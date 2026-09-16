Γιώργος Μαζωνάκης: Τι δείχνουν οι διαγραμμένες φωτογραφίες από το κινητό της Γάκα με τον τραγουδιστή

Οι εικόνες που εξετάζουν οι Αρχές και τα ερωτήματα για τη διαδικασία, τους φλεβοκαθετήρες και την κατάσταση του τραγουδιστή 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι δείχνουν οι διαγραμμένες φωτογραφίες από το κινητό της Γάκα με τον τραγουδιστή
ΕΛΛΑΔΑ
4'
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  • Νέες φωτογραφίες και βίντεο από το ιατρείο αποκαλύπτουν τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο με το κεφάλι στραμμένο δεξιά και τα μάτια κλειστά, συνδεδεμένο σε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και από τα δύο χέρια.
  • Οι εικόνες έρχονται σε αντίθεση με τις δηλώσεις της κατηγορούμενης γιατρού, που αρνείται την τοποθέτηση δεύτερου φλεβοκαθετήρα και την έναρξη της πλασμαφαίρεσης.
  • Το καταγραφικό μηχάνημα δείχνει ότι η θεραπεία είχε ξεκινήσει στις 14:14 και λειτουργούσε για σημαντικό χρονικό διάστημα πριν τη φωτογράφιση.
  • Οι Αρχές ερευνούν την ακριβή κατάσταση του τραγουδιστή κατά τη στιγμή της φωτογράφισης και τη διαχείριση της κουβέρτας και των ρούχων του στο ιατρείο.
  • Το φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό, που βρέθηκε στο κινητό της γιατρού και πιθανώς στάλθηκε σε τρίτους, αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας για την αναπαράσταση των γεγονότων.
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Νέα στοιχεία από την έρευνα των Αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως, με δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο που καταγράφηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου να αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA, στις 14:45 η κατηγορούμενη γιατρός, Ιωάννα Γάκα, τράβηξε δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο με τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο στην καρέκλα της πλασμαφαίρεσης. Στις εικόνες ο τραγουδιστής εμφανίζεται με το κεφάλι στραμμένο προς τα δεξιά και τα μάτια κλειστά, ενώ είναι συνδεδεμένος με το μηχάνημα και από τα δύο χέρια.

Στη δεύτερη φωτογραφία, όπως την περιγράφουν, φαίνεται να υπάρχει ροή αίματος στη δεξιά γραμμή, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης φορά σκουρόχρωμο παντελόνι και είναι σκεπασμένος μέχρι περίπου τη μέση με μια λαδί κουβέρτα. Το δεξί του πόδι φαίνεται να κρέμεται από την καρέκλα.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με όσα φέρεται να είχε υποστηρίξει η κατηγορούμενη γιατρός στις Αρχές. Η ίδια είχε αναφέρει ότι είχε τοποθετήσει φλεβοκαθετήρα μόνο στο ένα χέρι του Γιώργου Μαζωνάκη και ότι δεν επιχείρησε να τοποθετήσει δεύτερο, ενώ αρνήθηκε ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

μαζωνάκης - φωτό

Πηγή: Mega

Ωστόσο, η φωτογραφία που εξετάζουν οι Αρχές δείχνει τον τραγουδιστή συνδεδεμένο και από τα δύο χέρια, ενώ το μηχάνημα καταγράφει ότι η διαδικασία είχε ξεκινήσει. Το καταγραφικό φέρεται να δείχνει έναρξη της θεραπείας στις 14:14 και λειτουργία του μηχανήματος για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Τα κλειστά μάτια και το ερώτημα για την κατάστασή του

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η κατάσταση στην οποία φαίνεται να βρίσκεται ο Γιώργος Μαζωνάκης στη φωτογραφία. Το κεφάλι του είναι στραμμένο προς τα δεξιά και τα μάτια του κλειστά, με την εικόνα να δημιουργεί το ερώτημα εάν είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του εκείνη τη στιγμή.

μαζωνάκης - φωτογραφία

Πηγή: Mega

Το αν πράγματι ήταν αναίσθητος, καθώς και ποια ήταν ακριβώς η ιατρική του κατάσταση τη στιγμή της φωτογράφισης, δεν μπορεί να προκύψει μόνο από την εικόνα και αποτελεί αντικείμενο της έρευνας των Αρχών. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τη φωτογραφία και τα ψηφιακά δεδομένα προκειμένου να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο ιατρείο.

Το παντελόνι, η λαδί κουβέρτα και τα ρούχα

Ένα ακόμη σημείο που εξετάζεται αφορά την εικόνα του τραγουδιστή στη φωτογραφία και όσα περιγράφονται για την κατάσταση στην οποία τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.

Στη φωτογραφία που παρουσιάζει το MEGA διακρίνεται το σκουρόχρωμο παντελόνι του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ πάνω του υπάρχει λαδί κουβέρτα που καλύπτει το σώμα του μέχρι περίπου τη μέση.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται στην υπόθεση, όταν έφτασαν οι διασώστες ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε σε διαφορετικό σημείο του ιατρείου, ενώ τα ρούχα του φέρεται να εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλα. Το τι ακριβώς συνέβη με την κουβέρτα που φαίνεται στη φωτογραφία και αν μεταφέρθηκε μαζί με τον Μαζωνάκη ή παρέμεινε στον χώρο αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που χρήζει διερεύνησης.

Στην ίδια έρευνα εξετάζονται και ευρήματα στον χώρο του ιατρείου, μεταξύ άλλων ίχνη αίματος, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν τι συνέβη από τη στιγμή που ο τραγουδιστής συνδέθηκε με το μηχάνημα έως την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Η φωτογραφία στον σύζυγο και το βίντεο που ερευνάται

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η διαδρομή του φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού.

Σύμφωνα με το MEGA, από το κινητό της κατηγορούμενης γιατρού ανακτήθηκαν δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο που καταγράφηκαν την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στην καρέκλα της πλασμαφαίρεσης. Η μία φωτογραφία φέρεται να είχε σταλεί στον σύζυγό της, Ηλία Θεοδωρόπουλο, ενώ εξετάζεται και η αποστολή του υπόλοιπου υλικού σε άλλο παραλήπτη.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τα ψηφιακά ίχνη των συσκευών και τις επικοινωνίες, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιον στάλθηκε το υλικό, πότε και για ποιο λόγο.

Οι συγκεκριμένες εικόνες βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς αποτυπώνουν μια κρίσιμη χρονική στιγμή και, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, δημιουργούν ερωτήματα σε σχέση με τις καταθέσεις των εμπλεκομένων για το αν και πότε είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση, πόσοι φλεβοκαθετήρες είχαν τοποθετηθεί και σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης εκείνη τη στιγμή.

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