου 1946, σε μια ξύλινη καλύβα δύο δωματίων στις όχθες του ποταμού Little Pigeon στο Τενεσί, η Πάρτον ήταν το τέταρτο από 12 παιδιά. Ο πατέρας της ήταν ένας αναλφάβητος αγρότης που κατάφερε να γίνει ιδιοκτήτης μιας μικρής καπνοκαλλιέργειας.

Η Πάρτον αργότερα περιέγραψε την οικογένειά της ως «πάρα πολύ φτωχή», αλλά απέδωσε στη μητέρα της την αγάπη και τη βαθιά γνώση των παραδοσιακών φολκ μπαλάντων, καθώς και στον πατέρα της την εργασιακή του ηθική.

FILE - Singer and Actress Dolly Parton shown at a party following the premiere of her movie 'Nine to Five' in Los Angeles, Dec. 12, 1980. (AP Photo/Harms, File)

«Μεγάλωσε όλη την οικογένεια με το μυαλό και τη σκληρή δουλειά του», έγραψε το 2020. «Ήξερε πώς να μετράει χρήματα. Ήξερε πόσο άξιζε το καθετί».

Η Πάρτον άρχισε να εμφανίζεται ως τραγουδοποιός από την παιδική της ηλικία. Μέχρι την ηλικία των 13 ετών, είχε εμφανιστεί στο τοπικό ραδιόφωνο και την τηλεόραση στο Ανατολικό Τενεσί, είχε εμφανιστεί στο Grand Ole Opry στο Νάσβιλ και είχε ηχογραφήσει το πρώτο της single, το "Puppy Love".

Όταν αποφοίτησε από το λύκειο το 1964, μετακόμισε στο Νάσβιλ την επόμενη μέρα και άρχισε να καθιερώνεται ως τραγουδοποιός.

Κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της, Hello, I'm Dolly, το 1967, την ίδια χρονιά που συμμετείχε στο εβδομαδιαίο τηλεοπτικό πρόγραμμα The Porter Wagoner Show. Η Wagoner ήταν μια καταξιωμένη σταρ της κάντρι μουσικής, η οποία ήταν μέντορας της Πάρτον και κυκλοφόρησαν μια σειρά από επιτυχημένα άλμπουμ ως ντουέτο.

Το 1973, η Πάρτον αποφάσισε να επικεντρωθεί στη σόλο καριέρα της και έγραψε την μπαλάντα «I Will Always Love You» για τον επαγγελματικό τους χωρισμό. Το τραγούδι έγινε επιτυχία για την Πάρτον και αργότερα για τη Γουίτνεϊ Χιούστον, η οποία ηχογράφησε μια διασκευή σε ρυθμό μπαλάντας το 1992, έγινε μια από τις πιο επιτυχημένες επιτυχίες όλων των εποχών.

FILE - Dolly Parton, left, Lily Tomlin, center, and Jan Fonda arrive for the premiere of their film "9 To 5" in New York on Dec. 14, 1980. (AP Photo/Richard Drew, File)

Η Πάρτον είπε κάποτε ότι έγραψε το "I Will Always Love You" την ίδια μέρα που έγραψε μια άλλη από τις χαρακτηριστικές της επιτυχίες, το "Jolene". Αργότερα, διευκρίνισε τον ισχυρισμό, λέγοντας σε μια συνέντευξή της:

«Όταν βρήκαμε μια παλιά κασέτα, ήταν στην ίδια κασέτα. Θα μπορούσε να είχε μεσολαβήσει μερικές μέρες. Σίγουρα γράφτηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».

Και τα δύο τραγούδια συμπεριλήφθηκαν στο άλμπουμ της Jolene του 1974 , το οποίο την έφερε σε ένα ευρύτερο κοινό εκτός της κάντρι μουσικής. Το Here You Come Again του 1977 ήταν το πρώτο της άλμπουμ που πούλησε ένα εκατομμύριο αντίτυπα και της χάρισε την πρώτη της νίκη στα βραβεία Grammy μετά από σχεδόν μια δεκαετία υποψηφιοτήτων.

