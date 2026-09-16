Θάνατος Μαζωνάκη: «Γιώργο μου, μπήκαν φυλακή» έγραψε ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης

Snapshot Ο ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης είναι νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας του τραγουδιστή.

Ο Λυκούδης ανάρτησε βίντεο με τον Μαζωνάκη σε νυχτερινό κέντρο, όπου ο τραγουδιστής χαιρετά τον δικηγόρο.

Στην ανάρτηση, ο δικηγόρος έγραψε «Γιώργο μου… Μπήκαν φυλακή» αναφερόμενος στην προφυλάκιση των γιατρών. Snapshot powered by AI

Με ένα βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη επέλεξε ο Χαράλαμπος Λυκούδης να σχολιάσει την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκιση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Ο ποινικολόγος, ο οποίος έχει αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό βίντεο που είχε τραβήξει ο ίδιος σε νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανιζόταν ο αδικοχαμένος τραγουδιστής.

Στο βίντεο, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται επί σκηνής και χαιρετά τον δικηγόρο, τον οποίο είχε εντοπίσει ανάμεσα στα πρώτα τραπέζια.

«Γιώργο μου… Μπήκαν φυλακή», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του, Ιωάννα Γάκα, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις πολύωρες απολογίες τους.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Πρώτη απολογήθηκε η γιατρός, η οποία παρέμεινε για περισσότερες από οκτώ ώρες στο ανακριτικό γραφείο. Ακολούθησε η τετράωρη απολογία του συζύγου της, ενώ μέσω των συνηγόρων τους είχαν προηγουμένως καταθέσει υπομνήματα με τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς.

Στο ζήτημα του χρόνου της ανακοπής αλλά και των συνθηκών υπό τις οποίες έγινε η προσπάθεια ανάνηψης επέμεινε, σύμφωνα με πληροφορίες, η 55χρονη γιατρός κατά την απολογία της. Όπως φέρεται να υποστήριξε, ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή στις 16.15, ενώ η κλήση προς το ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε στις 16.21.

Κατά την ίδια εκδοχή, όταν έφτασε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ στο ιατρείο, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε φορείο. Έτσι, ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε προς το ασθενοφόρο με καρέκλα, με αποτέλεσμα η προσπάθεια ΚΑΡΠΑ να μην μπορεί να συνεχιστεί χωρίς διακοπή. Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται ως προς το εάν η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η προβλεπόμενη για έναν ασθενή που βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή.

Στην απολογία της η γιατρός φέρεται να αναφέρθηκε και στον εξοπλισμό του ιατρείου, υποστηρίζοντας ότι τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Για τις φωτογραφίες που είχε τραβήξει τον τραγουδιστή, φέρεται να έδωσε την εξήγηση ότι φωτογραφίζει συστηματικά τους ασθενείς της στο πλαίσιο της πρακτικής που ακολουθεί. Σε ό,τι αφορά τις τρεις ειδοποιήσεις alarm που καταγράφηκαν στο μηχάνημα, η γιατρός φέρεται να αμφισβήτησε ότι συνδέονται με την ανακοπή.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ένα alarm μπορεί να ενεργοποιηθεί για διαφορετικούς λόγους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μεταξύ άλλων εάν προκύψει πρόβλημα με τη φλέβα ή εάν μετακινηθεί ο φλεβοκαθετήρας.

Από την πλευρά του, ο σύζυγός της επιχείρησε να αποσαφηνίσει τη δική του παρουσία στο ιατρείο την ώρα του περιστατικού. Κατά την απολογία του, που διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες, φέρεται να υποστήριξε ότι είχε επιστρέψει από το μεσημεριανό διάλειμμα και είχε αρχίσει να εξετάζει ασθενείς.

Μάλιστα, ως στοιχείο που τοποθετεί την παρουσία του στο ιατρείο πριν από το περιστατικό, φέρεται να επικαλέστηκε συνταγογράφηση που πραγματοποίησε στις 16.06. Ο ίδιος φέρεται να περιέγραψε ότι βρισκόταν με ασθενή όταν πληροφορήθηκε πως στο διπλανό δωμάτιο είχε προκύψει επείγον περιστατικό και αμέσως διέκοψε την εξέταση για να προσφέρει βοήθεια.

Την εκδοχή αυτή φέρεται να ενίσχυσε με την κατάθεσή του και ο ασθενής που εκείνη την ώρα εξεταζόταν, ο οποίος προσήλθε ως μάρτυρας υπεράσπισης και επιβεβαίωσε ότι ο γιατρός αποχώρησε από το δωμάτιο μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό.

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