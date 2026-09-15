Θάνατος Μαζωνάκη: Το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης χτύπησε τουλάχιστον 3 φορές

Snapshot Το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ενεργοποίησε τουλάχιστον τρεις συναγερμούς κατά τη διαδικασία που οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η έρευνα εξετάζει λεπτομερώς τα ηλεκτρονικά δεδομένα του μηχανήματος και τις αντιδράσεις των γιατρών κατά τη διάρκεια των προειδοποιήσεων.

Βρέθηκαν και ανακτήθηκαν διαγραμμένες φωτογραφίες και βίντεο από κινητά τηλέφωνα, που σχετίζονται με τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, μεταβάλλοντας ουσιωδώς το ποινικό διακύβευμα.

Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο τη σύνδεση όλων των δεδομένων σε ένα σαφές χρονολόγιο των γεγονότων πριν, κατά και μετά τη διαδικασία. Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα προστίθενται στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Στο επίκεντρο των Αρχών βρίσκονται πλέον όχι μόνο οι ιατρικές ενέργειες που προηγήθηκαν και ακολούθησαν την κατάρρευσή του, αλλά και οι ηλεκτρονικές καταγραφές που μπορούν να βοηθήσουν στην ανασύνθεση των κρίσιμων λεπτών.

Οι δύο γιατροί θα βρεθούν ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή στη 1 το μεσημέρι για να λογοδοτήσουν για τις ενέργειές τους.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φαίνεται να έχουν τα δεδομένα που αποθηκεύτηκαν από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.

Η διαδικασία είχε ξεκινήσει νωρίτερα το μεσημέρι και, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το μηχάνημα κατέγραφε τις ζωτικές παραμέτρους του ασθενούς. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εμφανίστηκαν επανειλημμένες προειδοποιήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το σύστημα ενεργοποίησε τουλάχιστον τρεις συναγερμούς, γεγονός που αποτελεί πλέον σημαντικό τμήμα της έρευνας. Οι Αρχές εξετάζουν με ακρίβεια τους χρόνους των προειδοποιήσεων, τι ακριβώς κατέγραφε το μηχάνημα σε κάθε περίπτωση και κυρίως ποια ήταν η αντίδραση των παρευρισκόμενων γιατρών.

Τα κινητά τηλέφωνα ανοίγουν ένα δεύτερο μέτωπο στην έρευνα

Εκτός από τα ιατρικά δεδομένα, σημαντικό ρόλο φαίνεται να αποκτούν και τα στοιχεία που προέκυψαν από την ψηφιακή έρευνα.

Στο πλαίσιο της εξέτασης ηλεκτρονικών συσκευών εντοπίστηκαν δύο φωτογραφίες και βίντεο που φέρεται να σχετίζονται με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Το ιδιαίτερο στοιχείο είναι ότι μέρος αυτού του υλικού είχε προηγουμένως διαγραφεί.

Η ανάκτηση διαγραμμένων αρχείων δεν αποτελεί τεχνικά αδύνατη διαδικασία, όπως ανέφερε ο Δημήτρης Ευαγγελίου, σύμβουλος ηλεκτρονικής ασφάλειας, μιλώντας στην ΕΡΤnews. Όταν ένα αρχείο διαγράφεται από ένα κινητό τηλέφωνο, δεν σημαίνει πάντοτε ότι εξαφανίζεται αμέσως και οριστικά από τη μνήμη της συσκευής. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο χώρος που καταλάμβανε απλώς χαρακτηρίζεται διαθέσιμος για μελλοντική χρήση.

Εφόσον τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν έχουν αντικατασταθεί από νεότερες πληροφορίες, εξειδικευμένα εργαλεία ψηφιακής εγκληματολογίας μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να ανακτήσουν μέρος ή ακόμη και το σύνολο των δεδομένων.

Η ψηφιακή έρευνα δεν περιορίζεται απαραίτητα στο περιεχόμενο μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο.

