Στο ΠΑΣΟΚ με... υπονοούμενα ο Αποστολάκης: «Πάω κόντρα στο κύμα, αρνούμαι τα επιτακτικά κελεύσματα»

Snapshot Ο Ευάγγελος Αποστολάκης εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο Αποστολάκης δήλωσε ότι αρνείται τα «επιτακτικά κελεύσματα» και τις πρόσκαιρες λύσεις, επιμένοντας σε μια πορεία αντίθετη στο ρεύμα.

Η ένταξή του χαρακτηρίζεται ως πρόκληση για συνεργασία και αγώνα για μια καλύτερη προοπτική της χώρας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον Αποστολάκη, υπογραμμίζοντας το ήθος, τη νηφαλιότητα και την εμπειρία του πρώην υπουργού.

Ο Ανδρουλάκης εκτιμά ότι ο Αποστολάκης θα συμβάλει σημαντικά στην εθνική αμυντική πολιτική λόγω του διακομματικού σεβασμού και των γνώσεών του. Snapshot powered by AI

Με μια δήλωση που περιείχε σαφείς πολιτικές αιχμές και έμοιαζε να έχει πολλούς αποδέκτες, ο Ευάγγελος Αποστολάκης ανακοίνωσε τη συστράτευσή του με το ΠΑΣΟΚ, ανταποκρινόμενος, όπως είπε, στην πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Ανταποκρίνομαι σήμερα στην πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για μια συνεργασία και συστράτευση, για να αποκτήσει η Ελλάδα προοπτική», ανέφερε ο Ευάγγελος Αποστολάκης.

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον είχε η αναφορά του στα «επιτακτικά κελεύσματα», την ώρα που η κινητικότητα στον χώρο της αντιπολίτευσης και οι συζητήσεις για συνεργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

«Πηγαίνω κόντρα στο κύμα, δεν φοβάμαι το κύμα. Αρνούμαι τις απογοητεύσεις, αρνούμαι τις πρόσκαιρες λύσεις και αρνούμαι τα επιτακτικά κελεύσματα, τα οποία δεν δέχομαι», τόνισε, στέλνοντας ένα μήνυμα που ξεπερνά τα στενά όρια της σημερινής ανακοίνωσης.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη νέα πολιτική του επιλογή «πρόκληση για συνεργασία και αγώνα για κάτι καλύτερο».

Ανδρουλάκης: «Ναύαρχε, καλωσόρισες»

Καλωσορίζοντας τον Ευάγγελο Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε στο ήθος, τη νηφαλιότητα και την εμπειρία του πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Όπως σημείωσε, ο Ευάγγελος Αποστολάκης «διακρίνεται για το ήθος του και τη νηφαλιότητά του» και «χαίρει διακομματικού σεβασμού», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι με τις γνώσεις και την εμπειρία του θα συμβάλει στην εθνική αμυντική πολιτική.

«Ναύαρχε, καλωσόρισες», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

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