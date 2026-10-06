Ο υδραυλικός, serial killer της Βαρσοβίας συνελήφθη στο μπαλκόνι: Θύμα κατέγραψε τη δολοφονία της

Snapshot Ο 43χρονος υδραλικός Michał P κατηγορείται για τη δολοφονία 7 ηλικιωμένων γυναικών στη Βαρσοβία, εκμεταλλευόμενος το επάγγελμά του για να τις προσεγγίσει.

Ο ύποπτος έδενε και απειλούσε τα θύματά του για να αποσπάσει τιμαλφή, τα οποία στη συνέχεια δολοφονούσε με πνιγμό.

Η σύλληψή του έγινε μετά από καταγραφή μιας δολοφονίας μέσω τηλεφώνου, όταν υπάλληλος τράπεζας άκουσε την επίθεση και ενημέρωσε την αστυνομία.

Η αστυνομία ερευνά αν υπάρχουν περισσότερα θύματα, καθώς βρέθηκαν 75.000 φωτογραφίες σε συσκευές του που δείχνουν αντικείμενα από σπίτια ηλικιωμένων γυναικών.

Ο Michał P είχε δύο Ουκρανούς συνεργούς για ορισμένες επιθέσεις και ένα τρίτο άτομο κατηγορείται για πώληση κλεμμένων αντικειμένων. Snapshot powered by AI

Ένας 43χρονος υδραυλικός συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία συνολικά 7 ηλικιωμένων ανύπαντρων γυναικών στη Βαρσοβία, εκμεταλλευόμενος το επάγγελμά του για να προσεγγίσει τα ανυποψίαστα θύματά του.

Αν αποδειχθεί, τότε σύμφωνα με την Gazeta Wyborcza, θα μπορούσε να είναι ο πιο παραγωγικός κατά συρροή δολοφόνος της Πολωνίας.

Ο Michał P, κατηγορείται ότι δολοφόνησε έξι γυναίκες και προκάλεσε τον θάνατο μιας έβδομης, η οποία υπέστη καρδιακή ανακοπή, όταν τη λήστεψε στο σπίτι της στη Βαρσοβία.

Επέστρεφε στα σπίτια τους με σαθρά προσχήματα, στη συνέχεια έδενε ηλικιωμένες γυναίκες και απειλούσε να τις σκοτώσει αν δεν αποκάλυπταν πού φύλαγαν τα τιμαλφή τους, είπε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, αφού τις λήστευε στη συνέχεια τις σκότωνε, πνίγοντάς τες με μαξιλάρια ή σακούλες σκουπιδιών.

Οι αστυνομικοί είπαν ότι ο υδραυλικός πρόσεχε να καλύψει τα ίχνη του στην αρχή, αλλά αργότερα έγινε όλο και πιο απρόσεκτος.

Συνελήφθη τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, αφού μια γυναίκα κατέγραψε κατά λάθος τη δολοφονία της, είπε η αστυνομία.

Η γυναίκα είχε τηλεφωνήσει στην τράπεζά της για να αλλάξει τον αριθμό pin της κάρτας της, αλλά ένας υπάλληλος παρέμεινε στη γραμμή καθώς δέχθηκε επίθεση, είπαν οι αστυνομικοί.

Ο υπάλληλος της τράπεζας είπε ότι άκουσαν τον Michał να στραγγαλίζει την πελάτισσα μέσω τηλεφώνου και κάλεσαν την αστυνομία.

Η αστυνομία είπε ότι ολόκληρη η δολοφονία καταγράφηκε και έσπευσε στο σημείο για να συλλάβει τον υδραυλικό, ο οποίος προσπάθησε να τραπεί σε φυγή αφού συνειδητοποίησε ότι το τηλέφωνο ήταν ανοιχτό.

Συνελήφθη επί τόπου, στο μπαλκόνι κάτω από το διαμέρισμα της συνταξιούχου.

Η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά τους θανάτους αρκετών άλλων ηλικιωμένων που προηγουμένως είχε κριθεί ότι πέθαναν από φυσικά αίτια.

Κατέσχεσαν 75.000 φωτογραφίες από το τηλέφωνό του, συμπεριλαμβανομένων αντικειμένων σε σπίτια ηλικιωμένων γυναικών – μερικές δεν μπορούσαν να συνδεθούν με τη γνωστή λίστα των θυμάτων, εγείροντας φόβους ότι ο υποτιθέμενος αριθμός των δολοφονιών του θα μπορούσε να αυξηθεί.

Η αστυνομία είπε ότι ήταν εθισμένος στον τζόγο και τα ναρκωτικά και ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών όταν συνελήφθη.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι έδρασε μόνος του σε πολλές από τις φερόμενες δολοφονίες, αλλά είχε δύο Ουκρανούς συνεργούς για ορισμένες από τις επιθέσεις του. Τον Taras H, 33 ετών και τον Ihor H.

Ένας τρίτος φερόμενος συνεργός, ο Jarosław O, Πολωνός υπήκοος, κατηγορείται ότι πούλησε κλεμμένα αντικείμενα κατόπιν αιτήματος του Michał.