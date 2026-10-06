Δεν μπαίνουν στις τάξεις μαθητές και καθηγητές στη Γκράβα: Εξακολουθεί η μυρωδιά αερίου,καταγγέλλουν

Διακόψαμε την παροχή και γίνεται έλεγχος, απαντά ο δήμος Αθηναίων

Χρύσα Γρίβα

Δεν μπαίνουν στις τάξεις μαθητές και καθηγητές στη Γκράβα: Εξακολουθεί η μυρωδιά αερίου,καταγγέλλουν
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι μαθητές και οι καθηγητές αρνούνται να εισέλθουν στις τάξεις στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας λόγω της έντονης μυρωδιάς αερίου που παραμένει αισθητή από την περασμένη Παρασκευή.
  • Ο δήμος Αθηναίων έχει διακόψει την παροχή αερίου και πραγματοποιούνται έλεγχοι σε όλη την εγκατάσταση, με εκτιμώμενη διάρκεια δύο εβδομάδων για ολοκλήρωση.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί διαρροή ή άλλο πρόβλημα στο δίκτυο φυσικού αερίου, αλλά η μυρωδιά παραμένει ανεξήγητη και προκαλεί ανησυχία.
  • Γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές ζητούν επίσημη και σαφή ενημέρωση για την προέλευση της μυρωδιάς και διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των χώρων.
  • Στο συγκρότημα της Γκράβας φοιτούν περίπου 3.000 μαθητές και εργάζονται 400 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επηρεάζονται από την κατάσταση.
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Ούτε σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου, δέχονται να μπουν στις τάξεις τους μαθητές και καθηγητές στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς η έντονη μυρωδιά που προκάλεσε την εκκένωση των σχολείων την περασμένη Παρασκευή εξακολουθεί να είναι αισθητή.

Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε διαμαρτυρία στον χώρο από γονείς, εκπαιδευτικούς και μέλη της ΟΛΜΕ, με τη συμμετοχή μαθητών, με βασικό αίτημα να υπάρξει σαφής και επίσημη ενημέρωση για το τι ακριβώς προκαλεί την οσμή και να δοθούν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια μαθητών και προσωπικού.

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Διακόψαμε την παροχή και γίνεται έλεγχος σε όλη την εγκατάσταση, απαντά ο δήμος Αθηναίων

Η παροχή αερίου έχει διακοπεί από την Παρασκευή και γίνεται έλεγχος από τις αρμόδιες εταιρείες σε όλη την εγκατάσταση, εξηγεί στο Newsbomb.gr ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης.

Έχουμε αναλάβει την ευθύνη και γι’ αυτό η παροχή αερίου προς όλη την εγκατάσταση έχει διακοπεί, όπως εξήγησε ο ίδιος, ενώ εκτιμάται πως προκειμένου να ελεγχθεί όλο το σχολικό συγκρότημα – και τα κτήρια που στεγάζουν σχολεία του Γαλατσίου - θα χρειαστούν περίπου δύο εβδομάδες.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλο πρόβλημα στο δίκτυο φυσικού αερίου του συγκροτήματος.

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Η μυρωδιά παραμένει έντονη, λένε μαθητές και καθηγητές

Την περασμένη Παρασκευή, μετά την κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα. Ωστόσο, με την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία τη Δευτέρα, η έντονη μυρωδιά έγινε και πάλι αισθητή, προκαλώντας νέα ανησυχία.

Όπως υποστηρίζουν εκπρόσωποι των καθηγητών και των γονέων, δεν υπάρχει έγγραφη διαβεβαίωση από καμία αρμόδια υπηρεσία πως η εγκατάσταση είναι ασφαλής, ενώ το γεγονός πως έχει διακοπεί η παροχή αερίου, δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει ακόμη αέριο στις σωληνώσεις.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν εκπαιδευτικοί και γονείς στο Newsbomb, μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει επίσημη ενημέρωση ούτε για την εξήγηση από πού προέρχεται η συγκεκριμένη οσμή.

Το ζήτημα, όπως επισημαίνουν, δεν είναι πλέον μόνο εάν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου –ενδεχόμενο που δεν επιβεβαιώθηκε από τους ελέγχους– αλλά ποια είναι η πραγματική πηγή της μυρωδιάς και εάν υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος για όσους βρίσκονται καθημερινά στο συγκρότημα.

Στα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της Γκράβας βρίσκονται καθημεριν περίπου 3.000 μαθητές και 400 εκπαιδευτικοί.

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