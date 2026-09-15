Θάνατος Μαζωνάκη: Το νέο ιατρικό στοιχείο που εξετάζουν οι Αρχές - Είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία

Η υδροθεραπεία, η πλασμαφαίρεση και τα νέα ερωτήματα που προκύπτουν

Ανθή Κουρεντζή

Θάνατος Μαζωνάκη: Το νέο ιατρικό στοιχείο που εξετάζουν οι Αρχές - Είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε υδροθεραπεία καθαρισμού εντέρου την ημέρα πριν το θάνατό του.
  • Η υδροθεραπεία ακολούθησε από πλασμαφαίρεση λίγες ώρες αργότερα, μια διαδικασία που μπορεί να επιβαρύνει τον οργανισμό αν δεν έχει προηγηθεί σωστή ενυδάτωση.
  • Η υδροθεραπεία μπορεί να προκαλέσει απώλεια ηλεκτρολυτών και μεταβολές στα υγρά του σώματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο επιπλοκών.
  • Η έλλειψη ενημέρωσης για πρόσφατες διαδικασίες ενυδάτωσης πριν την πλασμαφαίρεση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές αιμοδυναμικές επιπλοκές.
  • Η σχέση μεταξύ της αλληλουχίας υδροθεραπείας και πλασμαφαίρεσης με την κατάρρευση του Μαζωνάκη εξετάζεται από τις ιατροδικαστικές αρχές.
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Ένα νέο στοιχείο που αφορά τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια η κατηγορούμενη προκύπτει ότι ο τραγουδιστής είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία την προηγούμενη ημέρα από τον θάνατό του. Όπως εξήγησε, πρόκειται για διαδικασία καθαρισμού του εντέρου.

Το στοιχείο αυτό εξετάζεται πλέον σε συνδυασμό με την πλασμαφαίρεση που φέρεται να ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα, καθώς, σύμφωνα με ιατρικές αναφορές ένας τέτοιος συνδυασμός μπορεί υπό προϋποθέσεις να επιβαρύνει τον οργανισμό.

Η υδροθεραπεία μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στα υγρά του σώματος και απώλεια ηλεκτρολυτών, όπως νάτριο και κάλιο. Η πλασμαφαίρεση, από την άλλη, είναι διαδικασία κατά την οποία αφαιρούνται και αντικαθίστανται σημαντικές ποσότητες πλάσματος.

Έαν ένας οργανισμός είναι ήδη αφυδατωμένος ή παρουσιάζει διαταραχές στους ηλεκτρολύτες, ενδέχεται να αυξηθεί ο κίνδυνος επιπλοκών, όπως απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης, υπόταση, αιμοδυναμική αστάθεια, αρρυθμίες ή ακόμη και υποβολαιμικό σοκ.

Για τον λόγο αυτό, σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε πλασμαφαίρεση θεωρείται σημαντικό να έχει προηγηθεί πλήρης ενημέρωση του ιατρικού προσωπικού για πρόσφατες διαδικασίες που μπορεί να έχουν επηρεάσει την ενυδάτωση ή τους ηλεκτρολύτες του οργανισμού. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί να κριθούν απαραίτητες πρόσθετες εξετάσεις ή ακόμη και αναβολή της διαδικασίας.

Το νέο αυτό στοιχείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς, σύμφωνα πάντα με την αναφορά της κατηγορούμενης γιατρού, η υδροθεραπεία είχε προηγηθεί της πλασμαφαίρεσης κατά λίγες ώρες.

Το αν και σε ποιο βαθμό η συγκεκριμένη αλληλουχία διαδικασιών συνδέεται με την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη είναι κάτι που μένει να αποσαφηνιστεί από την ιατροδικαστική και ιατρική αξιολόγηση των στοιχείων. Μέχρι τότε, πρόκειται για ένα ακόμη κρίσιμο δεδομένο που εντάσσεται στο παζλ των τελευταίων ωρών του τραγουδιστή.

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