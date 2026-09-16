Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για την λειτουργία του ιατρείου Γάκα-Θεοδωρόπουλου - Ελέγχεται ο ΙΣΑ

Snapshot Διενεργείται κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τυχόν ποινικές ευθύνες αρμόδιων ελεγκτικών φορέων σχετικά με το ιδιωτικό ιατρείο όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ερευνάται ο αριθμός, η χρονική στιγμή και τα αποτελέσματα των ελέγχων που έγιναν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και άλλους δημόσιους φορείς στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Εξετάζεται η χρήση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και οι ενέργειες που έγιναν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών σχετικά με αυτό και τη σχετική θεραπεία που παρουσιάζονταν από το 2023.

Η έρευνα επεκτείνεται και σε άλλα κέντρα αναγεννητικών θεραπειών για να διαπιστωθεί αν οι αρμόδιοι φορείς πραγματοποίησαν επαρκείς ελέγχους τα τελευταία πέντε χρόνια.

Στόχος είναι να αποσαφηνιστεί αν υπήρξε επαρκής εποπτεία και αν ασθενείς εκτέθηκαν σε κίνδυνο ή παραπλανήθηκαν με σκοπό την οικονομική εκμετάλλευση. Snapshot powered by AI

Την παρέμβαση της Δικαιοσύνης προκαλεί και το σκέλος των ελέγχων που είχαν γίνει στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, έδωσε εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των αρμόδιων ελεγκτικών φορέων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, αλλά και κάθε άλλος δημόσιος φορέας που είχε αρμοδιότητα ελέγχου του συγκεκριμένου χώρου. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να διαπιστωθεί ποιοι έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο, πότε έγιναν και ποια ήταν τα αποτελέσματά τους, καθώς και εάν από αυτούς είχε προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα που να απαιτούσε περαιτέρω ενέργειες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιούνταν στο ιατρείο. Η έρευνα θα εξετάσει ποιες ενέργειες είχε κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη των αρχών, το συγκεκριμένο μηχάνημα και η σχετική θεραπεία παρουσιάζονταν σε συνέδρια ήδη από το 2023.

Παράλληλα, η εισαγγελική εντολή ανοίγει την έρευνα και σε άλλα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες. Ειδικότερα, ζητείται να ελεγχθεί εάν την τελευταία πενταετία ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και οι υπόλοιποι αρμόδιοι φορείς είχαν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας, είτε μετά από καταγγελίες είτε αυτεπαγγέλτως.

Το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρξε επαρκής έλεγχος ως προς τη λειτουργία των συγκεκριμένων κέντρων και τις θεραπείες που παρέχουν, αλλά και εάν υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες ασθενείς ενδέχεται να εκτέθηκαν σε κίνδυνο ή να παραπλανήθηκαν με σκοπό την οικονομική τους εκμετάλλευση.

Πλέον, οι αρμόδιες αρχές καλούνται να δώσουν στοιχεία για το σύνολο των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, ώστε να αποσαφηνιστεί εάν υπήρξε εποπτεία τόσο στο συγκεκριμένο ιατρείο όσο και ευρύτερα στον χώρο των αναγεννητικών θεραπειών.

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