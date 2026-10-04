«Πόλεμος» της Google στα ψεύτικα προφίλ και το AI περιεχόμενο - Τι αλλάζει στις αναζητήσεις

Η εταιρεία χαρακτηρίζει ρητά απάτη τα επινοημένα ονόματα και τις φωτογραφίες τεχνητής νοημοσύνης

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«Πόλεμος» της Google στα ψεύτικα προφίλ και το AI περιεχόμενο - Τι αλλάζει στις αναζητήσεις
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  • Η Google χαρακτηρίζει ρητά ως «εξαπάτηση» τη χρήση ψεύτικων προφίλ συντακτών με επινοημένα ονόματα και φωτογραφίες τεχνητής νοημοσύνης και μειώνει την προτεραιότητά τους στα αποτελέσματα αναζήτησης.
  • Οι νέες οδηγίες απαγορεύουν την παροχή παραπλανητικών στοιχείων και θεωρούν τέτοιο περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας και αναξιόπιστο για τους χρήστες και τα αυτόματα συστήματα.
  • Η αυστηροποίηση προκλήθηκε από αποκαλύψεις για μαζική παραγωγή SEO περιεχομένου με ψεύτικους δημοσιογράφους από τη Brown Brothers Media, που οδήγησαν σε αποκλεισμό των σχετικών ιστοσελίδων από την Google.
  • Παρότι τα μέτρα θεωρούνται θετικά, ειδικοί και το Futurism εκφράζουν αμφιβολίες αν αρκούν, επισημαίνοντας πως η ίδια η Google χρησιμοποιεί AI τεχνολογία που συχνά περιέχει σφάλματα και υπονομεύει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία.
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Η Google αναθεώρησε τις οδηγίες της για την αναζήτηση, χαρακτηρίζοντας πλέον ρητά ως «εξαπάτηση» τη χρήση ψεύτικων προφίλ συντακτών, τα οποία περιλαμβάνουν επινοημένα ονόματα, πλαστά προσόντα ή φωτογραφίες παραγόμενες από τεχνητή νοημοσύνη. Πλέον, οι ιστοσελίδες που καταφεύγουν σε αυτές τις πρακτικές δεν θα απολαμβάνουν προτεραιότητας στα αποτελέσματα.

Η τροποποίηση αυτή εντάσσεται στις κατευθυντήριες γραμμές της εταιρείας για «χρήσιμο, αξιόπιστο περιεχόμενο που γράφεται για ανθρώπους». Ενώ μέχρι πρότινος η Google απλώς προέτρεπε τα sites να αποκαλύπτουν με διαφάνεια τον δημιουργό κάθε άρθρου και να τον συνδέουν με τα κριτήρια ποιότητας, όπως εμπειρία, εξειδίκευση, κύρος και αξιοπιστία, η νέα παράγραφος καθίσταται ιδιαίτερα αυστηρή. Απαγορεύει ρητά την παροχή παραπλανητικών στοιχείων και κατατάσσει κάθε μορφή τεχνητής παραπλάνησης ως ένδειξη χαμηλής ποιότητας, καθιστώντας μια σελίδα αναξιόπιστη τόσο για τους χρήστες όσο και για τα αυτόματα συστήματα.

Η αυστηροποίηση πυροδοτήθηκε από ερευνητική δημοσίευση του περιοδικού Futurism τον περασμένο Σεπτέμβριο σχετικά με τη δράση της Brown Brothers Media. Η εν λόγω εταιρεία εξαγόραζε ιστοσελίδες ενημέρωσης που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες και τις μετέτρεπε σε αυτοματοποιημένες μονάδες παραγωγής περιεχομένου SEO, χρησιμοποιώντας ανύπαρκτους δημοσιογράφους και ψεύτικα βιογραφικά για να υπογράφουν χιλιάδες άρθρα. Πολλά από αυτά τα κείμενα αποτελούσαν προϊόντα λογοκλοπής ή βασίζονταν σε ανύπαρκτες εμπειρίες.

Καθώς μεγάλο μέρος της επισκεψιμότητας των εν λόγω sites προερχόταν από τη μηχανή αναζήτησης της Google, ο αποκλεισμός τους από την Αναζήτηση και το Google News μετά τις αποκαλύψεις οδήγησε το δίκτυο σε άμεσο «λουκέτο». Ανάλογα περιστατικά έχουν δει το φως της δημοσιότητας στον Καναδά και σε πολιτείες των ΗΠΑ, όπου μέσα ενημέρωσης εκτέθηκαν λόγω συστημικών σφαλμάτων των πλαστών προφίλ τους.

Παρά τη θετική εξέλιξη, αναλυτές διατηρούν επιφυλάξεις για το αν τα μέτρα αρκούν. Το Futurism επισημαίνει ότι η ίδια η Google επενδύει συστηματικά στη δική της τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, μέσω των AI Overviews, τα οποία συχνά περιέχουν σφάλματα, παραγκωνίζουν τους συνδέσμους προς τα πρωτογενή ρεπορτάζ και υπονομεύουν την ανεξάρτητη δημοσιογραφία.

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