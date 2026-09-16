Reuters: Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν με εκπροσώπους των Χούθι στο Ομάν

Snapshot Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν στο Ομάν με εκπροσώπους των Χούθι της Υεμένης στην αμερικανική πρεσβεία στο Μουσκάτ.

Η κυβέρνηση του Ομάν βοήθησε στη μεσολάβηση για τη συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ και των Χούθι.

Οι Χούθι διαβεβαίωσαν ότι δεν σκοπεύουν να επιτεθούν σε αμερικανικά ή ισραηλινά πλοία και παραμένουν δεσμευμένοι στην κατάπαυση του πυρός του 2025 με τις ΗΠΑ.

Στην αντιπροσωπεία των Χούθι συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη υπό αμερικανικές κυρώσεις, όπως ο Μοχάμαντ Αμπντουλσαλάμ και ο Αμπντελμαλίκ αλ Αζίρι.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν επιβεβαίωσε επίσημα τη συνάντηση, αλλά τόνισε τη σημασία της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και την αποτροπή εξαγωγής τρομοκρατίας. Snapshot powered by AI

Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν το Σαββατοκύριακο στο Ομάν με εκπροσώπους των Χούθι της Υεμένης, δήλωσαν πέντε πηγές με γνώση του θέματος στο πρακτορείο Reuters καθώς οι Χούθι συνεχίζουν τις επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Η συνάντηση αυτή, η οποία δεν γνωστοποιήθηκε στα ΜΜΕ επίσημα, πραγματοποιήθηκε στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μουσκάτ, τόνισαν τρεις από τις πηγές. Δύο πηγές ανέφεραν ότι η κυβέρνηση του Ομάν, η οποία λειτουργεί εδώ και χρόνια ως περιφερειακός διαμεσολαβητής, βοήθησε στο να επιτευχθεί η συνάντηση.

Η αμερικανική κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε τους Χούθι «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» τον Μάρτιο του 2025, καθιστώντας ποινικό αδίκημα την παροχή υποστήριξης στην οργάνωση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι Χούθι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την κυβέρνησή του, ζητώντας από τις ΗΠΑ να μην εμπλακούν στον πόλεμο της Υεμένης. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε απευθείας επαφή με την οργάνωση, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία σύμφωνα με μία πηγή έγινε την Κυριακή, οι Χούθι διαβεβαίωσαν τους Αμερικανούς αξιωματούχους ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία και ότι παραμένουν δεσμευμένοι στην κατάπαυση του πυρός του 2025 με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δύο πηγές.

Μία από τις πηγές δήλωσε ότι η πολιτοφυλακή διαβεβαίωσε επίσης πως δεν θα επιτεθεί σε ισραηλινά πλοία ή σε εμπορικά πλοία, με εξαίρεση εκείνα που ανήκουν στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με δύο από τις πηγές, την αμερικανική πλευρά εκπροσώπησαν μέλη του προσωπικού της πρεσβείας.

Μία από τις πηγές τόνισε ότι στην αντιπροσωπεία των Χούθι συμμετείχε ένα υψηλόβαθμο στέλεχος με έδρα το Μουσκάτ, ο Μοχάμαντ Αμπντουλσαλάμ, ο οποίος υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις. Μια άλλη πηγή επιβεβαίωσε την παρουσία του Αμπντουλσαλάμ, καθώς και εκείνη ενός άλλου ανώτερου στελέχους των Χούθι, του Αμπντελμαλίκ αλ Αζίρι.

Σε ερώτηση αν οι ΗΠΑ είχαν συνάντηση με τους Χούθι στο Ομάν, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν επιβεβαίωσε τη συνάντηση, αλλά είπε ότι η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και η αποτροπή της εξαγωγής της τρομοκρατίας από τη Μέση Ανατολή είναι ο πυρήνας των αμερικανικών συμφερόντων.