Συναγερμός στη Φρανκφούρτη: Δύο νεκροί από ελονοσία - Σε «κυνήγι» μολυσμένων κουνουπιών

Snapshot Κρούσματα ελονοσίας στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης αποδίδονται σε κουνούπια Anopheles που πιθανόν μεταφέρθηκαν με αεροπλάνα.

Έξι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο νόσησαν από τροπική ελονοσία, με δύο θανάτους, χωρίς να έχουν ταξιδέψει σε τροπικές περιοχές ή να έχουν υποβληθεί σε μετάγγιση.

Η Υγειονομική Υπηρεσία επεκτείνει την παρακολούθηση των κουνουπιών και στη γειτονική συνοικία Schwanheim μετά νέα κρούσματα σε κατοίκους της περιοχής.

Εξετάζονται γενετικά δείγματα αίματος για να διαπιστωθεί αν τα παράσιτα των κρουσμάτων έχουν κοινή προέλευση.

Στη Γερμανία υπάρχουν οκτώ ενδημικά είδη κουνουπιών Anopheles που μπορούν δυνητικά να μεταδώσουν την ελονοσία, αλλά θεωρείται πιθανότερο ότι τα μολυσμένα κουνούπια εισήλθαν πρόσφατα από τροπικές περιοχές. Snapshot powered by AI

Μετά τα κρούσματα ελονοσίας, ορισμένα από τα οποία είχαν θανατηφόρα κατάληξη, η Υγειονομική Υπηρεσία της Φρανκφούρτης διευρύνει την επιτήρηση των κουνουπιών στο αεροδρόμιο και εντάσσει σκόπιμα στο πρόγραμμα παρακολούθησης και μία γειτονική συνοικία της πόλης.

Η είδηση ότι δύο άνθρωποι μολύνθηκαν με τη λεγόμενη «ελονοσία του αεροδρομίου» εκτός του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης, στη γειτονική περιοχή Schwanheim, έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους.

Η τηλεφωνική γραμμή που άνοιξε η Υγειονομική Υπηρεσία της Φρανκφούρτης χρησιμοποιείται «εντατικά, με πέντε έως δέκα κλήσεις την ώρα», όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία. Πολλές από τις ερωτήσεις αφορούν την πρόληψη και την προστασία από τα κουνούπια.

Παράλληλα, η γερμανική Υγειονομική Υπηρεσία επέκτεινε την παρακολούθηση των κουνουπιών από το αεροδρόμιο και στη συνοικία Schwanheim.

Τον Ιούνιο και τον Αύγουστο είχαν ήδη νοσήσει από ελονοσία έξι εργαζόμενοι του αεροδρομίου, δύο από τους οποίους πέθαναν.

Κανένας τους δεν είχε προηγουμένως ταξιδέψει σε τροπικές χώρες ούτε είχε υποβληθεί σε μετάγγιση αίματος. Για τον λόγο αυτό, η Υγειονομική Υπηρεσία της Φρανκφούρτης εκτίμησε ότι οι μολύνσεις προκλήθηκαν από κουνούπια Anopheles που μεταφέρθηκαν στην περιοχή μέσω αεροπορικών πτήσεων.

Η ελονοσία δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Δείγματα αίματος των ασθενών εξετάζονται στο εξωτερικό

Σύμφωνα με την Υγειονομική Υπηρεσία, και τα νέα περιστατικά αφορούν την πιο επικίνδυνη μορφή της νόσου, τη malaria tropica, δηλαδή την τροπική ελονοσία.

Το κατά πόσον υπάρχει σύνδεση με τα προηγούμενα κρούσματα θα διαπιστωθεί από εξετάσεις σε δείγματα αίματος των ασθενών.

Σε εξειδικευμένο εργαστήριο τροπικών νόσων στην Αμβέρσα θα εξεταστεί αν τα παράσιτα που εντοπίστηκαν στο αίμα, τα λεγόμενα πλασμώδια, έχουν τον ίδιο γενετικό «δακτυλικό αποτύπωμα».

