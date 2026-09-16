Κλειστή η Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου: Πρωτοφανείς εικόνες με οδηγούς να ξεκουράζονται στο οδόστρωμα 

Snapshot Η Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου είναι κλειστή στο ρεύμα προς Κόρινθο λόγω ανατροπής φορτηγού στην Κινέτα.

Η ανατροπή προκάλεσε σοβαρή κυκλοφοριακή συμφόρηση με μεγάλες ουρές οχημάτων.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δύο πυροσβεστικά οχήματα για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Οδηγοί έχουν κατέβει από τα αυτοκίνητά τους και περιμένουν καθισμένοι στο οδόστρωμα και στα διαχωριστικά. Snapshot powered by AI

Μεγάλες ουρές έχουν σχηματίσει τα οχήματα καθώς έχει κλείσει η Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με την τροχαία η κυκλοφοριακή συμφόρηση προκλήθηκε αφού φορτηγό ανετράπη στο ύψος της Κινέτας και στο σημείο έχουν σπεύσει δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Η νταλίκα ανετράπη μέσα σε σήραγγα στο ύψος της Κινέτας

Στις φωτογραφίες και το βίντεο που κατέγραψε το newsbomb.gr φαίνονται οι απελπισμένοι οδηγοί να έχουν βγει από τα αυτοκίνητά τους και να περιμένουν στο οδόστρωμα και καθισμένοι στα διαχωριστικά μέχρι να ανοίξει ο δρόμος.