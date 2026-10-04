Ελλάδα - Γερμανία: Η φοβερή επέμβαση του Ούρμπιγκ στην κεφαλιά του Μασούρα

Πολύ κοντά στο να ανοίξει το σκορ με το «καλημέρα» η Εθνική μας 

Χρήστος Χριστοφιλόπουλος

Ελλάδα - Γερμανία: Η φοβερή επέμβαση του Ούρμπιγκ στην κεφαλιά του Μασούρα
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Δυναμικό ξεκίνημα πραγματοποίησε η Εθνική μας ομάδα απέναντι στη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα για την 4η αγωνιστική του Nations League, με τον Ούρμπιγκ από το 2ο κιόλας λεπτό να αναγκάζεται να κάνει φοβερή επέμβαση για να αποσοβήσει τον κίνδυνο.

Ο Τσιμίκας έβγαλε σέντρα ακριβείας από τα αριστερά στην περιοχή των Γερμανών, με τον Μασούρα να πηδά ψηλότερα από όλους, να πιάνει μια δυνατή, καρφωτή κεφαλιά, αλλά τον Ούρμπιγκ με πολύ δύσκολη επέμβαση να αρνείται το δεύτερο γκολ σε διαδοχικές αναμετρήσεις στον επιθετικό της Εθνικής.

Δείτε την φάση:

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