Οι δύο άνθρωποι που νόσησαν πρόσφατα δεν εργάζονται στο αεροδρόμιο και δεν επέστρεψαν από μακρινό ταξίδι.

Για την κατάσταση της υγείας τους είναι γνωστό μόνο ότι λαμβάνουν «επαρκή ιατρική φροντίδα», σύμφωνα με τον επικεφαλής της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Φρανκφούρτης, Peter Tinnemann.

Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον είναι δυνατό, μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, να έχει μεταφερθεί επανειλημμένα στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης ένα κουνούπι Anopheles μολυσμένο με το παράσιτο της ελονοσίας.

Για τον παρασιτολόγο και βιολόγο Sven Klimpel, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Goethe της Φρανκφούρτης, κάτι τέτοιο «ακούγεται πραγματικά τρελό».

Για να αποφευχθούν οι εικασίες, ο ίδιος συνιστά να τοποθετηθούν «γρήγορα και σε πυκνό δίκτυο παγίδες» για κουνούπια και να αξιοποιηθεί το ήδη υπάρχον επιστημονικό σύστημα παρακολούθησης.

Ο Klimpel αποκλείει το ενδεχόμενο μολυσμένα κουνούπια Anopheles να αναπαράχθηκαν στο αεροδρόμιο και στη συνέχεια να εγκατέλειψαν πρόσφατα τον χώρο.

Είδη κουνουπιών Anopheles υπάρχουν και στη Γερμανία

Θεωρητικά, είναι πιθανό ένα κουνούπι που μεταφέρθηκε στη χώρα να παρασύρθηκε από τον άνεμο μέχρι τη συνοικία Schwanheim.

Ωστόσο, δεν είναι γνωστό κατά πόσον ένα τέτοιο έντομο προερχόμενο από τροπική περιοχή θα μπορούσε να επιβιώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε εξωτερικό χώρο στην περιοχή Ρήνου-Μάιν.

Ο Klimpel επισημαίνει επίσης ότι στη Γερμανία υπάρχουν συνολικά οκτώ ενδημικά είδη κουνουπιών Anopheles, τα οποία θα μπορούσαν δυνητικά να λειτουργήσουν ως ξενιστές του παρασίτου της ελονοσίας.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, ένα από αυτά τα κουνούπια θα έπρεπε προηγουμένως να είχε τσιμπήσει κάποιον από τους ανθρώπους που νόσησαν με τροπική ελονοσία τον Ιούνιο ή τον Αύγουστο.

Ωστόσο, θεωρεί πιθανότερο το ενδεχόμενο να εισήλθε στη χώρα ακόμη ένα μολυσμένο κουνούπι.

«Η εμφάνιση ελονοσίας αεροδρομίου σε έναν από τους μεγάλους αεροπορικούς κόμβους της Ευρώπης δεν προκαλεί έκπληξη», αναφέρει.

«Δεν πρόκειται για κάποια ειδική περίπτωση της Φρανκφούρτης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ιδιαίτερη σημασία έχει να διαπιστωθεί ποια είδη κουνουπιών εντοπίζονται στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο.

Η Υγειονομική Υπηρεσία της Φρανκφούρτης συμβουλεύει όχι μόνο τους εργαζομένους του αεροδρομίου αλλά και τους κατοίκους των γύρω συνοικιών, σε περίπτωση που ασθενήσουν, να ενημερώνουν τον γιατρό τους για τον τόπο εργασίας ή κατοικίας τους.

Η λοίμωξη από ελονοσία συνοδεύεται συχνά από επεισόδια πυρετού και ρίγη. Μπορεί επίσης να εμφανιστούν πονοκέφαλος, πόνοι στα άκρα καθώς και γαστρεντερικές διαταραχές.

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