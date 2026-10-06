Guardian: Ρώσοι πράκτορες αφόδευσαν σε τουαλέτες Φινλανδών πολιτικών αφού εισέβαλαν στα σπίτια τους

Snapshot Ρώσοι μυστικοί πράκτορες έχουν εισβάλει σε σπίτια Φινλανδών πολιτικών, αφήνοντας περιττώματα ως μέσο εκφοβισμού.

Τουλάχιστον 20 Φινλανδοί βουλευτές έχουν αναφέρει μυστηριώδεις διαρρήξεις, με τις αρχές να ξεκινούν έρευνα για τα περιστατικά.

Τέτοιες τακτικές εκφοβισμού και δολιοφθοράς έχουν ιστορικό χρήσης από τη Ρωσία, ειδικά μετά την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ το 2023.

Η Γερμανία προειδοποιεί για κλιμάκωση των ρωσικών υβριδικών επιθέσεων και αυξημένο κίνδυνο σύγκρουσης με τη Μόσχα.

Οι γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών αναφέρουν ότι οι ρωσικές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν δολοφονίες και επιθέσεις σε στρατιωτικές και αμυντικές υποδομές. Snapshot powered by AI

Μια μυστήρια και κυρίως... δυσώδης κατασκοπευτική ιστορία βγήκε στο προσκήνιο από τον βρετανικό Τύπο και δη τον Guardian, που αποκάλυψε ότι Ρώσοι μυστικοί πράκτορες εισέβαλαν σε σπίτια Φινλανδών πολιτικών κι άφηναν ανθρώπινα περιττώματα!

Σύμφωνα με την αποκάλυψη τουλάχιστον 20 βουλευτές έχουν αναφέρει μυστηριώδεις διαρρήξεις στα σπίτια τους, με έναν από αυτούς να λέει ότι βρήκε περιττώματα στο μπάνιο του.

Ο βουλευτής Μπεν Ζίσκοβιτς, ανώτερος βουλευτής του κυβερνώντος κεντροδεξιού Εθνικού Κόμματος Συνασπισμού της Φινλανδίας, πιστεύει ότι οι διαρρήξεις αποτελούν μέρος μιας ρωσικής πλεκτάνης για τον εκφοβισμό των πολιτικών της χώρας.

«Είναι ένας τρόπος για τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες να δείξουν ότι οι άνθρωποι παρακολουθούνται, ένας τρόπος για να δημιουργήσουν σύγχυση ή ανησυχίες», δήλωσε ο κ. Ζίσκοβιτς.

Ο Γιούσι Χάλααχο, πρόεδρος του φινλανδικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι ξεκινά έρευνα για τη «σημαντική» σειρά διαρρήξεων.

Από τον Ψυχρό Πόλεμο στο σήμερα

Η πρακτική αυτή έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από Ρώσους πράκτορες, με το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ να έχει καταγράψει πολλαπλές εισβολές σε σπίτια όπου πράκτορες εισβάλλουν σε σπίτια ανθρώπων, μετακινούν τα υπάρχοντά τους και ανοίγουν παράθυρα για να εκφοβίσουν τους στόχους τους.

Και το 2014, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τακτικές αντικατασκοπείας της σοβιετικής εποχής χρησιμοποιούνταν ξανά εναντίον των διπλωματών τους.

Η πρώην ανταποκρίτρια του BBC Ρωσίας, Σάρα Ρέινσφορντ, ανέφερε στα απομνημονεύματά της με τίτλο «Αντίο στη Ρωσία» ότι μυστικοί πράκτορες εισέβαλαν στο σπίτι της και άφησαν ένα «μεγάλο ίζημα σε κάθε τουαλέτα». Ο δημοσιογράφος της Guardian, Λουκ Χάρντινγκ, ισχυρίστηκε επίσης ότι οι Ρώσοι αξιωματικοί της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας συχνά εισέβαλαν βίαια στο διαμέρισμά του στη Μόσχα και σημείωσε πώς κάποτε πράκτορες άφησαν πίσω τους ένα εγχειρίδιο σεξουαλικού περιεχομένου.

Αυτό συμβαίνει καθώς η Ρωσία υπάρχει υποψία ότι αυξάνει τις τακτικές υβριδικού πολέμου από τότε που η Φινλανδία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 2023.

Έχοντας ενταχθεί στη συμμαχία ασφαλείας, η Φινλανδία επέκτεινε τα σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία κατά σχεδόν 1.000 μίλια.

