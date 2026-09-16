Κατάρ: «Σοβαρή κλιμάκωση» η επίθεση των Χούθι με drone στη Μέκκα

Snapshot Το Κατάρ καταδίκασε την επίθεση των ανταρτών Χούθι με drone στη Μέκκα ως επονείδιστη πράξη επιθετικότητας.

Η Ντόχα χαρακτήρισε την επίθεση σοβαρή κλιμάκωση που απειλεί τα συναισθήματα πάνω από ενός δισεκατομμυρίου μουσουλμάνων.

Το Κατάρ εξέφρασε πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη προς τη Σαουδική Αραβία και τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει. Snapshot powered by AI

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Κατάρ στην επίθεση που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι με drone κατά της πόλης της Μέκκας στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του εμιράτου, το χτύπημα χαρακτηρίστηκε ως «επονείδιστη πράξη επιθετικότητας και κατάφωρη πρόκληση για τα συναισθήματα πάνω από ενός δισεκατομμυρίου μουσουλμάνων σε ολόκληρο τον κόσμο». Η Ντόχα υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε ενέργεια θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ιερή πόλη συνιστά «σοβαρή κλιμάκωση».

Την ίδια ώρα, η διπλωματία του Κατάρ εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Σαουδική Αραβία, στηρίζοντας ανοιχτά όλα τα αναγκαία μέτρα που λαμβάνει το Ριάντ για την προστασία και την ασφάλειά του.

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