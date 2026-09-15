Θάνατος Μαζωνάκη: Αδιαθεσία αισθάνθηκε η Ιωάννα Γάκα μετά την απολογία της

Snapshot Η γιατρός Ιωάννα Γάκα αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά την οκτάωρη απολογία της για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και χρειάστηκε ιατρική βοήθεια.

Η κατηγορούμενη αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει τον θάνατο του τραγουδιστή και υποστήριξε ότι προσπάθησε να τον κρατήσει στη ζωή.

Ο σύζυγος της γιατρού, επίσης κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, απολογείται αυτή την ώρα στον ίδιο ανακριτή.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, αναμένεται η απόφαση για την προσωρινή κράτηση ή την απελευθέρωση των δύο κατηγορουμένων με περιοριστικούς όρους. Snapshot powered by AI

Αδιαθεσία αισθάνθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός, Ιωάννα Γάκα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης απολογίας της ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η κατηγορούμενη, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, φέρεται να μην αισθάνθηκε καλά και οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο τη βοήθησαν να ξαπλώσει. Την ίδια ώρα, ο σύζυγός της, ο οποίος εξακολουθούσε να απολογείται, διέκοψε για λίγο τη διαδικασία προκειμένου να βρεθεί κοντά της.

Στα δικαστήρια έσπευσε στη συνέχεια ασθενοφόρο, ώστε να της παρασχεθεί ιατρική βοήθεια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γιατρός ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη ψυχολογικά και αρχικά αρνήθηκε τη βοήθεια του ΕΚΑΒ.

Μαραθώνια η απολογία της

Μαραθώνια ήταν η απολογία της γιατρού, Ιωάννας Γάκα, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς παρέμεινε για περίπου οκτώ ώρες στο γραφείο του 32ου τακτικού ανακριτή.

Η κατηγορούμενη πέρασε την πόρτα του ανακριτικού γραφείου στις 2 το μεσημέρι και για ώρες απαντούσε στις ερωτήσεις του ανακριτή για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της απολογίας της αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και ότι είχε προβλέψει μια τέτοια εξέλιξη. Φέρεται, αντίθετα, να υποστήριξε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να τον κρατήσει στη ζωή.

Με την ολοκλήρωση της μαραθώνιας απολογίας της, τη σκυτάλη παίρνει πλέον ο σύζυγός της, επίσης γιατρός, ο οποίος αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία και αυτή την ώρα απολογείται ενώπιον του 32ου ανακριτή.

Όταν ολοκληρωθούν και οι δύο απολογίες αναμένεται η διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα προκειμένου να ληφθεί η απόφαση αν θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι ή θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

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