Με τις βουλευτικές εκλογές της Φινλανδίας να είναι προγραμματισμένες σε έξι μήνες, οι αξιωματούχοι βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή για πιθανή δολιοφθορά από το Κρεμλίνο.

Οι αναφορές για τα τελευταία κόλπα της Ρωσίας έρχονται μετά την προειδοποίηση του επικεφαλής των γερμανικών υπηρεσιών πληροφοριών τη Δευτέρα ότι η χώρα κινδυνεύει να εμπλακεί σε σύγκρουση με τη Μόσχα καθώς οι υβριδικές επιθέσεις αυξάνονται.

Ο Μάρτιν Γέγκερ, επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας κατασκοπείας BND, δήλωσε στους βουλευτές ότι ο ακήρυχτος «σκιώδης πόλεμος» της Ρωσίας εναντίον της Γερμανίας και των συμμάχων της κλιμακώνεται περαιτέρω και έχει «προσλάβει έναν νέο, πιο επικίνδυνο χαρακτήρα».

«Η Γερμανία κινδυνεύει να εμπλακεί σε μια βίαιη σύγκρουση με τη Ρωσία», δήλωσε σε ακρόαση της επιτροπής εποπτείας των μυστικών υπηρεσιών του κοινοβουλίου στο Βερολίνο.

«Καμία άλλη χώρα δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή τόσο άμεση, συνολική και συγκεκριμένη απειλή για τη Γερμανία», πρόσθεσε.

Μεταξύ άλλων περιστατικών, ο κ. Jaeger ανέφερε μια απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον Αύγουστο με ένα drone γεμάτο εκρηκτικά, στην οποία Ρώσοι.

Οι πράκτορες είναι οι κύριοι ύποπτοι

Η Γερμανία έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Ρωσία ότι διεξάγει μια «υβριδική» εκστρατεία κατασκοπείας, δολιοφθοράς και άλλων διαταραχών - κατηγορίες τις οποίες η Μόσχα έχει αρνηθεί κατηγορηματικά.

Το Βερολίνο έχει επενδύσει ποσά ρεκόρ στην ανασυγκρότηση του στρατού του για να αποτρέψει τη Ρωσία και είναι από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της Ουκρανίας στον συνεχιζόμενο πόλεμό της με τη Μόσχα.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο την Κυριακή, όπου προσέφερε περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και δεσμεύτηκε να συνεχίσει να υποστηρίζει τη χώρα.

Ο κ. Γιάγκερ δήλωσε ότι η Γερμανία έχει «γίνει σημαντικό εμπόδιο στην προβολή ηγεμονικής ισχύος της Ρωσίας στην Ευρώπη» και, κατά συνέπεια, στόχος ρωσικών ενεργειών.

Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών δήλωσε ότι η υπηρεσία του δεν βλέπει επί του παρόντος «καμία ένδειξη» για σχέδια για μια μεγάλη ρωσική στρατιωτική επίθεση σε ένα μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, αλλά προειδοποίησε ότι «θα μπορούσαν να συμβούν χαμηλού επιπέδου ρωσικές στρατιωτικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα στις χώρες της Βαλτικής».

Οι υπηρεσίες κατασκοπείας διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο σε αυτόν τον «σκιώδη πόλεμο», πρόσθεσε ο Γέγκερ, τονίζοντας τη σημασία μιας σημαντικής μεταρρύθμισης των υπηρεσιών πληροφοριών της Γερμανίας που ψηφίστηκε νωρίτερα φέτος, η οποία επέτρεψε στους Γερμανούς κατασκόπους να συμμετέχουν σε πιο επιθετικές μυστικές δράσεις πέρα ​​από την απλή συλλογή πληροφοριών.

Ο Σινάν Σελέν, επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας πληροφοριών BfV, τόνισε ότι οι ρωσικές επιχειρήσεις επεκτείνονται πολύ πέρα ​​από την κλασική κατασκοπεία σε «δολοφονίες και δολοφονίες».

«Η αμυντική βιομηχανία και οι στρατιωτικές υποδομές βρίσκονται στο στόχαστρο», δήλωσε ο Σέλεν, προσθέτοντας ότι η Μόσχα «ήδη αποδέχεται τον κίνδυνο πιθανών θυμάτων μεταξύ των αμάχων» στην βίαιη εκστρατεία της κατά της Γερμανίας.