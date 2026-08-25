Τραμπ: Αποναρκοθετήθηκαν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ - «Το Ιράν να μην τοποθετήσει νέες νάρκες»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό τον ενημέρωσε πως όλες οι νάρκες έχουν απομακρυνθεί από τα Στενά του Ορμούζ.

«Όλες οι νάρκες έχουν απομακρυνθεί ή/και εξουδετερωθεί από τα διεθνή ύδατα των Στενών του Ορμούζ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι το Ιράν έχει προειδοποιηθεί πως οποιοδήποτε πλοίο ή σκάφος επιχειρήσει να τοποθετήσει νέες νάρκες θα αντιμετωπίσει άμεση στρατιωτική αντίδραση.

«Το Ιράν έχει ενημερωθεί ότι οποιοδήποτε πλοίο ή σκάφος τοποθετήσει νέες νάρκες θα καταστραφεί άμεσα και συστηματικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ακόμη ότι βρίσκεται σε πλήρη ισχύ «πολιτική μηδενικής ανοχής» απέναντι σε οποιαδήποτε νέα τοποθέτηση ναρκών στα Στενά.

Η Space Force παρακολουθεί το Ορμούζ

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν τη διαστημική υπηρεσία Space Force για τη συνεχή παρακολούθηση της περιοχής.

«Μέσω της Space Force, παρακολουθούμε κάθε τετραγωνική ίντσα των Στενών», έγραψε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε την επιτήρηση των Στενών του Ορμούζ και με την παρακολούθηση της περιοχής του Pickaxe Mountain, καθώς και των άλλων τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη καταστραφεί.

Η νέα προειδοποίηση του Τραμπ προς την Τεχεράνη έρχεται ενώ η Ουάσινγκτον διαμηνύει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επανατοποθέτησης ναρκών στα διεθνή ύδατα του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με άμεση και αποφασιστική στρατιωτική δράση.

Η Space Force είναι η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ (United States Space Force – USSF), ένας από τους έξι κλάδους των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ και έχει ως βασική αποστολή την προστασία και αξιοποίηση των αμερικανικών διαστημικών δυνατοτήτων.

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