Λάρισα: Τρεις εγκαυματίες εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο - Καταστράφηκε ολοσχερώς το συνεργείο

Snapshot Τρεις τραυματίες με ελαφρά εγκαύματα νοσηλεύονται εκτός κινδύνου μετά από έκρηξη σε συνεργ υγραεριοκίνησης στη Λάρισα.

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς το συνεργείο.

Ένα σπίτι που βρίσκεται πάνω από το συνεργείο γλίτωσε τα χειρότερα λόγω της έγκαιρης επέμβασης της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο Λάρισας, εκτός κινδύνου νοσηλεύονται τρία άτομα, τα οποία βρίσκονταν μέσα στο συνεργείο υγραεριοκίνησης τη στιγμή που έγινε έκρηξη με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς η επιχείρηση.

Από την ισχυρή έκρηξη, η οποία έγινε αισθητή σε ολόκληρη τη γύρω περιοχή, προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς την επιχείρηση. Πάνω από το συνεργείο βρίσκεται ένα σπίτι, το οποίο ευτυχώς γλίτωσε τα χειρότερα από την έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τρεις τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο φέροντας ελαφρά εγκαύματα. Η κατάστασή τους, σύμφωνα πληροφορίες, δεν χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Διαβάστε επίσης