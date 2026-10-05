Οπτογενετική: Η τεχνική που ελέγχει τα κύτταρα του εγκεφάλου με φως και κέρδισε το Νόμπελ Ιατρικής

Μια τεχνική που χρησιμοποιεί το φως για να ελέγχει συγκεκριμένα κύτταρα του εγκεφάλου κέρδισε Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής 2026. Τι ακριβώς είναι η οπτογενετική και γιατί θεωρείται τόσο σημαντική για την κατανόηση του εγκεφάλου;

Τι είναι η οπτογενετική

Η οπτογενετική είναι μια τεχνική που συνδυάζει τη γενετική μηχανική με το φως, επιτρέποντας στους επιστήμονες να ελέγχουν με εξαιρετική ακρίβεια τη δραστηριότητα συγκεκριμένων κυττάρων, κυρίως των νευρώνων. Με απλά λόγια, οι ερευνητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν παλμούς φωτός σαν έναν «διακόπτη», ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας συγκεκριμένα νευρικά κύτταρα.

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