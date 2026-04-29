Tζέιμς Κόμι: Ο πρώην διευθυντής του FBI κατηγορείται ότι απείλησε τη ζωή του Τραμπ

Ο πρώην διευθυντής του FBI, Tζέιμς Κόμι κατηγορείται ότι απείλησε τη ζωή του Τραμπ με ανάρτησή του στο Instagram

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

  • Ο Τζέιμς Κόμι κατηγορείται επίσημα για απειλή κατά της ζωής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησης στο Instagram με την εικόνα «86 47».
  • Ο Κόμι αρνείται ότι γνώριζε το νόημα της εικόνας και δηλώνει αθώος, ενώ ο διευθυντής του FBI τονίζει τη σοβαρότητα της απειλής.
  • Η υπόθεση αποτελεί τη δεύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να ασκήσει δίωξη εναντίον του Κόμι, μετά από προηγούμενες κατηγορίες για ψευδείς δηλώσεις και παρεμπόδιση του Κογκρέσου.
  • Το κατηγορητήριο απορρίφθηκε τον Νοέμβριο λόγω άκυρου διορισμού της εισαγγελέως που το υπέβαλε, η οποία δεν είχε εξουσιοδότηση να παρουσιάσει την υπόθεση στο μεγάλο δικαστήριο.
  • Ο Κόμι είχε διαγράψει την επίμαχη ανάρτηση, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιλαμβανόταν τη σύνδεση των αριθμών με τη βία και ότι αντιτίθεται σε κάθε μορφή βίας.
Ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι, κατηγορείται για απειλή κατά της ζωής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μια επίσημη κατηγορία που προκύπτει από μια φωτογραφία που δημοσίευσε για λίγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η επίμαχη εικόνα που δημοσιεύτηκε στο Instagram πέρυσι έδειχνε κοχύλια να σχηματίζουν τους αριθμούς «86 47». Το «ογδόντα έξι» είναι ένας όρος αργκό που χρησιμοποιείται για να σημαίνει «ξεφορτώνομαι» ή «αφαιρώ».

Ο Κόμι επέμεινε ότι δεν γνώριζε τι σήμαιναν οι αριθμοί στην εικόνα, αλλά ο Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν δηλώσει ότι η ανάρτηση αποτελούσε απειλή κατά του 47ου προέδρου. Απαντώντας στις κατηγορίες την Τρίτη, ο Κόμεϊ δήλωσε: «Είμαι ακόμα αθώος, δεν φοβάμαι ακόμα και εξακολουθώ να πιστεύω στην ανεξάρτητη ομοσπονδιακή δικαιοσύνη».

Σε συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση του κατηγορητηρίου, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι ως πρώην διευθυντής του οργανισμού, ο Κόμεϊ «γνώριζε πολύ καλά την προσοχή και τις συνέπειες μιας τέτοιας ανάρτησης». «Ο Τζέιμς Κόμι ενθάρρυνε επαίσχυντα μια απειλή κατά της ζωής του προέδρου Τραμπ και την δημοσίευσε στο Instagram για να τη δει ο κόσμος», δήλωσε την Τρίτη ο Κας Πατέλ.

Ο Κόμι απολύθηκε από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, αφότου ο πρώην διευθυντής του FBI ξεκίνησε έρευνα για ρωσική παρέμβαση στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2016. Έκτοτε, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει την άσκηση δίωξης εναντίον του - οι κατηγορίες της Τρίτης είναι η δεύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης να το πράξει.

«Λοιπόν, επέστρεψαν. Αυτή τη φορά πρόκειται για μια φωτογραφία με κοχύλια σε μια παραλία στη Βόρεια Καρολίνα πριν από ένα χρόνο. Και αυτό δεν θα είναι το τέλος, αλλά τίποτα δεν έχει αλλάξει σε μένα», δήλωσε ο Κόμεϊ. Ο Κόμι κατηγορήθηκε τον Σεπτέμβριο για ψευδείς δηλώσεις στο Κογκρέσο και παρεμπόδιση της διαδικασίας του Κογκρέσου, σε μια υπόθεση που θεωρήθηκε ευρέως ως αντίποινα του Ρεπουμπλικανού προέδρου εναντίον ενός πολιτικού αντιπάλου. Κάθε κατηγορία επιφέρει μέγιστη ποινή φυλάκισης 10 ετών.

«Η απειλή κατά της ζωής του προέδρου των ΗΠΑ αποτελεί σοβαρή παραβίαση των νόμων του έθνους μας», δήλωσε ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς. «Το μεγάλο δικαστήριο απήγγειλε κατηγορητήριο ισχυριζόμενο ότι ο Τζέιμς Κόμι έκανε ακριβώς αυτό». Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ πήραν συνέντευξη από τον Κόμι τον περασμένο Μάιο σχετικά με τη φωτογραφία με το κοχύλι. Ο Κόμι διέγραψε την ανάρτηση στο Instagram, λέγοντας σε συνέχεια ότι «υπέθεσε ότι [τα κοχύλια] ήταν ένα πολιτικό μήνυμα».

«Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι κάποιοι συνδέουν αυτούς τους αριθμούς με τη βία», πρόσθεσε. «Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό, αλλά αντιτίθεμαι σε κάθε είδους βία, γι' αυτό και κατέβασα την ανάρτηση». Ο Τραμπ, ο οποίος έχει επικρίνει εδώ και καιρό τον Κόμι, δήλωσε για την ανάρτηση ότι «ακόμη και ένα παιδί ξέρει τι σήμαινε αυτό».

Ο Κόμι δήλωσε αθώος κατά τη διάρκεια σύντομης εμφάνισής του στο δικαστήριο τον Οκτώβριο, προτού η υπόθεση απορριφθεί τον Νοέμβριο. Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Κάμερον Κάρι, απέρριψε το κατηγορητήριο εναντίον του λόγω του «άκυρου» διορισμού της Λίντσεϊ Χάλιγκαν ως εισαγγελέως των ΗΠΑ.

Η Χάλιγκαν, η εισαγγελέας στην ανατολική Βιρτζίνια που εξασφάλισε τα κατηγορητήρια, δεν είχε εξουσιοδότηση να παρουσιάσει τις κατηγορίες στο μεγάλο δικαστήριο, δήλωσε ο δικαστής. Η Χάλιγκαν είναι πρώην βοηθός του Λευκού Οίκου που δεν είχε ποτέ ασκήσει δίωξη για υπόθεση στο παρελθόν.

