«To ΑΙ μπορεί να μας εξαλείψει αλλά δεν θα το κάνει»: Ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη εξηγεί

Οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς, προκαλώντας παράλληλα προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον.

Ο ειδικός κυβερνοασφάλειας Μάρκους Μούρεϊ, υποστηρίζει ότι οι προειδοποιήσεις από ανθρώπους που γνωρίζουν από κοντά την ανάπτυξη των συστημάτων AI πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, χωρίς όμως να μπορεί κανείς να γνωρίζει σήμερα αν και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. «To AI είναι τόσο ισχυρή που μπορεί μακροπρόθεσμα να εξαφανίσει την ανθρωπότητα, αλλά αν τη διαχειριστούμε σωστά δεν θα το κάνει», ανέφερε.

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