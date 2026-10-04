Λίνα Πρίντζου: «Aγαπήθηκα ως το μεδούλι» - Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό από τον Χαραλαμπόπουλο

Snapshot Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ανακοίνωσε δημόσια τον χωρισμό του από τη Λίνα Πρίντζου, δηλώνοντας ότι παραμένουν σε καλή σχέση.

Η Λίνα Πρίντζου απάντησε με μια προσωπική ανάρτηση, περιγράφοντας την αγάπη τους ως βαθιά και σημαντική για τη ζωή τους.

Η Πρίντζου τόνισε ότι ο χωρισμός σηματοδοτεί μια νέα φάση ελευθερίας και προσωπικής πορείας για τους δύο.

Υπογράμμισε ότι η αγάπη δεν περιορίζει, αλλά ελευθερώνει, και μπορεί να υπάρχει ακόμη και στην απουσία. Snapshot powered by AI

Λίγες ώρες μετά τη δημόσια αποκάλυψη του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου ότι ο ίδιος και η Λίνα Πρίντζου δεν είναι πλέον μαζί, εκείνη επέλεξε να τοποθετηθεί με έναν ιδιαίτερα προσωπικό και συγκινητικό τρόπο μέσα από τα social media.

Ο γνωστός ηθοποιός είχε μιλήσει το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Με τη Λίνα δεν είμαστε πια μαζί εδώ και ένα διάστημα, αλλά είμαστε πολύ καλά».

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η Λίνα Πρίντζου δημοσίευσε ένα κοινό στιγμιότυπό τους, συνοδεύοντάς το με ένα κείμενο που έμοιαζε περισσότερο με έναν ήρεμο απολογισμό μιας μεγάλης σχέσης παρά με έναν πικρό αποχαιρετισμό.

«Αγάπησα και αγαπήθηκα ως το μεδούλι. Καταφέραμε να βιώσουμε μια αγάπη, που μας έθρεψε, μας δυνάμωσε, μας σημάδεψε και έγινε φάρος στη ζωή μας», έγραψε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί ανάμεσά τους, επιλέγοντας μια εικόνα ελευθερίας και προσωπικής πορείας.

«Ακόμα και τώρα, που βγάλαμε φτερά και αρχίσαμε να πετάμε προς τα εκεί, που η ψυχή μας θέλει».

Το μήνυμά της ολοκληρώθηκε με μία φράση που συμπύκνωσε όλη τη στάση της απέναντι στον χωρισμό: «Γιατί η αγάπη δεν δεσμεύει. Η αγάπη ελευθερώνει. Και μπορεί να είναι παρούσα ακόμα και στην πιο ισχυρή απουσία».

https://www.instagram.com/p/DeEok6SOvyA/

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