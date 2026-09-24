Νέες προκλήσεις της Τουρκίας σε Αθήνα και Λευκωσία: Στο στόχαστρο Αιγαίο, καλώδιο και εξοπλισμοί
Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επανέφερε τη θέση περί αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος των νησιών του ανατολικού Αιγαίου
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- Η Τουρκία επανέφερε την θέση ότι τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πρέπει να παραμείνουν αποστρατιωτικοποιημένα σύμφωνα με τις συνθήκες της Λωζάνης και των Παρισίων.
- Η Άγκυρα αμφισβητεί το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, επικαλούμενη δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα της και τη συμφωνία με τη Λιβύη.
- Η Τουρκία εκφράζει ανησυχίες για την αμυντική θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη συνεργασία της με τρίτες χώρες, θεωρώντας ότι επηρεάζει την ισορροπία στην Κύπρο.
- Η Άγκυρα καλεί την Ελλάδα να αποφύγει ενέργειες που επηρεάζουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
- Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δηλώνει ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους στην Ανατολική Μεσόγειο και παρακολουθούν τις στρατιωτικές εξελίξεις στην Κύπρο.
Νέες προκλήσεις κατά της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας διατύπωσε η Τουρκία, επαναφέροντας τις πάγιες θέσεις της για το καθεστώς των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και την αμυντική θωράκιση της Μεγαλονήσου.
Οι σχετικές αναφορές έγιναν κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας από τον εκπρόσωπο Τύπου, υποναύαρχο Ζεκί Ακτούρκ από το κατάστρωμα του ελικοπτεροφόρου TCG Anadolu Η Άγκυρα υποστήριξε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και επανέλαβε ότι προτίθεται να υπερασπιστεί, όπως αναφέρει, τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο.
Στο στόχαστρο ξανά τα νησιά του Αιγαίου
Απαντώντας σε ερώτηση για τη στρατιωτική παρουσία στα ελληνικά νησιά, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επανέφερε τη θέση περί αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος των νησιών του ανατολικού Αιγαίου.
Η Άγκυρα επικαλέστηκε τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική δραστηριότητα στα συγκεκριμένα νησιά δεν μεταβάλλει το νομικό τους καθεστώς.
Παράλληλα, κάλεσε την Ελλάδα να απέχει, όπως ανέφερε, από ενέργειες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και να τηρεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της.
Την ίδια στιγμή, η τουρκική πλευρά υποστήριξε ότι επιθυμεί τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, συνδέοντας ωστόσο τη θέση αυτή με την υπεράσπιση των δικών της δικαιωμάτων και συμφερόντων.
Νέα παρέμβαση για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η νέα αναφορά της τουρκικής πλευράς στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, γνωστό ως Great Sea Interconnector.
Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί τις εξελίξεις και επανέλαβε τη θέση της για τα δικαιώματα που, όπως υποστηρίζει, απορρέουν από την υφαλοκρηπίδα της στην Ανατολική Μεσόγειο.
Στο ίδιο πλαίσιο, επικαλέστηκε τη συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης που έχει συνάψει με τη Λιβύη, καθώς και τις συντεταγμένες που έχει γνωστοποιήσει στον ΟΗΕ, παρουσιάζοντάς τες ως μέρος του νομικού πλαισίου που θεωρεί ότι διέπει την περιοχή.
Η Άγκυρα υποστήριξε ακόμη ότι δραστηριότητες όπως η πόντιση καλωδίων και αγωγών ή η πραγματοποίηση επιστημονικών ερευνών στην υφαλοκρηπίδα που θεωρεί ότι εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία θα πρέπει να συντονίζονται προηγουμένως με την Τουρκία.
«Μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας δεν επιτρέπονται», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο, προσθέτοντας ότι οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά.
Στο επίκεντρο και η άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας
Η Άγκυρα έστρεψε τα πυρά της και προς την Κυπριακή Δημοκρατία, με αφορμή τις αμυντικές της δυνατότητες και τη συνεργασία της με τρίτες χώρες.
Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι οι εξοπλιστικές δραστηριότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας και η στρατιωτική συνεργασία της με άλλες χώρες θα μπορούσαν, κατά την τουρκική εκτίμηση, να επηρεάσουν τις «εύθραυστες ισορροπίες» στην Κύπρο.
Αναφερόμενο ειδικότερα στα συστήματα αεράμυνας που διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία, το τουρκικό υπουργείο υποστήριξε ότι ο ισχυρισμός πως αυτά δεν αποτελούν άμεση απειλή για τους Τουρκοκύπριους δεν αρκεί για να αγνοηθούν, όπως ανέφερε, οι ανάγκες ασφαλείας και τα δικαιώματά τους.
Η Άγκυρα δήλωσε παράλληλα ότι παρακολουθεί στενά τις στρατιωτικές εξελίξεις στην Κύπρο και ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους στην Ανατολική Μεσόγειο.