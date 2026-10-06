Χαλκιδική: 11,5 τόνοι σκουπιδιών έφυγαν από τη θάλασσα - Ο βυθός στο Πόρτο Κουφό «ανασαίνει» ξανά

Snapshot Περισσότεροι από 11,5 τόνοι απορριμμάτων έχουν απομακρυνθεί από τον βυθό του Πόρτο Κουφό στη Χαλκιδική από το 2021 μέσω δράσεων εθελοντών και δυτών του Greek Eco Project.

Ο βυθός, που παλαιότερα ήταν γεμάτος σκουπίδια και θύμιζε χωματερή, παρουσιάζει πλέον βελτίωση με την εμφάνιση θαλάσσιας βλάστησης και ορατή μείωση των απορριμμάτων.

Οι καθαρισμοί επικεντρώνονται κυρίως σε περιοχές όπου δένουν καΐκια και τουριστικά σκάφη, απομακρύνοντας κυρίως αλιευτικό εξοπλισμό και απορρίμματα από σκάφη.

Η συστηματική παρουσία των εθελοντών έχει συμβάλει στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, που πλέον ενεργεί ως φύλακας του λιμανιού.

Το Greek Eco Project, που ιδρύθηκε το 2020, στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία της φύσης. Snapshot powered by AI

Ο βυθός στο Πόρτο Κουφό της Χαλκιδικής αλλάζει εικόνα. Περισσότεροι από 11,5 τόνοι απορριμμάτων έχουν απομακρυνθεί τα τελευταία πέντε χρόνια από τον θαλάσσιο βυθό, χάρη στις δράσεις εθελοντών και δυτών του Greek Eco Project, με την περιοχή να παρουσιάζει πλέον εμφανή σημάδια βελτίωσης.

Στα σημεία όπου μέχρι πριν από λίγα χρόνια υπήρχαν συσσωρευμένα σκουπίδια, σήμερα ο βυθός είναι και πάλι ορατός και κάνουν την εμφάνισή τους θαλάσσια φυτά, δίνοντας μια διαφορετική εικόνα σε ένα από τα γνωστά λιμάνια της Χαλκιδικής.

Από μια «χωματερή» σε έναν βυθό που αλλάζει

Οι υποβρύχιες ανασύρσεις στο Πόρτο Κουφό ξεκίνησαν το 2021, στο πλαίσιο του προγράμματος Blue Halkidiki.

Όπως περιγράφει η πρόεδρος του Greek Eco Project, Αυγή Μεταξά, η πρώτη κατάδυση στην περιοχή αποκάλυψε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Σε έκταση περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων, οι δύτες εντόπισαν έναν βυθό γεμάτο απορρίμματα, με την εικόνα να παραπέμπει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, σε «χωματερή».

Από τότε, οι εθελοντές και οι συνεργάτες του προγράμματος επιστρέφουν κάθε χρόνο στην περιοχή, οργανώνοντας νέες δράσεις καθαρισμού και αυξάνοντας σταδιακά τον αριθμό των δυτών που συμμετέχουν.

11,5 τόνοι απορριμμάτων σε πέντε χρόνια

Οι ποσότητες που έχουν απομακρυνθεί αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Το 2022, όταν πραγματοποιήθηκε μεγαλύτερη επιχείρηση καθαρισμού, ανασύρθηκαν περίπου 8 τόνοι απορριμμάτων, ενώ οι δράσεις συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρόνια. Μόνο φέτος οι δύτες απομάκρυναν περίπου 750 κιλά.

Συνολικά, από το 2021 μέχρι σήμερα, οι ανασύρσεις έχουν ξεπεράσει τους 11,5 τόνους.

Στον βυθό εντοπίζεται κυρίως αλιευτικός εξοπλισμός, αλλά και αντικείμενα που φαίνεται να καταλήγουν στη θάλασσα από τα σκάφη που δένουν στην περιοχή.

Εκεί όπου υπήρχαν σκουπίδια, εμφανίζεται ξανά ζωή

Οι άνθρωποι που συμμετέχουν στις δράσεις βλέπουν πλέον από κοντά τη διαφορά. Οι καταδύσεις πραγματοποιούνται συνήθως σε βάθος έως 15 μέτρα, ενώ στο Πόρτο Κουφό η προσπάθεια επικεντρώνεται κυρίως στο σημείο όπου δένουν μεγάλα καΐκια και τουριστικά σκάφη.

«Πλέον, είναι πιο διασκορπισμένα τα σκουπίδια», εξηγεί η Αυγή Μεταξά, περιγράφοντας τη σημερινή εικόνα. Αυτό σημαίνει ότι οι καθαρισμοί μπορεί να χρειάζονται περισσότερο χρόνο, όμως η συνολική εικόνα του βυθού βελτιώνεται χρόνο με τον χρόνο.

Και η αλλαγή είναι πλέον ορατή: εκεί όπου κάποτε ο βυθός ήταν καλυμμένος από απορρίμματα, σήμερα εμφανίζεται ξανά θαλάσσια βλάστηση.

Μια προσπάθεια που συνεχίζεται

Το Πόρτο Κουφό ήταν, σύμφωνα με την πρόεδρο του Greek Eco Project, η πιο ρυπασμένη από τις περιοχές στις οποίες έχει επιχειρήσει η ομάδα, καθώς στον βυθό είχαν συσσωρευτεί απορρίμματα πολλών ετών.

Η συστηματική παρουσία των εθελοντών, όμως, φαίνεται πως έχει αρχίσει να αλλάζει όχι μόνο τον βυθό αλλά και τη σχέση της τοπικής κοινωνίας με την περιοχή. Όπως αναφέρει η ίδια, οι περιβαλλοντικές δράσεις έχουν συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των κατοίκων, οι οποίοι πλέον λειτουργούν ως προστάτες και φύλακες του λιμανιού.

Το Greek Eco Project, που ιδρύθηκε το 2020, έχει ως βασικό στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αξία της φύσης.

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