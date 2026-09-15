Γιώργος Μαζωνάκης: Ρωτούσε αν μπορεί να παραγγείλει φαγητό στο κρατητήριο η Γάκα

Η 56χρονη κατηγορούμενη φαίνεται να μην έχει συναίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης αλλά και το ότι κατηγορείται για τον άδικο θάνατο ενός ανθρώπου

Ανθή Κουρεντζή, Επιμέλεια

Γιώργος Μαζωνάκης: Ρωτούσε αν μπορεί να παραγγείλει φαγητό στο κρατητήριο η Γάκα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Ιωάννα Γάκα φέρεται να μην έχει συναίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης και κατηγορείται για τον άδικο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Κατά τη διάρκεια της κράτησής της, η Γάκα ζητούσε να παραγγείλει φαγητό και να κάνει βόλτα, δείχνοντας αδιαφορία για τις κατηγορίες.
  • Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος παρέμεινε σιωπηλός και με σκυμμένο κεφάλι κατά την απολογία του.
  • Η Γάκα ισχυρίζεται ότι όλα έγιναν νόμιμα, ενώ τα στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου την διαψεύδουν.
  • Οι κατηγορούμενοι γιατροί αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, με ποινή που μπορεί να φτάσει μέχρι ισόβια κάθειρξη.
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«Μαραθώνια» είναι η απολογία των δύο κατηγορούμενων γιατρών που βρίσκονται από το μεσημέρι στον ανακριτή προκειμένου να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Νωρίτερα, η Ιωάννα Γάκα, στα χέρια της οποίας φέρεται να ξεψύχησε ο γνωστός τραγουδιστής, έκανε εντύπωση στις αστυνομικές αρχές για τη στάση που κρατούσε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, ενώ παρέμενε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας μέχρι να απολογηθεί, έμοιαζε να μην έχει συναίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης, ούτε για το ότι κατηγορείται για τον άδικο θάνατο ενός ανθρώπου.

Φέρεται να αναρωτιόταν αν μπορεί να παραγγείλει φαγητό στο κρατητήριο, έλεγε ότι ήθελε λίγο αέρα και να κάνει μία βόλτα ενώ ήταν υπό κράτηση. Ρωτούσε αν αυτό θα ήταν το κελί της, σαν να πρόκειται για ξενοδοχείο και ζητούσε να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα.

Σε αντίθεση ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ήταν μόνιμα με σκυμμένο κεφάλι και αμίλητος.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν όλα νόμιμα», υποστηρίζει η γιατρός

Η κατηγορούμενη βρίσκεται στο γραφείο του ανακριτή περισσότερες από έξι ώρες.

Σύμφωνα με το Star, ισχυρίζεται ότι είναι όλα νόμιμα, παρόλο που τα στοιχεία κυρίως του Ιατρικού Συλλόγου τη διαψεύδουν.

Ο 58χρονος γιατρός, από την πλευρά του, θα επιμείνει στη γραμμή ότι δεν είχε ιδέα για ότι γινόταν πριν από τις τέσσερις το απόγευμα στο γραφείο της συζύγου του. Εδώ και μέρες έχει προτείνει τρεις μάρτυρες, αυτόπτες όπως τους χαρακτηρίζει, προκειμένου να αποδείξει όπως λέει ότι έλειπε από το ιατρείο και όταν επέστρεψε εξέταζε ασθενή και τον διέκοψαν για να επέμβει όπως λέει για να δώσει τις πρώτες βοήθειες.

Οι δύο από τους τρεις μάρτυρες έχουν καταθέσει ήδη στον ανακριτή το πρωί της Δευτέρας, ενώ υπάλληλος του γραφείου,στην πρώτη της κατάθεση, αναφέρθηκε σε μία σημαντική λεπτομέρεια για τις κινήσεις των γιατρών το επίμαχο χρονικό διάστημα: «Ο γιατρός έμπαινε και έβγαινε από το γραφείο της γιατρού, όμως πάντα έκλειναν την πόρτα», υποστήριξε.

Οι κατηγορούμενοι γιατροί γνωρίζουν ότι σήμερα μπορεί να οδηγηθούν στη φυλακή. Είναι βαρύ το αδίκημα που αντιμετωπίζουν - ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο - που έχει ποινή ακόμα και ισόβια.

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