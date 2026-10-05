Aρραβωνιάστηκε την τραγουδίστρια κάντρι ο επικεφαλής του FBI - Τα ταξίδια και τα σκάνδαλα

Ο διευθυντής του FBI και η 27χρονη τραγουδίστρια της country ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους – Ο Πατέλ έχει βρεθεί στο επίκεντρο κριτικής για ταξίδια με κυβερνητικά αεροσκάφη, μεταξύ άλλων και σε εκδήλωση όπου εμφανίστηκε η σύντροφός του

Χρύσα Γρίβα, Επιμέλεια

Aρραβωνιάστηκε την τραγουδίστρια κάντρι ο επικεφαλής του FBI - Τα ταξίδια και τα σκάνδαλα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, αρραβωνιάστηκε την 27χρονη τραγουδίστρια κάντρι και πολιτική σχολιάστρια Αλέξις Γουίλκινς.
  • Η Γουίλκινς δραστηριοποιείται στη μουσική κάντρι και έχει συνδέσεις με συντηρητικές οργανώσεις και πρωτοβουλίες.
  • Ο Πατέλ έχει δεχθεί κριτική για τη χρήση κυβερνητικών αεροσκαφών σε ταξίδια χωρίς εμφανή υπηρεσιακό σκοπό, μεταξύ αυτών και για εκδήλωση όπου τραγούδησε η σύντροφός του.
  • Η Γουίλκινς είχε επίσης προκαλέσει συζητήσεις με την εμφάνισή της σε εκδήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα πλαίσια των εορτασμών για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ.
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Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, αρραβωνιάστηκε την 27χρονη τραγουδίστρια της country και πολιτική σχολιάστρια Αλέξις Γουίλκινς, με το ζευγάρι να ανακοινώνει τα ευχάριστα νέα μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X το βράδυ της Κυριακής.

Η Γουίλκινς δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία ποζάρει δίπλα στον 46χρονο Πατέλ, προτάσσοντας το χέρι της για να δείξει το δαχτυλίδι των αρραβώνων της.

«Πήγα και έμπλεξα τον νόμο», έγραψε με χιουμοριστική διάθεση στη λεζάντα της φωτογραφίας, κάνοντας προφανή αναφορά στην ιδιότητα του συντρόφου της.

Οι δυο τους διατηρούν σχέση πριν ο Πατέλ αναλάβει την ηγεσία του FBI το 2025. Η Γουίλκινς, μάλιστα, είχε δώσει το «παρών» στην τελετή ορκωμοσίας του.

Ποια είναι η Αλέξις Γουίλκινς

Η 27χρονη δραστηριοποιείται τόσο στον χώρο της country μουσικής όσο και ως πολιτική σχολιάστρια. Κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της το 2023, ενώ έχει συνδεθεί με συντηρητικές οργανώσεις και πρωτοβουλίες.

Στην προσωπική της ιστοσελίδα αναφέρει ότι μέσα από τη μουσική της «τιμά την παράδοση της country, προσθέτοντας παράλληλα σύγχρονο σχολιασμό και επικαιρότητα».

Ο Πατέλ αναδημοσίευσε την ανάρτηση της συντρόφου του, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον αρραβώνα.

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Η κριτική για τα ταξίδια με αεροσκάφη του FBI

Η προσωπική ζωή του επικεφαλής του FBI έχει βρεθεί στο προσκήνιο και για έναν ακόμη λόγο. Ο Πατέλ έχει δεχθεί επικρίσεις για τη χρήση κυβερνητικών αεροσκαφών σε ταξίδια για τα οποία δεν ήταν εμφανής κάποιος υπηρεσιακός ή επιχειρησιακός σκοπός.

Μεταξύ αυτών ήταν και πτήση με αεροσκάφος του FBI προς το State College της Πενσιλβάνια, προκειμένου να παραστεί σε εκδήλωση επαγγελματικής πάλης, στην οποία η Γουίλκινς τραγούδησε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ.

Φωτογραφίες που δημοσίευσε αργότερα η ίδια στα social media έδειχναν το ζευγάρι να ποζάρει χαμογελαστό, με την τραγουδίστρια να κρατά μια υπερμεγέθη χρυσή ζώνη πρωταθλητή.

Η Γουίλκινς είχε απασχολήσει επίσης τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης με την εμφάνισή της σε εκδήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η συμμετοχή της είχε συζητηθεί καθώς άλλοι καλλιτέχνες αποχώρησαν από τη διοργάνωση, υποστηρίζοντας ότι είχαν αρχικά την εντύπωση πως επρόκειτο για μια μη κομματική εθνική γιορτή.

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