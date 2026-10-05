Νόμπελ Ιατρικής 2026: Η ανακάλυψη που έδειξε πώς τα νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν τα συναισθήματά μας

Καρλ Ντάισεροθ, Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ τιμήθηκαν για την έρευνά τους στην οπτογενετική και τη λειτουργία του εγκεφάλου

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Νόμπελ Ιατρικής 2026: Η ανακάλυψη που έδειξε πώς τα νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν τα συναισθήματά μας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Καρλ Ντάισεροθ, Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ βραβεύτηκαν με το Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής για την έρευνά τους στην οπτογενετική.
  • Η οπτογενετική επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο και μελέτη των νευρωνικών κυκλωμάτων του εγκεφάλου μέσω φωτός και ειδικών πρωτεϊνών.
  • Η μέθοδος έχει συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών, καθώς και νευρολογικών και ψυχιατρικών διαταραχών.
  • Η οπτογενετική αρχίζει να χρησιμοποιείται και στην κλινική ιατρική, όπως στην αποκατάσταση της όρασης.
  • Η ανακάλυψη της channelrhodopsin από τους Χέγκεμαν και Νάγκελ ήταν καθοριστική για την ανάπτυξη της οπτογενετικής τεχνολογίας.
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Ο Αμερικανός ψυχίατρος και νευρολόγος Καρλ Ντάισεροθ και οι Γερμανοί συνάδελφοί του Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ τιμήθηκαν με το φετινό Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής για την πρωτοποριακή τους έρευνα στον τομέα της οπτογενετικής.

Η δουλειά των τριών επιστημόνων έχει βοηθήσει την επιστημονική κοινότητα να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος και, κατ’ επέκταση, τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται και λειτουργούν οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές.

Η Επιτροπή Νόμπελ τόνισε ότι οι τρεις ερευνητές έθεσαν τα θεμέλια για μια νέα εποχή στη νευροεπιστήμη, αποκαλύπτοντας τα νευρωνικά κυκλώματα που βρίσκονται πίσω από «συγκεκριμένες μνήμες, συναισθήματα και συμπεριφορές» που σχετίζονται με νευρολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές.

Παράλληλα, η μέθοδος έχει αρχίσει να αξιοποιείται και στην κλινική ιατρική, με ερευνητές να την εφαρμόζουν σε προσπάθειες αποκατάστασης της όρασης σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης.

«Η οπτογενετική έχει αλλάξει θεμελιωδώς την κατανόησή μας για τον εγκέφαλο», ανέφερε η Συνέλευση των Νόμπελ.

«Κάθε μέρα φέρνει νέες ανακαλύψεις, βοηθώντας στην επίλυση ενός από τα μεγαλύτερα μυστήρια της ανθρωπότητας: πώς λειτουργεί ο απίστευτος εγκέφαλός μας».

«Είναι απολύτως υπέροχο»

Οι τρεις βραβευθέντες χαρακτήρισαν την απόφαση «απολύτως υπέροχη», εκφράζοντας τη χαρά τους για την κορυφαία αυτή διάκριση. Παράλληλα, σημείωσαν ότι αποτελεί τιμή για τους ίδιους το γεγονός ότι μοιράζονται το βραβείο με φίλους.

Οι τρεις επιστήμονες θα μοιραστούν επίσης το χρηματικό έπαθλο, ύψους 900.000 λιρών, δηλαδή περίπου 12 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών.

Τι είναι η οπτογενετική

Η οπτογενετική δίνει στους επιστήμονες τη δυνατότητα να μελετούν τον εγκέφαλο με έναν τρόπο που μέχρι πρότινος έμοιαζε σχεδόν αδύνατος.

Ο Περ Σβένινγκσον, πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ για τη Φυσιολογία ή την Ιατρική, εξήγησε ότι η οπτογενετική προσφέρει τη δυνατότητα «χαρτογράφησης του εγκεφάλου με έναν τρόπο που κάποτε μπορούσαμε μόνο να ονειρευτούμε».

Πριν από την ανάπτυξη της συγκεκριμένης μεθόδου, ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται τα συναισθήματα, οι συμπεριφορές και οι λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος με την εσωτερική λειτουργία του εγκεφάλου παρέμενε σε μεγάλο βαθμό ένα μυστήριο για τους επιστήμονες.

Η οπτογενετική λειτουργεί ουσιαστικά σαν ένα εργαλείο που επιτρέπει στους ερευνητές να «φωτίζουν» τις διαδρομές του εγκεφάλου. Για να το πετύχουν, χρησιμοποιούν μια ειδική πρωτεΐνη που προέρχεται από φύκη και τους επιτρέπει να ελέγχουν την ηλεκτρική δραστηριότητα των κυττάρων μέσω του φωτός.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Πίτερ Χέγκεμαν και ο Γκέοργκ Νάγκελ ανακάλυψαν τη channelrhodopsin, μια πρωτεΐνη των φυκών με μοναδικές ιδιότητες. Η ανακάλυψη αυτή αποτέλεσε σημαντικό βήμα για την εξέλιξη της οπτογενετικής.

Έκτοτε, οι ερευνητές κατάφεραν να μελετήσουν πολύ πιο αναλυτικά τα νευρικά κύτταρα και τις μεταξύ τους διαδρομές, παρατηρώντας και ανακαλύπτοντας πολύ περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει έτσι ανοίξει νέους δρόμους στην κατανόηση του εγκεφάλου, επιτρέποντας στους επιστήμονες να εξετάζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα νευρωνικά κυκλώματα που συνδέονται με τη μνήμη, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά, αλλά και με διαταραχές που επηρεάζουν τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα.

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