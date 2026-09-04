Κόρινθος: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας στον Ισθμό - Σε εξέλιξη έρευνες για την ταυτοποίησή της

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες διαδικασίες για την ταυτοποίησή της

Μιχάλης Παπαδάκος

Κόρινθος: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας στον Ισθμό - Σε εξέλιξη έρευνες για την ταυτοποίησή της
ΕΛΛΑΔΑ
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Συναγερμός σήμανε στο Λιμεναρχείο Ισθμίας, όταν εντοπίστηκε η σορός μιας γυναίκας μέσα στη Διώρυγα της Κορίνθου. Σύμφωνα με το KorinthosTV, η σορός, που ανήκει σε γυναίκα ηλικίας περίπου 30-35 ετών, εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή της Διώρυγας Ισθμού Κορίνθου.

Η σορός ανασύρθηκε από σκάφος της Διώρυγας, στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Στη συνέχεια παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες διαδικασίες για την ταυτοποίησή της.

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