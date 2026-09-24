Νέες προκλήσεις της Τουρκίας σε Αθήνα και Λευκωσία: Στο στόχαστρο Αιγαίο, καλώδιο και εξοπλισμοί

Snapshot Η Τουρκία επανέφερε την θέση ότι τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πρέπει να παραμείνουν αποστρατιωτικοποιημένα σύμφωνα με τις συνθήκες της Λωζάνης και των Παρισίων.

Η Άγκυρα αμφισβητεί το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, επικαλούμενη δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα της και τη συμφωνία με τη Λιβύη.

Η Τουρκία εκφράζει ανησυχίες για την αμυντική θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη συνεργασία της με τρίτες χώρες, θεωρώντας ότι επηρεάζει την ισορροπία στην Κύπρο.

Η Άγκυρα καλεί την Ελλάδα να αποφύγει ενέργειες που επηρεάζουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δηλώνει ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους στην Ανατολική Μεσόγειο και παρακολουθούν τις στρατιωτικές εξελίξεις στην Κύπρο. Snapshot powered by AI

Νέες προκλήσεις κατά της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας διατύπωσε η Τουρκία, επαναφέροντας τις πάγιες θέσεις της για το καθεστώς των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και την αμυντική θωράκιση της Μεγαλονήσου.

Οι σχετικές αναφορές έγιναν κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας από τον εκπρόσωπο Τύπου, υποναύαρχο Ζεκί Ακτούρκ από το κατάστρωμα του ελικοπτεροφόρου TCG Anadolu Η Άγκυρα υποστήριξε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και επανέλαβε ότι προτίθεται να υπερασπιστεί, όπως αναφέρει, τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο στόχαστρο ξανά τα νησιά του Αιγαίου

Απαντώντας σε ερώτηση για τη στρατιωτική παρουσία στα ελληνικά νησιά, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επανέφερε τη θέση περί αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος των νησιών του ανατολικού Αιγαίου.

Η Άγκυρα επικαλέστηκε τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική δραστηριότητα στα συγκεκριμένα νησιά δεν μεταβάλλει το νομικό τους καθεστώς.

Παράλληλα, κάλεσε την Ελλάδα να απέχει, όπως ανέφερε, από ενέργειες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και να τηρεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της.

Την ίδια στιγμή, η τουρκική πλευρά υποστήριξε ότι επιθυμεί τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, συνδέοντας ωστόσο τη θέση αυτή με την υπεράσπιση των δικών της δικαιωμάτων και συμφερόντων.

Νέα παρέμβαση για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η νέα αναφορά της τουρκικής πλευράς στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, γνωστό ως Great Sea Interconnector.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί τις εξελίξεις και επανέλαβε τη θέση της για τα δικαιώματα που, όπως υποστηρίζει, απορρέουν από την υφαλοκρηπίδα της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο ίδιο πλαίσιο, επικαλέστηκε τη συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης που έχει συνάψει με τη Λιβύη, καθώς και τις συντεταγμένες που έχει γνωστοποιήσει στον ΟΗΕ, παρουσιάζοντάς τες ως μέρος του νομικού πλαισίου που θεωρεί ότι διέπει την περιοχή.

Η Άγκυρα υποστήριξε ακόμη ότι δραστηριότητες όπως η πόντιση καλωδίων και αγωγών ή η πραγματοποίηση επιστημονικών ερευνών στην υφαλοκρηπίδα που θεωρεί ότι εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία θα πρέπει να συντονίζονται προηγουμένως με την Τουρκία.

«Μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας δεν επιτρέπονται», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο, προσθέτοντας ότι οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά.

Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Denizkurdu-I Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü dolayısıyla Aksaz açıklarındaki TCG Anadolu’da gerçekleştirildi. Millî Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen basın toplantısında şu bilgiler paylaşıldı: Öncelikle, 23 Eylül’de Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde görev esnasında rahatsızlanarak şehit olan kahraman silah arkadaşımız Tnk.Uzm.Çvş. Coşkun Sevim’e Allah’tan rahmet; kederli ailesi ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. TATBİKATA 100 GEMİ, 50 HAVA UNSURU VE 14 BİN PERSONEL KATILIYOR Denizkurdu-I Tatbikatı; 20-25 Eylül tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de, Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetlerimiz, Özel Kuvvetler Komutanlığımız, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından müteşekkil 100 gemi, 50 hava unsuru, insansız deniz araçları ile 14 bin personelin katılımıyla fiilî olarak icra edilmektedir. Tatbikat ile; - Deniz Kuvvetlerimizin harekâtı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, - Tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi ve harekâta hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, - Kuvvet Komutanlıklarımız arasındaki müşterek çalışabilirlik usul ve kabiliyetlerinin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Deniz Kuvvetlerimizin en büyük tatbikatlarından biri olan Denizkurdu-I kapsamında; - Harekâta Hazırlık Eğitimleri, - Fiilî Silah Atışları, - Lojistik Bütünleme Faaliyetleri, - Çok Tehditli Ortamda Harekât Eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca söz konusu tatbikatta TCG Anadolu’dan ilk kez Dikey İnsansız Hava Aracı (DİHA) kalkışı gerçekleştirilecek; MKE tarafından geliştirilen yaklaşık 100 kilogram harp başlığına sahip PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) ise su üstü hedefine taarruz ederek hedefi imha edecektir. Eğitim ve tatbikatlarla harekâta hazırlık seviyesini daima en üst düzeyde tutan Deniz Kuvvetlerimiz; modern su üstü, denizaltı ve deniz hava unsurları, yüksek nitelikli personeli ve millî savunma sanayimizin sunduğu gelişmiş imkân ve kabiliyetlerle Mavi Vatanımızın güvenliğinin sağlanması, ülkemizin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunması ve bölgesel istikrara katkı sunulması için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir. PREVEZE DENİZ ZAFERİ’NİN 488’İNCİ YIL DÖNÜMÜ VE DENİZ KUVVETLERİ GÜNÜ KUTLU OLSUN Diğer yandan, 27 Eylül’de Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla 15 yüzer unsurumuz ile İstanbul Boğazı’nda “Denizde Geçit Töreni” icra edilecek, ayrıca 8 yüzer unsur tarafından liman ziyaretleri yapılacak ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacaktır. Bu vesileyle, Türk donanmasının gücünü tüm dünyaya gösteren Preveze Deniz Zaferi’nin 488’inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü’nü şimdiden kutluyor, başta Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa olmak üzere şanlı denizcilik tarihimizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyoruz. TSK ULUSLARARASI GÖREVLERE DEVAM EDİYOR Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Eylül ayında; - Macaristan’da Air Wolf Hunting Arama Kurtarma, - Tunus’ta Phoenix Express Deniz Güvenliği, - Bulgaristan’da Triton Mayın Harekâtı ile, - Portekiz’de NATO Bold Machina Deniz Özel Harekâtı tatbikatlarına katılım sağlanmış; Kırklareli’nde Şehit Personel Yarbay Rasim Sayın Yıldırım Seferberlik Tatbikatı icra edilmiştir. Ayrıca hâlihazırda; - Portekiz’de Repmus İnsansız Deniz Sistemlerinin Denenmesi, - Özbekistan’da Sonsuz Kardeşlik-V Özel Kuvvet, - Azerbaycan’da Birliğin Gücü, - İtalya’da NATO Dynamic Guard-II, - Romanya’da; Burebista Fiilî Hava, Eastern Shield Hava/Dron Savunma ile, - Yerinden katılımla icra edilen NATO Kısa Süreli İkaz (SNEX) tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır. - 24-27 Eylül tarihleri arasında İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Luigi Rizzo tarafından Antalya’ya, - 25 Eylül’de “Lapseki’nin Kurtuluş Yıl Dönümü” faaliyetleri kapsamında TCG Türkeli tarafından Lapseki’ye, - NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2)’de görevli TCG Burgazada tarafından 26-27 Eylül’de İtalya’ya, - 27-29 Eylül tarihleri arasında Millî Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizin Açık Deniz Eğitimleri kapsamında, TCG Sancaktar tarafından Valetta/Malta’ya, - 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Bulgaristan Deniz Kuvvetleri unsuru Balchik tarafından İstanbul’a, - 21-25 Eylül tarihleri