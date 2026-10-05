Λάρισα: Έκρηξη σε συνεργείο υγραεριοκίνησης

Snapshot Στη Λάρισα σημειώθηκε έκρηξη σε συνεργείο υγραεριοκίνησης στην οδό Βόλου περίπου στις 11:00.

Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες και τρία άτομα που βρίσκονταν μέσα τραυματίστηκαν, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η Πυροσβεστική έχει αναλάβει την έρευνα για τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Έκρηξη σημειώθηκε στη Λάρισα σε συνεργείο υγραεριοκίνησης και σήμανε συναγερμός στις Αρχές.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής κι ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 11:00 στην οδό Βόλου και το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε μέσα στους χώρους του συνεργείου. Την ώρα της έκρηξης βρίσκονταν μέσα τρία άτομα, τα οποία σύμφωνα με το onlarissa.gr τραυματίστηκαν, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης που οδήγησε στην πυρκαγιά και τον τραυματισμό των ατόμων που βρίσκονταν εντός του συνεργείου υγραεριοκίνησης.

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