Λύθηκε το μυστήριο του «χρυσού αυγού»: Οι επιστήμονες εντόπισαν τελικά την πραγματική του ταυτότητα

Η ανακάλυψη που θύμισε... ταινία τρόμου

Δημήτρης Δρίζος

  • Το "χρυσό αυγό" που βρέθηκε στον βυθό του Κόλπου της Αλάσκας αποδείχθηκε ότι είναι η βάση ενός γιγάντιου θαλάσσιου ανεμώνη του είδους Relicanthus daphneae.
  • Το αντικείμενο ήταν μια κιτρινωπή μάζα νεκρών κυττάρων που λειτουργούσε ως σημείο πρόσφυσης της ανεμώνης σε βράχο.
  • Η ανάλυση αποκάλυψε την παρουσία κνιδοκυττάρων, χαρακτηριστικών των κνιδόζωων, και η γενετική εξέταση επιβεβαίωσε τη σύνδεση με γιγάντιες θαλάσσιες ανεμώνες.
  • Η λύση του μυστηρίου του "χρυσού αυγού" ανέδειξε την πολυπλοκότητα και την ανεξερεύνητη φύση του ωκεανού σε μεγάλα βάθη.
  • Εκτιμάται ότι περίπου τα δύο τρίτα των οργανισμών σε μεγάλα βάθη παραμένουν άγνωστοι στην επιστήμη.
Ένα από τα πιο παράξενα ευρήματα των τελευταίων ετών, το λεγόμενο «χρυσό αυγό» που είχε εντοπιστεί στον βυθό του ωκεανού, έπαψε πλέον να αποτελεί μυστήριο, τρία χρόνια μετά την ανακάλυψή του που είχε πυροδοτήσει ακόμη και σενάρια για εξωγήινη προέλευση.

Το αντικείμενο, με διάμετρο περίπου 10 εκατοστά, είχε εντοπιστεί σε βάθος άνω των 3,2 χιλιομέτρων, στον Κόλπο της Αλάσκας, κατά τη διάρκεια αποστολής της National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) το 2023.

Τι ήταν τελικά το «χρυσό αυγό»

Παρά τις αρχικές εικασίες, οι επιστήμονες κατέληξαν πως δεν πρόκειται ούτε για αυγό, ούτε για άγνωστο οργανισμό, αλλά για μια μάζα νεκρών κυττάρων. Συγκεκριμένα, όπως διαπιστώθηκε, αποτελούσε τη βάση ενός γιγάντιου θαλάσσιου ανεμώνη, του είδους Relicanthus daphneae.

Η κιτρινωπή αυτή μάζα λειτουργούσε ως σημείο πρόσφυσης του οργανισμού σε βράχο. Όταν η ανεμώνη μετακινήθηκε ή πέθανε, το υπόλειμμα παρέμεινε στο σημείο, δίνοντας την εντύπωση ενός μυστηριώδους «αυγού».

Ο επικεφαλής της μελέτης, δρ. Στίβεν Άουσκαβιτς από το Smithsonian National Museum of Natural History, σημείωσε ότι η επίλυση του γρίφου αποτέλεσε ιδιαίτερα ικανοποιητική εξέλιξη, καθώς για χρόνια υπήρχαν συνεχείς ερωτήσεις σχετικά με την ταυτότητα του ευρήματος.

33.jpg

Το «χρυσό αυγό» εντοπίστηκε από το τηλεχειριζόμενο όχημα Deep Discoverer, το οποίο κατέγραφε τον πυθμένα του ωκεανού. Οι ερευνητές παρατήρησαν ένα λείο, γυαλιστερό και μαλακό αντικείμενο, με μια εμφανή οπή στο μπροστινό μέρος.

Αρχικά, υπέθεσαν ότι μπορεί να πρόκειται για νέο είδος σπόγγου ή για περίβλημα αυγού άγνωστου οργανισμού. Η εικόνα, μάλιστα, προκάλεσε σχόλια με δόσεις χιούμορ αλλά και ανησυχίας, καθώς κάποιοι την παρομοίασαν με σκηνή από την ταινία Alien του Ridley Scott.

Με τη βοήθεια του ρομποτικού βραχίονα, το αντικείμενο αποκολλήθηκε και μεταφέρθηκε στο ερευνητικό σκάφος Okeanos Explorer για περαιτέρω ανάλυση.

1777006861275-423533310-55.jpg

Η δύσκολη επιστημονική διερεύνηση

Αρχικά, το μόνο που μπορούσαν να επιβεβαιώσουν οι επιστήμονες ήταν ότι το δείγμα ήταν βιολογικής προέλευσης. Η ανάλυση αποδείχθηκε ιδιαίτερα περίπλοκη και χρειάστηκε η συμβολή ειδικών από διαφορετικά πεδία.

Ο δρ. Άλεν Κόλινς, από το Εθνικό Σύστημα Ταξινόμησης της NOAA, εξήγησε ότι το δείγμα δεν παρουσίαζε βασικά χαρακτηριστικά ζώων, όπως στόμα ή μυϊκή δομή, ενώ δεν υπήρχε και μεμβράνη που να παραπέμπει σε αυγό.

Ωστόσο, η μικροσκοπική εξέταση αποκάλυψε την παρουσία ινώδους υλικού με κύτταρα που φέρουν κνιδοκύτταρα – τα χαρακτηριστικά «κεντριά» που διαθέτουν οι οργανισμοί της ομάδας των κνιδόζωων, όπως οι ανεμώνες και τα κοράλλια.

Η περαιτέρω ανάλυση οδήγησε τους επιστήμονες στην υποομάδα Hexacorallia, ενώ η σύγκριση με δείγματα γιγάντιων ανεμώνων που είχαν εντοπιστεί το 2021 ενίσχυσε την υπόθεση.

Τελικά, η γενετική ανάλυση επιβεβαίωσε ότι το δείγμα περιείχε γενετικό υλικό από γιγάντιες θαλάσσιες ανεμώνες, λύνοντας οριστικά το μυστήριο.

1777006719058-417551673-clipboard04-24-202601.jpg

Ένα μικρό αλλά εντυπωσιακό κομμάτι του άγνωστου βυθού

Η υπόθεση του «χρυσού αυγού» αναδεικνύει πόσα ακόμη παραμένουν άγνωστα για τα βάθη των ωκεανών. Εκτιμάται ότι έως και τα δύο τρίτα των οργανισμών που ζουν σε μεγάλα βάθη δεν έχουν ακόμη καταγραφεί από την επιστήμη.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, ακόμη και τα πιο μικρά και παράξενα ευρήματα μπορούν να ανοίξουν νέα παράθυρα γνώσης για τον πλανήτη μας.

