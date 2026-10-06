Νόμπελ Φυσικής 2026: Νικητής ο Φράνσις Χάλζεν για την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας

Snapshot Ο Φράνσις Χάλζεν τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσικής 2026 για την καθοριστική συμβολή του στο Παρατηρητήριο Νετρίνων IceCube και την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης.

Το Παρατηρητήριο IceCube, που βρίσκεται στην Ανταρκτική, χρησιμοποιεί τον πάγο στον Νότιο Πόλο για την ανίχνευση νετρίνων μέσω των μικροσκοπικών λάμψεων που παράγονται από τις αλληλεπιδράσεις τους.

Η ανακάλυψη αυτών των νετρίνων ανοίγει έναν νέο τύπο αστρονομίας και προσφέρει νέες γνώσεις για βίαια κοσμικά φαινόμενα και υψηλής ενέργειας διεργασίες στο σύμπαν.

Το Νόμπελ Φυσικής απονέμεται από το 1901, ενώ φέτος το χρηματικό έπαθλο ανέρχεται σε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.

Σειρά έχουν τα Νόμπελ Χημείας, Λογοτεχνίας, Ειρήνης και Οικονομικών Επιστημών που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Snapshot powered by AI

Νικητής του Νόμπελ Φυσικής 2026 είναι ο Φράνσις Χάλζεν «για την καθοριστική συμβολή του στο Παρατηρητήριο Νετρίνων IceCube και την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Βασιλικής Σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών, ο Φράνσις Χάλζεν, συνειδητοποίησε ότι ο πάγος στον Νότιο Πόλο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση σωματιδίων, τα οποία είναι γνωστά ως νετρίνα.

Το όραμά του και η επιστημονική του ηγεσία υπήρξαν θεμελιώδεις για το Παρατηρητήριο Νετρίνων IceCube, που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Madison και κατασκευάστηκε στον Σταθμό Amundsen-Scott στο Νότιο Πόλο στην Ανταρκτική. Το έργο είναι ένα αναγνωρισμένο πείραμα του CERN. «Ο Φράνσις Χάλζεν έθεσε τα θεμέλια για έναν εντελώς νέο τύπο αστρονομίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τα νετρίνα είναι από τα πιο δύσκολα σωματίδια που μπορούν να ανιχνευθούν, καθώς σπάνια αλληλεπιδρούν με την ύλη. Ωστόσο, όταν ένα από αυτά συγκρουστεί με έναν ατομικό πυρήνα παράγεται μια μικροσκοπική λάμψη. Αυτές ακριβώς τις λάμψεις καταγράφουν οι αισθητήρες που βρίσκονται θαμμένοι βαθιά μέσα στον καθαρό πάγο της Ανταρκτικής.

Χρησιμοποιώντας το IceCube, οι ερευνητές μπορούν να ανιχνεύουν νετρίνα που προέρχονται από διεργασίες εξαιρετικά υψηλής ενέργειας στο μακρινό σύμπαν. Οι αλληλεπιδράσεις των νετρίνων που καταγράφει διαρκώς το IceCube, μπορούν να προσφέρουν στους επιστήμονες νέες γνώσεις σχετικά με τα βίαια περιβάλλοντα στα οποία δημιουργούνται, αποκαλύπτοντας ακόμη και έως τώρα άγνωστα κοσμικά φαινόμενα.

Από το 1901 έχουν απονεμηθεί 119 Νόμπελ Φυσικής, με τον νεότερο Νομπελίστα να είναι ηλικίας 25 χρόνων και τον γηραιότερο 96 ετών.

Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί το Νόμπελ Χημείας, την Πέμπτη το Νόμπελ Λογοτεχνίας και την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης, ενώ την Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, θα ανακοινωθεί το Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών.

Το χρηματικό έπαθλο φέτος ανέρχεται σε 12 εκατομμύρια σουηδικές κορόνες (περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ), είτε πρόκειται για ένα άτομο ή μια μικρή ομάδα βραβευθέντων είτε για έναν οργανισμό.

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