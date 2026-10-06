Το Κίεβο εξαπέλυσε 650 drones κατά της Μόσχας κατά την διάρκεια της νύχτας

Snapshot Το Κίεβο εξαπέλυσε περισσότερα από 650 drones προς τη Μόσχα από τις 20:30 το βράδυ της Δευτέρας έως τις 05:00 το πρωί της Τρίτης.

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 105 drones κοντά στη Μόσχα κατά την προσέγγισή τους.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σαμπιάνιν, ανακοίνωσε την επίθεση μέσω Telegram.

Παράλληλα, η Μόσχα έπληξε γέφυρα στον ποταμό Δνείπερο στη Ζαπορίζια, προκαλώντας δύο τραυματισμούς και προβλήματα στην κυκλοφορία.

Την ανακοίνωση για τη γέφυρα έκανε ο υπηρεσιακός στρατιωτικός περιφερειάρχης της Ζαπορίζια, Μιχάιλο Σεμίκιν. Snapshot powered by AI

Το Κίεβο εξαπέλυσε εκατοντάδες drones κατά της Μόσχας κατά την διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σαμπιάνιν, μέσω Telegram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τις 20:30 το βράδυ της Δευτέρας έως τις 05:00 το πρωί της Τρίτης οι ουκρανικές αμυντικές δυνάμεις εξαπέλυσαν περισσότερα από 650 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης προς την Μόσχα.

Ο Σαμπιάνιν διεκρίνισε ότι 105 από αυτά τα drones καταστράφηκαν από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κοντά στην πόλη, «κατά την προσέγγισή τους» στην πρωτεύουσα της Ρωσίας.

Την ίδια στιγμή, ο υπηρεσιακός στρατιωτικός περιφερειάρχης της Ζαπορίζια, Μιχάιλο Σεμίκιν, ανακοίνωσε ότι η Μόσχα έπληξε μια γέφυρα που συνδέει τις δυο όχθες του ποταμού Δνείπερου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι και να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.