Γιώργος Μαζωνάκης: Μέσα στο σπίτι του στη Βούλα - Οι φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει

Η μεζονέτα με τον κήπο και τα μεγάλα παράθυρα, όπου περνούσε χρόνο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και φιλοξένησε μέχρι και γυρίσματα σειρών

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Γιώργος Μαζωνάκης: Μέσα στο σπίτι του στη Βούλα - Οι φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει
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  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης ζούσε σε μια μεγάλη μεζονέτα στη Βούλα, κοντά στη θάλασσα που αγαπούσε και όπου κολυμπούσε ακόμα και τον χειμώνα.
  • Το σπίτι είχε μοντέρνα διακόσμηση με φωτεινούς χώρους, προσωπικό στίγμα του τραγουδιστή και στοιχεία που αντικατόπτριζαν την πίστη του, όπως ένα μεγάλο καντήλι στην κουζίνα.
  • Ο χώρος χρησίμευσε ως σκηνικό για τη σειρά «Νούμερα» του Φοίβου Δεληβοριά, όπου ο Μαζωνάκης έκανε guest εμφάνιση και εμφανιζόταν να παίζει πιάνο στο σαλόνι του.
  • Το ίδιο σπίτι φιλοξένησε και μουσικά στιγμιότυπα, όπως το trailer της «Ταράτσας του Φοίβου», όπου Μαζωνάκης και Δεληβοριάς ερμηνεύουν μαζί το τραγούδι «Με λένε Γιώργο».
  • Το σπίτι στη Βούλα αποτέλεσε έναν σημαντικό χώρο που συνδέθηκε με την καθημερινότητα και την καλλιτεχνική δραστηριότητα του Γιώργου Μαζωνάκη.
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Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επιλέξει να μένει στη Βούλα, κοντά στη θάλασσα που τόσο αγαπούσε. Το κολύμπι ήταν μια από τις αγαπημένες του συνήθειες, ακόμη και τον χειμώνα, και η κοντινή απόσταση από τη θάλασσα ήταν ένας από τους λόγους που είχε επιλέξει το συγκεκριμένο σπίτι.

Επρόκειτο για μια μεγάλη μεζονέτα με κήπο, μεγάλους και φωτεινούς χώρους και τεράστια παράθυρα που άφηναν το φως να μπαίνει στο εσωτερικό. Η διακόσμηση ήταν ιδιαίτερη και μοντέρνα, με τον ίδιο τον Γιώργο Μαζωνάκη να έχει δώσει το προσωπικό του στίγμα στον χώρο.

Το σπίτι του ήταν, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που κατά καιρούς μοιραζόταν στα social media, ένας προσωπικός χώρος στον οποίο περνούσε χρόνο μακριά από τη σκηνή. Εκεί μαγείρευε, τραγουδούσε, έπαιζε πιάνο ή απλώς πόζαρε μπροστά στην κάμερα, αποκαλύπτοντας μικρές στιγμές από την καθημερινότητά του.

https://www.instagram.com/reel/DXUnEh_iGo0/

Ανάμεσα στα στοιχεία που ξεχώριζαν ήταν και οι εικόνες και το μεγάλο καντήλι που είχε στον πάγκο της κουζίνας του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μιλήσει πολλές φορές για την πίστη του και οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητας στο σπίτι του.

Μαζωνάκης - σπίτι
https://www.instagram.com/p/C6l1i_soeW9/
Μαζωνάκης

μαζωνάκης

μαζωνάκης
Γιώργος Μαζωνάκης

Το σπίτι του Μαζωνάκη ως σκηνικό

Ο χώρος, ωστόσο, δεν ήταν μόνο το προσωπικό του καταφύγιο. Το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη χρησιμοποιήθηκε και ως σκηνικό για τα γυρίσματα της σειράς «Νούμερα» του Φοίβου Δεληβοριά, στην οποία ο τραγουδιστής έκανε guest εμφάνιση στο τρίτο επεισόδιο.

μαζωνάκης

Μεγάλο μέρος των σκηνών με τον Γιώργο Μαζωνάκη γυρίστηκε στους χώρους του σπιτιού του, με την είσοδο και το σαλόνι να αποτυπώνονται στην οθόνη.

Γιώργος Μαζωνάκης

Σε μία από τις σκηνές, μάλιστα, ο τραγουδιστής εμφανίζεται να παίζει πιάνο στο σαλόνι του, με το σπίτι να αποτελεί ουσιαστικά το φυσικό σκηνικό της εμφάνισής του.

Το ίδιο σπίτι είχε βρεθεί στο επίκεντρο και σε ένα ακόμη μουσικό στιγμιότυπο που συνδέθηκε με τον Φοίβο Δεληβοριά.

Γιώργος Μαζωνάκης

Στο trailer της «Ταράτσας του Φοίβου», ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται μαζί με τον Φοίβο Δεληβοριά μέσα στο σπίτι του, με τους δύο καλλιτέχνες να ερμηνεύουν το «Με λένε Γιώργο». Ο Φοίβος Δεληβοριάς κρατά την κιθάρα του και κάθεται στις πολυθρόνες του σπιτιού, ενώ ο Μαζωνάκης τραγουδά.

https://www.instagram.com/reel/DdE345-OJqJ/
https://www.instagram.com/reel/C6gbTL8I8xb/

Μέσα από τις προσωπικές του αναρτήσεις αλλά και μέσα από τις τηλεοπτικές και μουσικές εμφανίσεις που πραγματοποιήθηκαν εκεί, το σπίτι στη Βούλα έχει μείνει ως ένας από τους χώρους που συνδέθηκαν με την καθημερινότητα και τη δημιουργική πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Γιώργος Μαζωνάκης

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