Μαζωνάκης: Το πόρισμα της ΔΕΕ «καίει» τους γιατρούς - Το μηχάνημα κατέγραψε τη στιγμή του θανάτου

Snapshot Η ΔΕΕ παρέδωσε στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές δεύτερη συμπληρωματική έκθεση που επιβαρύνει τους γιατρούς.

Η έκθεση καταγράφει λεπτομερώς την έναρξη, τη διάρκεια και το ακριβές χρόνο διακοπής της θεραπείας με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Το ιατρικό μηχάνημα κατέγραψε τη στιγμή του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης τις κινήσεις των γιατρών μετά τη διακοπή της θεραπείας. Snapshot powered by AI

Την ώρα που τελείται η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, η ΔΕΕ παρέδωσε στις εισαγγελικές κι ανακριτικές Αρχές τη δεύτερη -συμπληρωματική έκθεση- που «καίει» τους γιατρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr η έκθεση αναφέρει λεπτομερώς όσα έχουν καταγραφεί από το μηχάνημα, ακόμα και τη στιγμή του θανάτου του τραγουδιστή.

Στα δεδομένα που αντλήθηκαν από τη μνήμη του μηχανήματος έχει καταγραφεί η ακριβής ώρα έναρξη λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, η διάρκεια της θεραπείας, καθώς κι ο ακριβής χρόνος που σταμάτησε να λειτουργεί.

Πλέον, με τα νέα δεδομένα είναι πολύ πιθανό να ασκηθεί νέα δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα στους δύο συλληφθέντες ιατρούς, τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και την Ιωάννα Γάκα, ιδιοκτητών της Stem Cell Clinic, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

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