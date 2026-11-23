Snapshot Ένοπλες ομάδες αυτοάμυνας επιτέθηκαν σε οικισμούς Φουλάνι στην κεντροδυτική Νιγηρία μετά από επιδρομή που σκότωσε 11 άτομα, ανάμεσά τους μικρά παιδιά.

Τουλάχιστον 35 μέλη της εθνοτικής ομάδας Φουλάνι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις αντιποίνων, με τον συνολικό αριθμό θυμάτων να ενδέχεται να ξεπερνά τους 70.

Οι επιθέσεις ξεκίνησαν μετά από επίθεση στο χωριό Λουμάν Μπαάρε, όπου οι δράστες πυρπόλησαν σπίτια, έκλεψαν ζώα και απήγαγαν κατοίκους.

Οι ομάδες αυτοάμυνας κατηγορούν τους Φουλάνι ότι γνώριζαν τους αρχικούς δράστες και δεν αντέδρασαν, ενώ οι ένοπλοι συνεχίζουν να αναζητούν μέλη της εθνοτικής ομάδας σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η κεντρική και βορειοδυτική Νιγηρία αντιμετωπίζουν χρόνια βίας από ένοπλες εγκληματικές ομάδες, με τις συγκρούσεις να σχετίζονται με ανταγωνισμούς για γη και νερό και να επιδεινώνονται από κλιματική αλλαγή και αύξηση πληθυσμού. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 35 μέλη της εθνοτικής ομάδας των Φουλάνι (Πελ) έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις αντιποίνων στην κεντροδυτική Νιγηρία, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων ξεπερνά τους 70. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), οι επιθέσεις συνεχίζονταν έως και την Κυριακή (22/11), με κατοίκους να αναφέρουν ότι εξακολουθούν να εντοπίζονται σοροί.

Ο νέος κύκλος βίας ξέσπασε μετά την επιδρομή ενόπλων το πρωί του Σαββάτου (21/11) στο χωριό Λουμάν Μπαάρε, στην περιοχή Μπόργκου της πολιτείας του Νίγηρα.

Οι δράστες εισέβαλαν στο χωριό γύρω στις 06:00, την ώρα που οι κάτοικοι ετοιμάζονταν για την πρωινή προσευχή, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδιά κάτω των πέντε ετών και τον επικεφαλής της κοινότητας.

Σύμφωνα με έκθεση για την κατάσταση ασφαλείας που επικαλείται το AFP, οι ένοπλοι πυρπόλησαν σπίτια, έκλεψαν ζώα και απήγαγαν αρκετούς κατοίκους. Μαρτυρίες από την περιοχή αναφέρουν ότι οι δράστες ήταν Φουλάνι.

Επιθέσεις αντιποίνων με δεκάδες νεκρούς

Μετά την επιδρομή, τοπικές ένοπλες ομάδες αυτοάμυνας επιτέθηκαν σε οικισμούς των Φουλάνι στις γειτονικές κοινότητες Ουάουα και Γκάντα Όλι.

Στην Ουάουα, έκθεση για την κατάσταση ασφαλείας κατέγραφε μέχρι την Κυριακή τουλάχιστον 35 νεκρούς, επισημαίνοντας ότι οι ταφές συνεχίζονταν και πως εντοπίζονταν ακόμη πτώματα σε θαμνώδεις εκτάσεις.

Μέλος του τοπικού κοινοτικού συμβουλίου ανέβασε τον απολογισμό στους 38 νεκρούς, δηλώνοντας στο AFP ότι παρέστη ο ίδιος στην ομαδική ταφή 37 ανδρών και μίας γυναίκας. Ο αξιωματούχος ζήτησε να μην κατονομαστεί, φοβούμενος ότι μπορεί να αποτελέσει και ο ίδιος στόχο επίθεσης.

Ακόμη μεγαλύτερος εκτιμάται ότι είναι ο αριθμός των θυμάτων στην Γκάντα Όλι. Σύμφωνα με την έκθεση, οι νεκροί εκεί είναι περισσότεροι από ό,τι στην Ουάουα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένος απολογισμός.

Κάτοικοι και εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις κάνουν λόγο για περισσότερους από 30 νεκρούς στην κοινότητα, καθώς και για απαγωγές.

«Οι επιθέσεις αντιποίνων συνεχίζονται. Οι ένοπλες ομάδες αφανίζουν κοινότητες των Φουλάνι», δήλωσε στο AFP ο Αμπουμπακάρ Ισάκ, κάτοικος της Ουάουα.

Όπως υποστήριξε, οι ένοπλοι συνεχίζουν να αναζητούν μέλη της εθνοτικής ομάδας σε περιοχές με πυκνή βλάστηση και να σκοτώνουν όσους εντοπίζουν, γεγονός που δυσχεραίνει την καταγραφή των θυμάτων.

Οι ομάδες αυτοάμυνας φέρονται να κατηγορούν κατοίκους των κοινοτήτων Φουλάνι ότι γνώριζαν την ταυτότητα των δραστών της αρχικής επίθεσης, αλλά δεν έκαναν τίποτα για να την αποτρέψουν.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας στην πολιτεία του Νίγηρα δήλωσε στο AFP ότι δεν είχε ενημερωθεί για τις επιθέσεις αντιποίνων.

Ο κύκλος βίας στην κεντρική και βορειοδυτική Νιγηρία

Η κεντρική και η βορειοδυτική Νιγηρία βρίσκονται εδώ και χρόνια αντιμέτωπες με τη δράση ένοπλων εγκληματικών συμμοριών, γνωστών τοπικά ως «bandits», οι οποίες πραγματοποιούν επιδρομές σε χωριά, απαγωγές για λύτρα, ζωοκλοπές και λεηλασίες.

Οι επιθέσεις αυτές συχνά προκαλούν αντίποινα εναντίον ολόκληρων κοινοτήτων, οι οποίες κατηγορούνται ότι προσφέρουν καταφύγιο ή υποστήριξη στους δράστες.

Οι συγκρούσεις έχουν τις ρίζες τους, μεταξύ άλλων, στον ανταγωνισμό μεταξύ κτηνοτρόφων και αγροτών για την πρόσβαση στη γη και στο νερό. Η πληθυσμιακή αύξηση και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν εντείνει την πίεση στους διαθέσιμους πόρους, ενώ η εξάπλωση των ένοπλων συμμοριών έχει επιδεινώσει την κατάσταση ασφαλείας.

Η πολιτεία του Νίγηρα έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο αιματηρών επιθέσεων και μαζικών απαγωγών τους τελευταίους μήνες, με τις τελευταίες συγκρούσεις να προκαλούν ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της βίας.

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