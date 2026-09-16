Αντάρτες Χούθι: Δηλώνουν ότι κατέρριψαν μαχητικό αεροσκάφος F-15 της Σαουδικής Αραβίας

Snapshot Οι Χούθι ισχυρίζονται ότι κατέρριψαν μαχητικό F-15 της Σαουδικής Αραβίας πάνω από την επαρχία Μαρίμπ της Υεμένης.

Η Σαουδική Αραβία δεν έχει επιβεβαιώσει την κατάρριψη του F-15.

Οι Χούθι αρνούνται ότι στόχευσαν την ιερή πόλη της Μέκκας, παρά τους ισχυρισμούς του Ριάντ.

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε drone των Χούθι κοντά στη Μέκκα.

Μέλος των Χούθι χαρακτήρισε ως ψευδείς τους ισχυρισμούς του Ριάντ περί επίθεσης στη Μέκκα. Snapshot powered by AI

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχιά Σαρί, δήλωσε ότι ένα μαχητικό F-15 της Σαουδικής Αραβίας καταρρίφθηκε πάνω από την επαρχία Μαρίμπ της Υεμένης.

Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας δεν έχουν, μέχρι στιγμής, επιβεβαιώσει την κατάρριψη.

Ταυτόχρονα οι αντάρτες Χούθι διέψευσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο την ιερή πόλη της Μέκκας. Το Ριάντ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας του αναχαίτισαν και κατέρριψαν drone των Χούθι κοντά στην ιερή πόλη των μουσουλμάνων.

Ο Χιζάμ αλ-Ασάντ, μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθι, χαρακτήρισε ψέμα τον ισχυρισμό του Ριάντ. «Οι ισχυρισμοί για στοχοποίηση της σεβάσμιας Μέκκας είναι ένα αηδιαστικό ψέμα που έχει ξανακουστεί και δεν ξεγελά πια κανέναν», δήλωσε ο αλ-Ασάντ σε ανάρτησή του στο X.