Το 1980, η Πάρτον ανέλαβε τον πρώτο της ρόλο ως ηθοποιός, όταν επιλέχθηκε δίπλα στην Τζέιν Φόντα και τη Λίλι Τόμλιν στην ανατρεπτική κωμωδία στον χώρο εργασίας 9 to 5. Έγραψε επίσης το τραγούδι της ταινίας, το οποίο έγινε επιτυχία νούμερο ένα, κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού και την έκανε είδωλο για τις γυναίκες παντού.

Dolly Parton speaks during a news conference for her show Dolly: An Original Musical, Tuesday, Jan. 28, 2025, in Nashville, Tenn. (AP Photo/George Walker IV) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Η επιτυχία της ταινίας βοήθησε την Πάρτον να ξεκινήσει μια καριέρα ως ηθοποιός, εμφανιζόμενη σε ταινίες όπως" The Best Little Whorehouse in Texas" (1982), "Steel Magnolias" (1989) και "Joyful Noise" (2012).

Η Πάρτον διατήρησε έναν παραγωγικό ρυθμό σε όλη της τη ζωή, κυκλοφορώντας ένα νέο άλμπουμ τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια, παράλληλα με ποικίλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως τηλεοπτικές εκπομπές, επιχείρηση με κατεψυγμένα τρόφιμα και το δικό της θεματικό πάρκο Dollywood στο Τενεσί. Ανάμεσα σε διάφορα παιχνίδια και αξιοθέατα, το πάρκο διαθέτει ένα αντίγραφο της μικροσκοπικής ξύλινης καλύβας όπου γεννήθηκε.

Dolly Parton performs during for "Threads: My Songs in Symphony" on Thursday, March 20, 2025, in Nashville, Tenn. (Photo by Amy Harris/Invision/AP) Invision

Παντρεύτηκε μόνο μία φορά. Σύζυγός της ήταν ο επιχειρηματίας Καρλ Ντιν, με τον οποίο παντρεύτηκε στην Τζόρτια σε ηλικία 18 ετών, την ίδια μέρα που μετακόμισε στο Νάσβιλ. Η τραγουδίστρια έγραψε κάποτε ότι ήταν «έκπληκτη και χαρούμενη» που ενώ ο Καρλ της μιλούσε, την κοίταζε στο πρόσωπό της.

«Φαινόταν να ενδιαφέρεται πραγματικά να μάθει ποια ήμουν και τι έκανα», είπε.

Για χρόνια κρατούσαν τη σχέση τους αυστηρά ιδιωτική, με την Πάρτον να λέει στο αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων AP το 1984:

«Πολλοί λένε ότι δεν υπάρχει ο Καρλ Ντιν, ότι είναι απλώς κάποιος που έφτιαξα για να κρατάω τους άλλους μακριά μου».

Οι ανησυχίες για την υγεία της Πάρτον έγιναν γνωστές για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν αναγκάστηκε να αναβάλει την παραμονή της στο Λας Βέγκας.

Έκανε την ανακοίνωση αστειευόμενη για το ιστορικό της στις αισθητικές επεμβάσεις, γράφοντας:

«Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα υγείας και οι γιατροί μου λένε ότι πρέπει να κάνω μερικές επεμβάσεις. Όπως αστειεύτηκα μαζί τους, πρέπει να είναι η ώρα για τον έλεγχο των 160.000 χιλιομέτρων, αν και δεν είναι το συνηθισμένο ταξίδι για να δω τον πλαστικό χειρουργό μου!»

Με το πέρασμα των δεκαετιών, το μουσικό είδωλο έγινε πρότυπο για εκατομμύρια ανθρώπους. Διατήρησε πάντα το χιούμορ. Ένα μιούζικαλ για τη ζωή της, με τίτλο «Dolly: A True Original Musical», πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στο Μπρόντγουεϊ της Νέας Υόρκης αργότερα φέτος.

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