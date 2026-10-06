Συγκλονίζουν οι κόρες του 40χρονου πρώην παίκτη του «American Idol» που δολοφόνησε την σύζυγό του

Snapshot Ο Κέιλεμπ Φλιν, πρώην παίκτης του «American Idol», καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης για τη δολοφονία της συζύγου του Άσλεϊ Φλιν τον Φεβρουάριο του 2026.

Ο Φλιν προσπάθησε να σκηνοθετήσει διάρρηξη για να αποδώσει το έγκλημα σε τρίτο πρόσωπο, αλλά οι ένορκοι απέρριψαν τον ισχυρισμό του.

Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε η εξωσυζυγική σχέση του Φλιν και τα μηνύματα που έδειχναν την επιθυμία του να σκοτώσει τη σύζυγό του.

Οι δύο κόρες του θύματος ήταν παρούσες στο σπίτι τη στιγμή της δολοφονίας και αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν τον πατέρα τους μετά το έγκλημα.

Η υπόθεση έχει ομοιότητες με την υπόθεση των Γλυκών Νερών, καθώς και στις δύο περιπτώσεις ο σύζυγος δολοφόνησε τη γυναίκα του και επιχείρησε να αποδώσει το έγκλημα σε φανταστικό εισβολέα. Snapshot powered by AI

Σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης καταδικάστηκε ο 40χρονος Κέιλεμπ Φλιν, πρώην πάστορας και διαγωνιζόμενος του «American Idol» από το Οχάιο, αφού κρίθηκε ένοχος για την δολοφονία της συζύγου του Άσλεϊ Φλιν.

Η 37χρονη, δασκάλα και προπονήτρια βόλεϊ, δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 μέσα στο σπίτι της οικογένειας στην πόλη Τιπ Σίτι. Τότε, ο Φλιν είχε καλέσει το 911 και είχε υποστηρίξει ότι ένας άγνωστος είχε εισβάλει στο σπίτι και είχε πυροβολήσει τη σύζυγό του ενώ εκείνος βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο.

Κατά την διάρκεια της δίκης, η δικαστής Τζανίν Πρατ δήλωσε ότι ο Κέιλεμπ Φλιν χρησιμοποίησε τη χριστιανική του πίστη για να χειραγωγήσει κόσμο και δεν έδειξε καμία μεταμέλεια για τις πράξεις του, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από «πολλαπλά επίπεδα εξαπάτησης, χειραγώγησης και σκληρότητας», σύμφωνα με την ίδια.

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Επιχείρησε να σκηνοθετήσει μια διάρρηξη

Με δάκρυα στα μάτια, ο Φλιν ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής, ξεκινώντας από τις δύο μικρές κόρες του, ηλικίας 9 και 11 ετών, οι οποίες βρίσκονταν στο σπίτι όταν εκείνος πυροβόλησε και σκότωσε την σύζυγό του όσο εκείνη κοιμόταν. «Είστε η μεγαλύτερη χαρά της ζωής μου», είπε ο Κέιλεμπ απευθυνόμενος σε εκείνες.

Αν και δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τα λόγια και τις αποφάσεις του, ο Φλιν δήλωνε κατηγορηματικά αθώος, καθ' όλη την διάρκεια της δίκης. «Καθώς στέκομαι εδώ ενώπιον του Θεού, ο οποίος είναι ο απόλυτος κριτής μου, δεν λέω ψέματα όταν λέω ότι δεν σκότωσα τη σύζυγό μου», είπε κλαίγοντας.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο Φλιν είχε επιχειρήσει να σκηνοθετήσει μια διάρρηξη, ώστε η δολοφονία να αποδοθεί σε εισβολέα. Ωστόσο, οι ένορκοι απέρριψαν τον ισχυρισμό του. Εκτός από τη δολοφονία, ο 40χρονος κρίθηκε ένοχος για ακόμη οκτώ κατηγορίες, μεταξύ των οποίων διακεκριμένη ανθρωποκτονία και αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Φλιν επέλεξε να μην καταθέσει στο εδώλιο.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ακόμη ότι ο 40χρονος διατηρούσε σχέση με νεαρή γυναίκα από την εκκλησία στην οποία δραστηριοποιούνταν, ενώ οι εισαγγελείς παρουσίασαν μηνύματα στα οποία εξέφραζε την επιθυμία να φύγει η σύζυγός του από τη ζωή του.

«Τι σου έκανε ποτέ για να την μισείς τόσο πολύ;»

Μέλη της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων των γονιών της Άσλεϊ, μίλησαν υπέρ της αυστηρής ποινής, αν και δήλωσαν ότι έχουν συγχωρέσει τον Φλιν επειδή δεν θέλουν η κληρονομιά της κόρης τους να είναι το μίσος.

Η αδελφή της, Κέιλα Κέιτ, είπε ότι οι πράξεις του Φλιν έχουν τραυματίσει ολόκληρη την εκκλησιαστική τους κοινότητα. «Παιδιά της κοινότητας μας τρέχουν τα βράδια στα υπνοδωμάτια των γονιών τους για να βεβαιωθούν ότι οι πατέρες τους δεν έχουν σκοτώσει τις μητέρες τους», είπε.

Καθώς ένα μέλος της οικογένειας διάβαζε μια επιστολή που είχε γράψει η κόρη του, η Άβα, ο Φλιν έκλαιγε ανεξέλεγκτα. Σε κάποιο σημείο, φάνηκε ότι θα πέσει στο έδαφος.

