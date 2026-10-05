«Αρνούμαι τα κελεύσματα»: Αποκωδικοποιώντας τη δήλωση ένταξης του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ

Μεγάλη συζήτηση άνοιξε στους διαδρόμους της Βουλής η αποστροφή του λόγου του Ευάγγελου Αποστολάκη κατά την συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη για την επισημοποίηση της ένταξης του στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Αποστολάκης προκάλεσε απορία όταν λαμβάνοντας τον λόγο είπε μεταξύ άλλων ότι «δεν ήταν εύκολη απόφαση για εμένα. Όμως, πηγαίνω κόντρα στο κύμα, δεν το φοβάμαι το κύμα. Αρνούμαι τις αποστρατεύσεις, τις προσωπικές λύσεις και τα επιτακτικά κελεύσματα, τα οποία δεν δέχομαι».

Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Αποστολάκης εξήγησε ότι η αναφορά είχε να κάνει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το οποίο όπως είπε υπήρχε επικοινωνία μέσω τρίτων και όχι απευθείας με τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο κ. Αποστολάκης εξήγησε ότι οι αναφορές του σε «κελεύσματα» αφορούσαν την προϋπόθεση που είχε θέσει ο κ. Τσίπρας για παραίτηση από τη βουλευτική έδρα όσων βουλευτών επιθυμούσαν να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ.

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης είχε ακουστεί ότι «φλέρταρε» με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στο παρελθόν έχει παραβρεθεί και σε εκδηλώσεις όπου ομιλητής ήταν ο πρώην πρωθυπουργός, ωστόσο η ένταξη δεν τελέσφορησε.

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