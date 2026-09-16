Η στιγμή που οι Χούθι καταρρίπτουν το υπερσύχρονο F-15 της Σαουδικής Αραβίας - Βίντεο

Snapshot Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης δημοσίευσαν βίντεο που δείχνει την κατάρριψη ενός μαχητικού F-15SA της Σαουδικής Αραβίας.

Το βίντεο απεικονίζει το πλήγμα και τα συντρίμμια από το κατεστραμμένο αεροσκάφος στον τόπο της πτώσης.

Το σκοπευτικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρριψη παρουσιάζει ομοιότητα με τα συστήματα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Η ομοιότητα αυτή υποδηλώνει πιθανή παροχή τεχνολογίας και ηλεκτρονικών συστημάτων από το Ιράν προς τους Χούθι. Snapshot powered by AI

Βίντεο που καταγράφει την κατάρριψη και τα συντρίμμια μαχητικού αεροσκάφους F-15SA της Βασιλικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας (RSAF) έδωσαν στη δημοσιότητα οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης. Στα πλάνα διακρίνεται το πλήγμα κατά του μαχητικού καθώς και διασκορπισμένα τμήματα από την κατεστραμμένη άτρακτο στο σημείο της πτώσης.

Το ιρανικό αποτύπωμα στο σκοπευτικό της αεράμυνας

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το οπτικό σκοπευτικό πλέγμα (reticle) του αντιαεροπορικού συστήματος που χρησιμοποιήθηκε για την αναχαίτιση.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς παρατηρητές, η απεικόνιση στόχευσης στο βίντεο παρουσιάζει εντυπωσιακή ομοιότητα με τα συστήματα που χειρίζεται η Αεροδιαστημική Δύναμη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC-ASF) εναντίον αμερικανικών αεροσκαφών.

Η τεχνική αυτή σύμπτωση ενισχύει τις εκτιμήσεις για την άμεση παροχή εξειδικευμένης τεχνολογίας και ηλεκτρονικών συστημάτων καθοδήγησης από την Τεχεράνη προς το πυραυλικό οπλοστάσιο των Χούθι.

Διαβάστε επίσης