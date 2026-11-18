Snapshot Η φωτιά στον Σεμπρώνα Χανίων καίει σε δύσβατη χαράδρα, καθιστώντας δύσκολη την κατάσβεσή της.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 3 τμήματα ΕΜΟΔΕ.

Η μάχη με τις φλόγες θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένες περιοχές, καθώς δεν φυσάει στην περιοχή.

Με το πρώτο φως της ημέρας οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα επιχειρήσουν υπό καλύτερες συνθήκες. Snapshot powered by AI

Ολονύχτια θα είναι η μάχη με τις φλόγες στον Σεμπρώνα Χανίων, καθώς η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης, εξακολουθεί να καίει σε δύσβατο σημείο, μέσα σε χαράδρα, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της Πυροσβεστικής.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν στο σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, συνεχίζοντας την προσπάθεια να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας καθώς δεν φυσάει στην περιοχή και δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Με το πρώτο φως της ημέρας οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής θα μπορέσουν να επιχειρήσουν με καλύτερες συνθήκες στο δύσβατο σημείο όπου μαίνεται η φωτιά.

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