Θάνατος Μαζωνάκη: Στην ΓΑΔΑ ο Θεοδωρόπουλος μέχρι να βγει το φυλακιστήριό του

Snapshot Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του Ιωάννα Γάκα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και μεταφέρθηκαν στη ΓΑΔΑ.

Ο Θεοδωρόπουλος θα παραμείνει στη ΓΑΔΑ μέχρι την έκδοση του φυλακιστηρίου και εξετάζεται η μεταγωγή του στις φυλακές Κορυδαλλού.

Και οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες και έχουν δώσει την δική τους εκδοχή για τα γεγονότα κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Η γιατρός υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή στις 16:15 και η κλήση προς το ΕΚΑΒ έγινε στις 16:21, ενώ αμφισβήτησε τη σύνδεση των alarm με την ανακοπή.

Ο Θεοδωρόπουλος ανέφερε ότι βρισκόταν στο ιατρείο πριν το περιστατικό και διέκοψε εξέταση για να βοηθήσει, με επιβεβαίωση από μάρτυρα υπεράσπισης. Snapshot powered by AI

Στη ΓΑΔΑ μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή κράτησή του, στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του, Ιωάννα Γάκα, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις πολύωρες απολογίες τους.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος θα παραμείνει στη ΓΑΔΑ μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να εκδοθεί το σχετικό φυλακιστήριο, ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η μεταγωγή του στο σωφρονιστικό κατάστημα που θα οριστεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο η μεταγωγή του να γίνει στις φυλακές Κορυδαλλού.

Και οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και έχουν δώσει στις απολογίες τους τη δική τους εκδοχή για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Πρώτη απολογήθηκε η γιατρός, η οποία παρέμεινε για περισσότερες από οκτώ ώρες στο ανακριτικό γραφείο. Ακολούθησε η τετράωρη απολογία του συζύγου της, ενώ μέσω των συνηγόρων τους είχαν προηγουμένως καταθέσει υπομνήματα με τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς.

Στο ζήτημα του χρόνου της ανακοπής αλλά και των συνθηκών υπό τις οποίες έγινε η προσπάθεια ανάνηψης επέμεινε, σύμφωνα με πληροφορίες, η 55χρονη γιατρός κατά την απολογία της. Όπως φέρεται να υποστήριξε, ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή στις 16.15, ενώ η κλήση προς το ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε στις 16.21.

Κατά την ίδια εκδοχή, όταν έφτασε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ στο ιατρείο, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε φορείο. Έτσι, ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε προς το ασθενοφόρο με καρέκλα, με αποτέλεσμα η προσπάθεια ΚΑΡΠΑ να μην μπορεί να συνεχιστεί χωρίς διακοπή. Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται ως προς το εάν η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η προβλεπόμενη για έναν ασθενή που βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή.

Στην απολογία της η γιατρός φέρεται να αναφέρθηκε και στον εξοπλισμό του ιατρείου, υποστηρίζοντας ότι τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Για τις φωτογραφίες που είχε τραβήξει τον τραγουδιστή, φέρεται να έδωσε την εξήγηση ότι φωτογραφίζει συστηματικά τους ασθενείς της στο πλαίσιο της πρακτικής που ακολουθεί. Σε ό,τι αφορά τις τρεις ειδοποιήσεις alarm που καταγράφηκαν στο μηχάνημα, η γιατρός φέρεται να αμφισβήτησε ότι συνδέονται με την ανακοπή.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ένα alarm μπορεί να ενεργοποιηθεί για διαφορετικούς λόγους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μεταξύ άλλων εάν προκύψει πρόβλημα με τη φλέβα ή εάν μετακινηθεί ο φλεβοκαθετήρας.

Από την πλευρά του, ο σύζυγός της επιχείρησε να αποσαφηνίσει τη δική του παρουσία στο ιατρείο την ώρα του περιστατικού. Κατά την απολογία του, που διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες, φέρεται να υποστήριξε ότι είχε επιστρέψει από το μεσημεριανό διάλειμμα και είχε αρχίσει να εξετάζει ασθενείς.

Μάλιστα, ως στοιχείο που τοποθετεί την παρουσία του στο ιατρείο πριν από το περιστατικό, φέρεται να επικαλέστηκε συνταγογράφηση που πραγματοποίησε στις 16.06. Ο ίδιος φέρεται να περιέγραψε ότι βρισκόταν με ασθενή όταν πληροφορήθηκε πως στο διπλανό δωμάτιο είχε προκύψει επείγον περιστατικό και αμέσως διέκοψε την εξέταση για να προσφέρει βοήθεια.

Την εκδοχή αυτή φέρεται να ενίσχυσε με την κατάθεσή του και ο ασθενής που εκείνη την ώρα εξεταζόταν, ο οποίος προσήλθε ως μάρτυρας υπεράσπισης και επιβεβαίωσε ότι ο γιατρός αποχώρησε από το δωμάτιο μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό.

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