Πολωνία: Υδραυλικός serial-killer κατηγορείται για τουλάχιστον επτά θανάτους ηλικιωμένων γυναικών

Ο 43χρονος συνελήφθη αφού τραπεζικός υπάλληλος τον άκουσε να στραγγαλίζει μία γυναίκα σε ανοιχτή κλήση

Ελένη Ευστρατίου

Πολωνία: Υδραυλικός serial-killer κατηγορείται για τουλάχιστον επτά θανάτους ηλικιωμένων γυναικών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 43χρονος υδραυλικός στην Πολωνία κατηγορείται για τη δολοφονία τουλάχιστον επτά ηλικιωμένων γυναικών, τις οποίες στραγγάλιζε μετά από εκβιασμό για χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.
  • Ο δράστης συνελήφθη όταν τραπεζικός υπάλληλος άκουσε σε ανοιχτή κλήση τη δολοφονία μιας γυναίκας, ενώ βρέθηκε υπό την επήρεια ναρκωτικών και εθισμένος στον τζόγο.
  • Ο ύποπτος χρησιμοποιούσε γάντια, μονωτική ταινία και δεματικά για να ακινητοποιεί τα θύματά του, τα οποία σκότωνε με ασφυξία ακόμα και αφού του αποκάλυπταν τα κρυμμένα χρήματα.
  • Στο κινητό του βρέθηκαν 75.000 φωτογραφίες, πολλές από τις οποίες απεικονίζουν τα θύματά του, γεγονός που οδηγεί τις Αρχές στην εξέταση και άλλων ύποπτων θανάτων ηλικιωμένων.
  • Μαζί με τον δράστη συνελήφθησαν δύο Ουκρανοί συνεργοί, εκ των οποίων ο ένας ομολόγησε συμμετοχή χωρίς να αναλάβει την ευθύνη για φόνο, ενώ ο άλλος αρνείται κάθε εμπλοκή.
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Υπόθεση που θυμίζει ταινία θρίλερ εξιχνιάζουν οι αστυνομικές Αρχές της Πολωνίας, με έναν 43χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία τουλάχιστον επτά γυναικών.

Μάλιστα ο δράστης, πριν σκοτώσει τα θύματά του με ασφυξία, ζητούσε πληροφορίες για χρήματα και αντικείμενα αξίας που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εξιχνιαστεί όλες οι υποθέσεις, όμως η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Είμαστε μπροστά στον χειρότερο serial killer της χώρας, μπορεί και της Ευρώπης», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στην Gazeta Wyborcza.

Πώς σκότωνε τα θύματα

Όπως έχει προκύψει από την αστυνομική έρευνα ο 43χρονος εργαζόταν ως υδραυλικός και μέσω του επαγγέλματός του είχε πρόσβαση στο εσωτερικών σπιτιών ευάλωτων γυναικών.

Αφού έκανε κατόπτευση των χώρων, επέστρεφε αργότερα με τυχαία προσχήματα, ακινητοποιούσε τα θύματά του, τα απειλούσε και τελικά τα σκότωνε, αφού του αποκάλυπταν που κρατούσαν χρήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Μέχρι στιγμής ο 43χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία έξι γυναικών, ενώ θεωρείται υπαίτιος για τον θάνατο από έμφραγμα μίας ακόμη γυναίκας.

Ο Μάικλ Π. συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2025 όταν εργαζόμενος σε τμήμα τηλεφωνικής υποστήριξης τράπεζας τον άκουσε να στραγγαλίζει μια γυναίκα η οποία είχε καλέσει για να ζητήσει οδηγίες προκειμένου να αλλάξει το ΡΙΝ στην κάρτα της. Αυτό που δεν είχε αντιληφθεί ο 43χρονος υδραυλικός ήταν ότι το τηλέφωνο ήταν ανοιχτό και η αποτρόπαια πράξη του είχε καταγραφεί.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι της ηλικιωμένης βρήκαν τον Μάικλ Π. κάτω από το μπαλκόνι του σπιτιού της. Όπως διαπίστωσαν ο 43χρονος ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ενώ, όπως προέκυψε, ήταν εθισμένος στον τζόγο.

Γάντια και μονωτική ταινία στη τσάντα του

Σύμφωνα με δημοσίευμα σε πολωνική εφημερίδα, ο Μάικλ Π. κουβαλούσε πάντα μαζί του μια τσάντα πλάτης στην οποία είχε γάντια, μονωτική ταινία και δεματικά για να ακινητοποιεί τα θύματά του. Τις περισσότερες φορές αφού έδενε τις γυναίκες-θύματα, τις απειλούσε να του αποκαλύψουν πού έκρυβαν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

Ακόμα, όμως, και όταν οι απροστάτευτες γυναίκες του έλεγαν αυτό που ήθελε να ακούσει, ο 43χρονος τις σκότωνε προκαλώντας τους ασφυξία με εργαλεία όπως σακούλες σκουπιδιών ή μαξιλάρια ενώ ήταν δεμένες σε καρέκλες.

Η εκτίμηση των αστυνομικών είναι ότι ενώ αρχικά ήταν πολύ προσεκτικός και έκρυβε τα ίχνη του, στη συνέχεια πιθανότατα έχασε τον αυτοέλεγχό του αφήνοντας σημάδια όπως τα δεματικά στα χέρια των θυμάτων του.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί βρήκαν 75.000 φωτογραφίες στο κινητό του με πολλές από αυτές να δείχνουν τα θύματά του. Οι φωτογραφίες ερευνώνται προσεκτικά με στόχο να εξιχνιάσουν και άλλους πιθανούς θανάτους που οφείλονται στον ίδιο.

Η αστυνομία εξετάζει πλέον δεκάδες περιπτώσεις θανάτων ηλικιωμένων που είχαν προηγουμένως θεωρηθεί φυσικοί. Ως υδραυλικός, ο ύποπτος είχε πρόσβαση σε πολλά διαμερίσματα και, σύμφωνα με τους ανακριτές, ενδέχεται να είχε στοχεύσει ηλικιωμένους που ζούσαν μόνοι τους, να είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη τους και στη συνέχεια να επέστρεφε με διάφορες προφάσεις.

Δύο συνεργοί

Μαζί με τον Μάικλ Π. συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα που κατηγορούνται ως συνεργοί του.

Ο λόγος για δύο Ουκρανούς με τους οποίους φέρεται να συνεργάστηκε σε ορισμένους από τους φόνους.

Ωστόσο από τους δύο Ουκρανούς μόνο ο ένας, ο 33χρονος Τάρας Χ. έχει ομολογήσει τη συμμετοχή του υποστηρίζοντας, πάντως, ότι δεν ήθελε να σκοτώσει αλλά μόνο να κλέψει, ενώ ο δεύτερος, ο Ιχόρ Χ. ο οποίος συνελήφθη τον περασμένο Νοέμβριο, αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

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