arasında Antalya’ya liman ziyareti gerçekleştiren Fransa Deniz Kuvvetleri unsuru Surcouf tarafından 2-7 Ekim tarih aralığında Marmaris’e liman ziyaretleri yapılacaktır. - 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Almanya’da gerçekleştirilecek “Türkiye-Almanya Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı”na Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından iştirak edilecek, - TCG Akçakoca tarafından 1 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2)’ye katılım sağlanacaktır. SOLOTÜRK tarafından; - “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Havacılık Tanıtım Faaliyeti” kapsamında 27 Eylül’de Diyarbakır’da, - TEKNOFEST çerçevesinde 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Türk Yıldızları ile Şanlıurfa’da gösteri uçuşları icra edilecektir. - 19-20 Eylül’de Mudanya’da düzenlenen “Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali”nde birincilik elde eden TSK Spor Gücü Triatlon Takımımız ile, - 20 Eylül’de Kayseri’de düzenlenen “6’ncı Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu”nda yarı maraton branşında birincilik ve ikincilik, 10 kilometre branşında ise birincilik elde eden sporcularımızı ve TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımımızı tebrik ediyoruz. TERÖRİSTLER TESLİM OLMAYA DEVAM EDİYOR Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve milletimizin güvenliği ile devletimizin bekası için terör başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı sürdürdüğü mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde; - 3 PKK’lı terörist daha teslim olmuştur. HUDUTLARDA 671 ŞAHIS YAKALANDI Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca; - 2’si terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 671 şahıs yakalanmış, 1.069 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. - Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 994, engellenen kişi sayısı da 51 bin 338 olmuştur. BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILARIMIZ SÜRÜYOR Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; yüksek caydırıcılık kapasitesiyle millî güvenliğimizi teminat altına alırken, dost ve müttefik ülkelerle yürüttüğü iş birlikleri, eğitim-danışmanlık faaliyetleri ve çok uluslu görevlerdeki etkin rolüyle bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara güçlü katkılar sunmayı sürdürmektedir. Bu kapsamda, NATO Uçuşa Elverişlilik Tavsiye Grubu (Airworthiness Advisory Group-AWAG) Sonbahar Toplantısı, 21-24 Eylül tarihleri arasında ülkemiz ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilmektedir. 27 NATO üyesi ve 5 ortaklık ülkesinden 127 personelin katıldığı toplantıda, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarımız NATO uçuşa elverişlilik tanınma belgelerini almıştır. NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı (NCIA) sorumluluğunda; Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) alanında faaliyet gösteren firmalar ile ilgili NATO kuruluşlarını bir araya getiren NATO EDGE’in üçüncüsü, 17-19 Kasım tarihleri arasında İzmir EXPO Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecektir. Savunma teknolojileri alanındaki güncel gelişmelerin ele alınacağı ve 250’nin üzerinde ulusal ve uluslararası teknoloji firmasının yer alacağı etkinliğin, önceki yıllara kıyasla daha geniş bir katılımla gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Diğer yandan, - 23 Eylül 1821’de Tripoliçe’de on binlerce Müslüman Türk’ün katledildiği elim hadisenin yıl dönümünde; 1821-1830 yılları arasında Mora Yarımadası’nda gerçekleştirilen katliamlarda hayatını kaybeden Müslüman Türk ahaliyi, - Kahraman Azerbaycan Ordusunun işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı Vatan Muharebesi’nin altıncı yıl dönümü ve 27 Eylül Anma Günü münasebetiyle; Azerbaycan’ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna hayatını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi ise saygı ve şükranla anıyoruz. SAYIN BAKANIMIZ BUGÜN PAKİSTAN’IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ’Nİ KABUL EDECEK - 18 Eylül’de Bostvana (Gaborone) ile Somali Büyükelçilerimizi kabul eden Sayın Bakanımız, 19 Eylül’de Kuvvet Komutanlarıyla birlikte Ankara’da yeniden hizmete açılan “Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Merkezi”nin açılış törenine katılmıştır. - 21 Eylül’de Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi ile Gambiya Büyükelçimizi, 22 Eylül’de ise Birleşik Krallık’ın Ankara Büyükelçisini kabul eden Sayın Bakanımız, 23 Eylül’de Bakan Yardımcımız Sayın Salih Ayhan ile birlikte Kars’a giderek çeşitli temas ve ziyaretler