«Η μαμά ήταν ο τέλειος άνθρωπος», έγραψε η 9χρονη Έβα στην επιστολή της. «Τι σου έκανε ποτέ για να την μισείς τόσο πολύ;».

Σε άλλο σημείο, η Άβα έγραψε ότι η μητέρα της ήταν η καλύτερή της φίλη, ενώ η μεγαλύτερη αδελφή της, η 11χρονη Άλισσα, απευθύνθηκε στον πατέρα της ως «Κέιλεμπ» και όχι ως «μπαμπά». Τον κάλεσε να παραδεχθεί δημόσια τι έκανε και να αποδεχθεί τις συνέπειες, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα τον επισκέπτεται στη φυλακή.

«Θέλω απλώς να πεθάνει και να εξαφανιστεί»

Κατά τη διάρκεια των τελικών αγορεύσεων, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Φλιν ήθελε να χωρίσει όταν σκότωσε τη σύζυγό του, όπως φάνηκε και από τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει ο 40χρονος με την ερωμένη του, την 22χρονη Αλέιγκα Μπότνερ.

Συνολικά, είχαν ανταλλάξει περίπου 100.000 μηνύματα.

Σε ένα από αυτά, τα οποία διάβασε η 22χρονη κατά την διάρκεια της δίκης, ο 40χρονη της είχε πει: «Χθες το βράδυ, έμεινα ξύπνιος μέχρι τις 4 το πρωί κλαίγοντας, σκεπτόμενος τρόπους για να τη σκοτώσω χωρίς να πάω φυλακή». Σε ένα άλλο μήνυμα, έγραφε: «Θέλω απλώς να πεθάνει και να εξαφανιστεί».

Τη νύχτα πριν από την δολοφονία, ο ίδιος είχε στείλει ένα μήνυμα στην 22χρονη, λέγοντας: «Σε επιλέγω. Είμαι ελεύθερος».

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι το κίνητρο της δολοφονίας συνδεόταν, μεταξύ άλλων, με την εξωσυζυγική σχέση του. Σύμφωνα με την 22χρονη, η ίδια γνώρισε τον Φλιν το 2022, όταν εκείνη ήταν 20χρονη ασκούμενη στην εκκλησία του, και είχε σχέση μαζί του για περισσότερο από ένα χρόνο.

Το όπλο δεν βρέθηκε ποτέ

Στα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης περιλαμβάνονταν βίντεο από κάμερες σώματος που φορούσαν αστυνομικοί, καθώς και δεδομένα δραστηριότητας από το iPhone και το Apple Watch του Φλιν τις ώρες γύρω από την δολοφονία.

Τα στοιχεία αυτά έδειξαν ότι ο Φλιν είπε ψέματα όταν ισχυρίστηκε ότι κοιμόταν όταν πυροβολήθηκε η Άσλεϊ.

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο αφορούσε το όπλο που χρησιμοποίησε ο 40χρονος για να δολοφονήσει την σύζυγό του, το οποίο δεν βρέθηκε ποτέ. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ο 40χρονος το κρατούσε στην κεντρική κονσόλα του φορτηγού του, αλλά όταν έφτασαν εκεί, βρήκαν την κονσόλα ανοιχτή.

Λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής, ο Φλιν, φορώντας πορτοκαλί στολή κρατουμένου και έχοντας τα χέρια του δεμένα, διάβασε μια δήλωση με την οποία εξέφρασε την αγάπη του για την οικογένειά του, ενώ περιέγραψε την Άσλεϊ ως μια «όμορφη και υπέροχη μητέρα».

«Ζητώ συγγνώμη για ορισμένες από τις αποφάσεις μου. Έδωσα όρκους στην Άσλεϊ την ημέρα του γάμου μας. Απέτυχα να τηρήσω αυτούς τους όρκους», είπε, επιμένοντας, ωστόσο, ότι δεν δολοφόνησε τη σύζυγό του.

Ο δικηγόρος του, Πάτρικ Μάλιγκαν, έχει προαναγγείλει ότι θα ασκήσει έφεση, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν προμελέτη, ενώ υποστήριξε ότι η απιστία δεν συνιστά απόδειξη δολοφονίας.

Η υπόθεση που θυμίζει τα Γλυκά Νερά

Ο τρόπος με τον οποίο επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί το έγκλημα φέρνει αναπόφευκτα στον νου την υπόθεση της Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά.

Τον Μάιο του 2021, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια είχε σκηνοθετήσει ληστεία, υποστηρίζοντας επί εβδομάδες στις Αρχές ότι άγνωστοι είχαν εισβάλει στην κατοικία.

Στο σπίτι βρισκόταν και η 11 μηνών κόρη του ζευγαριού. Τελικά, στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας και το smartwatch της Καρολάιν οδήγησαν στην κατάρρευση της εκδοχής του και στην ομολογία του. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Οι δύο υποθέσεις δεν είναι ίδιες, έχουν όμως μια κοινή γραμμή καθώς και στις δύο τραγικές περιπτώσεις, ο σύζυγος καταδικάστηκε για τη δολοφονία της γυναίκας του μέσα στο οικογενειακό σπίτι και επιχείρησε να στρέψει τις υποψίες σε έναν ανύπαρκτο εισβολέα, ενώ παιδιά του ζευγαριού βρίσκονταν μέσα στην κατοικία.