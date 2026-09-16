Γιώργος Μαζωνάκης: Προφυλακίστηκαν οι δυο γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή

Snapshot Οι γιατροί Ιωάν Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στην υποτιθέμενη κλινική τους στο Κολωνάκι.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης που έκανε η Ιωάννα Γάκα, ενώ ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος δεν βρισκόταν στο ιατρείο εκείνη τη στιγμή.

Και οι δύο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από δόλο και μετά από πολύωρες απολογίες κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Η Ιωάννα Γάκα αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά την απολογία της και χρειάστηκε ιατρική βοήθεια, αν και αρχικά αρνήθηκε τη συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Η απολογία της Ιωάννας Γάκα διήρκεσε περίπου οκτώ ώρες, κατά την οποία αρνήθηκε την πρόθεση πρόκλησης θανάτου και υποστήριξε ότι προσπάθησε να σώσει τον τραγουδιστή. Snapshot powered by AI

Μετά από μια μαραθώνια κατάθεση, Ηλιάς Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στην υποτιθέμενη κλινική του ζευγαριού στο Κολωνάκι.

Οι δύο γιατροί απολογήθηκαν συνολικά για 16 ώρες και στη συνέχεια κρίθηκαν και οι δυο προφυλακιστέοι, παίρνοντας τον δρόμο για τις φυλακές λίγο μετά τις 6:35 το πρωί της Τετάρτης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή στην υποτιθέμενη κλινική του ζευγαριού στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης από την Ιωάννα Γάκα.

Στο ιατρείο δεν βρισκόταν ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή, ωστόσο αμφότεροι πήραν το δρόμο για τη φυλακή, με πιθανότερο προορισμό του τις φυλακές του Κορυδαλλού.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθείσα δια παραλείψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια.

Αδιαθεσία αισθάνθηκε η Ιωάννα Γάκα μετά την απολογία της

Αδιαθεσία αισθάνθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός, Ιωάννα Γάκα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης απολογίας της ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η κατηγορούμενη, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, φέρεται να μην αισθάνθηκε καλά και οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο τη βοήθησαν να ξαπλώσει. Την ίδια ώρα, ο σύζυγός της, ο οποίος εξακολουθούσε να απολογείται, διέκοψε για λίγο τη διαδικασία προκειμένου να βρεθεί κοντά της.

Στα δικαστήρια έσπευσε στη συνέχεια ασθενοφόρο, ώστε να της παρασχεθεί ιατρική βοήθεια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γιατρός ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη ψυχολογικά και αρχικά αρνήθηκε τη βοήθεια του ΕΚΑΒ.

Μαραθώνια η απολογία της

Μαραθώνια ήταν η απολογία της γιατρού, Ιωάννας Γάκα, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς παρέμεινε για περίπου οκτώ ώρες στο γραφείο του 32ου τακτικού ανακριτή.

Η κατηγορούμενη πέρασε την πόρτα του ανακριτικού γραφείου στις 2 το μεσημέρι και για ώρες απαντούσε στις ερωτήσεις του ανακριτή για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της απολογίας της αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και ότι είχε προβλέψει μια τέτοια εξέλιξη. Φέρεται, αντίθετα, να υποστήριξε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να τον κρατήσει στη ζωή.

Με την ολοκλήρωση της μαραθώνιας απολογίας της, τη σκυτάλη παίρνει πλέον ο σύζυγός της, επίσης γιατρός, ο οποίος αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία και αυτή την ώρα απολογείται ενώπιον του 32ου ανακριτή.

Όταν ολοκληρωθούν και οι δύο απολογίες αναμένεται η διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα προκειμένου να ληφθεί η απόφαση αν θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι ή θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ρωτούσε αν μπορεί να παραγγείλει φαγητό στο κρατητήριο η Γάκα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, ενώ παρέμενε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας μέχρι να απολογηθεί, έμοιαζε να μην έχει συναίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης, ούτε για το ότι κατηγορείται για τον άδικο θάνατο ενός ανθρώπου.

Φέρεται να αναρωτιόταν αν μπορεί να παραγγείλει φαγητό στο κρατητήριο, έλεγε ότι ήθελε λίγο αέρα και να κάνει μία βόλτα ενώ ήταν υπό κράτηση. Ρωτούσε αν αυτό θα ήταν το κελί της, σαν να πρόκειται για ξενοδοχείο και ζητούσε να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα.

Σε αντίθεση ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ήταν μόνιμα με σκυμμένο κεφάλι και αμίλητος.

«Ήταν όλα νόμιμα», υποστηρίζει η γιατρός

Η κατηγορούμενη βρίσκεται στο γραφείο του ανακριτή περισσότερες από έξι ώρες.

Σύμφωνα με το Star, ισχυρίζεται ότι είναι όλα νόμιμα, παρόλο που τα στοιχεία κυρίως του Ιατρικού Συλλόγου τη διαψεύδουν.

Ο 58χρονος γιατρός, από την πλευρά του, θα επιμείνει στη γραμμή ότι δεν είχε ιδέα για ότι γινόταν πριν από τις τέσσερις το απόγευμα στο γραφείο της συζύγου του. Εδώ και μέρες έχει προτείνει τρεις μάρτυρες, αυτόπτες όπως τους χαρακτηρίζει, προκειμένου να αποδείξει όπως λέει ότι έλειπε από το ιατρείο και όταν επέστρεψε εξέταζε ασθενή και τον διέκοψαν για να επέμβει όπως λέει για να δώσει τις πρώτες βοήθειες.

Οι δύο από τους τρεις μάρτυρες έχουν καταθέσει ήδη στον ανακριτή το πρωί της Δευτέρας, ενώ υπάλληλος του γραφείου,στην πρώτη της κατάθεση, αναφέρθηκε σε μία σημαντική λεπτομέρεια για τις κινήσεις των γιατρών το επίμαχο χρονικό διάστημα: «Ο γιατρός έμπαινε και έβγαινε από το γραφείο της γιατρού, όμως πάντα έκλειναν την πόρτα», υποστήριξε.

Οι κατηγορούμενοι γιατροί γνωρίζουν ότι σήμερα μπορεί να οδηγηθούν στη φυλακή. Είναι βαρύ το αδίκημα που αντιμετωπίζουν - ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο - που έχει ποινή ακόμα και ισόβια.

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