Οι ειδικοί μπορούν να εξετάσουν τα λεγόμενα ψηφιακά ίχνη που συνδέονται με ένα αρχείο: πότε δημιουργήθηκε, πότε τροποποιήθηκε, εάν μετακινήθηκε, εάν αντιγράφηκε ή εάν διαβιβάστηκε σε άλλη συσκευή.

Αυτό σημαίνει ότι ένα αρχείο μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για την αναζήτηση μιας πολύ μεγαλύτερης αλυσίδας γεγονότων.

Για παράδειγμα, μια φωτογραφία που έχει διαγραφεί μπορεί να αφήσει στοιχεία σχετικά με τη δημιουργία της ή τη μεταφορά της σε άλλο πρόσωπο. Έτσι, οι ερευνητές δεν εξετάζουν μόνο «τι υπήρχε» στο κινητό, αλλά προσπαθούν να διαπιστώσουν τι συνέβη με τα δεδομένα πριν και μετά τη δημιουργία τους.

Η αλλαγή της κατηγορίας

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η αλλαγή της ποινικής αντιμετώπισης της υπόθεσης.

Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα, μεταξύ των οποίων οι ηλεκτρονικές καταγραφές, τα δεδομένα του μηχανήματος και τα ψηφιακά ευρήματα, η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει ότι έχει κριθεί η ενοχή των κατηγορουμένων. Πρόκειται για αλλαγή του νομικού χαρακτηρισμού της υπόθεσης στο στάδιο της δικαστικής έρευνας, με τους δύο γιατρούς να καλούνται πλέον να δώσουν εξηγήσεις με βάση τη νέα κατηγορία.

Το κρίσιμο ζητούμενο για τις Αρχές είναι να συνδεθούν όλα τα επιμέρους δεδομένα σε ένα σαφές χρονολόγιο: τι συνέβη από την έναρξη της πλασμαφαίρεσης, πότε εμφανίστηκαν οι προειδοποιήσεις του μηχανήματος, ποια ήταν η κατάσταση του ασθενούς, ποιες ενέργειες έγιναν από τους γιατρούς και πότε ζητήθηκε ιατρική βοήθεια.

Παράλληλα, τα ψηφιακά ευρήματα επιχειρείται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, προσφέροντας μια ακόμη πηγή πληροφοριών για όσα προηγήθηκαν και ακολούθησαν το περιστατικό.

Τι σημαίνει όμως στην πράξη η αναβάθμιση της κατηγορίας;

Όπως εξηγούν νομικοί κύκλοι στο Newsbomb, η αναβάθμιση της κατηγορίας δεν είναι απλώς μια αλλαγή ορολογίας. Μεταφέρει την υπόθεση από ένα κακούργημα με πρόσκαιρη κάθειρξη σε ένα έγκλημα για το οποίο ο νόμος προβλέπει ισόβια κάθειρξη.

Η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο υπάγεται στο άρθρο 299 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα: ο ενδεχόμενος δόλος δεν συνεπάγεται, από μόνος του, ηπιότερη βασική ποινή από εκείνη που προβλέπεται για την ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο. Η εξέλιξη, επομένως, μεταβάλλει ουσιωδώς το ποινικό διακύβευμα για τους δύο κατηγορουμένους.

Ακριβώς λόγω αυτής της βαρύτητας, χρειάζεται ψυχραιμία ως προς την τελική ποινική αντιμετώπιση. Πληροφορίες κυρίως από το αστυνομικό ρεπορτάζ συνδέουν την αναβάθμιση με νέα ψηφιακά ευρήματα της έρευνας. Δεν έχει όμως γίνει γνωστό το πλήρες αναμορφωμένο κατηγορητήριο και το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, ώστε να γνωρίζουμε ποια ακριβώς περιστατικά αξιολογήθηκαν καθοριστικά και πώς αποδίδονται χωριστά σε κάθε κατηγορούμενο. Άλλο η δημοσιοποίηση μιας δικαστικής εξέλιξης και άλλο η πλήρης γνώση της πραγματικής και νομικής βάσης της.

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