gerçekleştirmiş, 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur. - Sayın Bakanımız bugün (24 Eylül) ise Hartum Büyükelçimiz ile Pakistan’ın Ankara Büyükelçisini kabul edecektir. - 17 Eylül’de Katar Genelkurmay Başkanı ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Sayın Genelkurmay Başkanımız, - 19 Eylül’de Danimarka’da düzenlenen “NATO Askerî Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı”na katılmış; toplantı kapsamında çeşitli temas ve görüşmeler gerçekleştirmiş, ayrıca Kopenhag Büyükelçimizi de ziyaret etmiştir. - Sayın Genelkurmay Başkanımız 23 Eylül’de resmî ziyaretlerde bulunmak üzere ülkemize gelen NATO Napoli Müşterek Kuvvet Komutanını kabul etmiştir. - Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız ise 21 Eylül’de Pakistan Savunma ve Hava Ataşesini kabul etmiştir. - 18 Eylül’de Endonezya’nın Ankara Büyükelçisini kabul eden Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız, 25 Eylül’de Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyeti ağırlayacaktır. İSRAİL’İN EYLEMLERİ SADECE BÖLGE İÇİN DEĞİL, DÜNYA İÇİN TEHDİTTİR Orta Doğu’daki gelişmeler kapsamında; İsrail’in bölgedeki istikrarsızlığı körükleyen sistematik saldırıları ve yayılmacı tutumu devam etmektedir. İsrail; Gazze’de ayrım yapmadan düzenlediği saldırılarında kadın ve çocuklar hayatlarını kaybetmeye devam etmekte, yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik etmekte, insani yardım faaliyetleri kapsamında bölgeye gönderilen yakıt ve inşaat malzemelerinin bölgeye girişini engelleyerek, yerinden edilmiş Filistinlilerin barınma ihtiyacının karşılanmasını sekteye uğratmakta, hastanelerin işletilmesini engellemektedir. Öte yandan; Lübnan’ın güneyindeki yıkım faaliyetlerini sürdürerek BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekte ve Suriye’nin güneyindeki yerleşim yerlerine saldırılar düzenlemeye de devam etmektedir. Kamuoyu nezdinde uluslararası hukuka olan inancı her geçen gün daha fazla zedeleyen İsrail’in bu eylemleri, sadece bölge için değil, dünya için bir tehdittir. İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden bu eylemlerine derhâl son vermesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. TAYFUN BLOK-2 FÜZESİ’NİN MUAYENE VE KABUL FAALİYETLERİ TAMAMLANDI Savunma sanayimizin her alanında yerli ve millî olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda hafta içerisinde; Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 Füzesi’nin muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. MKE tarafından; - Savunma sanayi paydaşlarımıza 35 mm parçacıklı mühimmat ve yedek parça teslimatları gerçekleştirilmiş, - 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Bakü’de gerçekleştirilecek “Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı ADEX 2026” ile, - 30 Eylül-4 Ekim tarih aralığında Şanlıurfa’da düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu’ya katılım sağlanacaktır. Ayrıca, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağımız HÜRKUŞ-II’nin kabul faaliyeti 28 Eylül’de Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımızın katılımıyla TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde icra edilecektir. ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ SÜRÜYOR Personel ve askerî öğrenci alım/temin işlemleri, planlanan takvime uygun şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda; - 7 Eylül’de başlayan “Türk Silahlı Kuvvetleri 2026 Yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini” başvuru süreci 7 Ekim’de tamamlanacak, - Türk Silahlı Kuvvetlerinde yedi hizmet yılını tamamlayarak görevlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmelerine yönelik ön başvurular, 22 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecektir. Diğer yandan varlığıyla gücümüze güç katan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının 39’uncu (26 Eylül 1987) kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyor, Silahlı Kuvvetlerimizi daha da ileriye taşıyacak çalışmalarında başarılar diliyoruz. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; Mete Han’dan Sultan Alparslan’a, Çaka Bey’den Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa’ya, Vecihi Hürkuş’tan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’e uzanan köklü tarihimizden aldığı ilham ve aziz milletimizin sarsılmaz güveniyle; - Ülkemizin huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, - Sahip olduğu güçlü imkân-kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle üstlenmiş olduğu her türlü görevi başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. BASIN MENSUPLARININ GÜNDEME DAİR SORULARI CEVAPLANDIRILDI Basın Bilgilendirme Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının gündeme dair soruları cevaplandırıldı. Sorulara verilen cevaplar şu şekilde: MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI Mekke Ortak Savunma Anlaşması, üye ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin geliştirilmesi ile ortak savunma kapasitesi ve caydırıcılığın güçlendirilmesine yönelik bir çerçeve sunmaktadır. Anlaşma kapsamındaki faaliyetler, üye ülkelerin ortak kararları ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda yürütülmektedir. DOĞU AKDENİZ’DEKİ SON GELİŞMELER Bölgemizde kriz ve gerginliklerin arttığı mevcut dönemde, Kıbrıs Adası’ndaki askerî gelişmeler tarafımızca yakından takip edilmektedir. GKRY’nin devam eden silahlanma faaliyetleri ile üçüncü ülkelerle geliştirdiği askerî iş birliklerinin, Ada’daki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebilecek nitelikte olduğunu; bu tür adımların taraflar arasındaki güvenin tesisine ve Ada’daki barış ve istikrara katkı sağlamadığını bir kez daha vurguluyoruz. Son olarak gündeme gelen GKRY’deki hava savunma sisteminin de Kıbrıs Türk halkı ve KKTC açısından doğrudan bir tehdit oluşturmadığı yönündeki iddialar, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edilmesine gerekçe teşkil edemez. Bakanlığımız da bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, gerekli tedbirleri almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de Akdeniz’in uluslararası sularında ve hava sahasında icra ettiği faaliyetlerle eğitimlere aralıksız devam etmektedir. Ülkemiz, garantör ülke olarak, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliği, huzuru ve refahının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri KKTC makamlarıyla iş birliği içerisinde almaya devam edecektir. YUNANİSTAN’IN GAYRİASKERÎ STATÜDEKİ ADALARI SİLAHLANDIRMASI Doğu Ege Adalarının gayriaskerî statüsü, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları ile açık şekilde düzenlenmiştir. Bu statünün aksine gerçekleştirilen silahlanma faaliyetleri ile bunu meşrulaştırmaya yönelik açıklamalar, mevcut hukuki durumu değiştirmemektedir. Beklentimiz, Yunanistan’ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir. Türkiye, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de iyi komşuluk ve diyalogdan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya ve ülkemizin güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecektir. YUNANİSTAN, GKRY VE İSRAİL’İ BİRBİRİNE BAĞLAMASI PLANLANAN DENİZALTI ELEKTRİK KABLOSU Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarımız ile kıta sahanlığımızdan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılığımız devam etmektedir. Libya ile akdettiğimiz Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletlere bildirdiğimiz kıta sahanlığı sınırlarımız bu konudaki hukuki çerçevemizi ortaya koymaktadır. Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda gerçekleştirilecek kablo veya boru döşeme ile bilimsel araştırma gibi faaliyetlerin ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, ülkemizin hak ve menfaatlerini göz ardı eden izinsiz faaliyetlere müsaade edilmemekte, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilerek gerekli tedbirler alınmaktadır. Türkiye, Doğu Akdeniz’de kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkilerini kullanmaya, deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya devam edecektir. #MillîSavunmaBakanlığı — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2026

Στο επίκεντρο και η άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η Άγκυρα έστρεψε τα πυρά της και προς την Κυπριακή Δημοκρατία, με αφορμή τις αμυντικές της δυνατότητες και τη συνεργασία της με τρίτες χώρες.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι οι εξοπλιστικές δραστηριότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας και η στρατιωτική συνεργασία της με άλλες χώρες θα μπορούσαν, κατά την τουρκική εκτίμηση, να επηρεάσουν τις «εύθραυστες ισορροπίες» στην Κύπρο.

Αναφερόμενο ειδικότερα στα συστήματα αεράμυνας που διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία, το τουρκικό υπουργείο υποστήριξε ότι ο ισχυρισμός πως αυτά δεν αποτελούν άμεση απειλή για τους Τουρκοκύπριους δεν αρκεί για να αγνοηθούν, όπως ανέφερε, οι ανάγκες ασφαλείας και τα δικαιώματά τους.

Η Άγκυρα δήλωσε παράλληλα ότι παρακολουθεί στενά τις στρατιωτικές εξελίξεις στην Κύπρο και ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους στην Ανατολική Μεσόγειο.

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