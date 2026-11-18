Snapshot Ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης στο 107ο Δημοτικό Σχολείο και 20ο Νηπιαγωγείο λόγω προβλημάτων υγρασίας και επικινδυνότητας.

Οι εργασίες γίνονται αποκλειστικά τα Σαββατοκύριακα για να αποφευχθεί η διακοπή των μαθημάτων.

Η αυτοψία των αρμόδιων υπηρεσιών επιβεβαίωσε τα προβλήματα και δρομολογήθηκαν οι απαραίτητες παρεμβάσεις.

Ο Δήμος συνεργάζεται με τη σχολική κοινότητα και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών.

Αν ζητηθεί επίσημα η αναστολή λειτουργίας του σχολείου για επιτάχυνση των εργασιών, θα εξεταστεί, αλλά δεν θεωρείται αδράνεια η τρέχουσα προσέγγιση. Snapshot powered by AI

Με αφορμή την καταγγελία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 107ου Δημοτικού Σχολείου και 20ου Νηπιαγωγείου Αθηνών για σοβαρά προβλήματα υγρασίας και επικίνδυνες συνθήκες ασφαλείας με σκουριασμένα σίδερα και γυμνά καλώδια να κρέμονται πάνω από τους μαθητές το Newsbomb μετά από σχετκή επικοινωνία με τον Δήμο Αθηναίων έλαβε σχετική απάντηση.

Μιλώντας στο Newsbomb o αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Παναγιώτης - Πάρης Χαρλαύτης αντικρούει το επιχείρημα περί αδράνειας και επισημαίνει ότι οι εργασίες αποκατάστασης είναι σε εξέλιξη και παράλληλα στόχος του Δήμου είναι να μην διακοπούν τα μαθήματα.

Συγκεριμένα αναφέρει:

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έχουν πραγματοποιήσει αυτοψία στο σχολείο, έχουν διαπιστώσει τα προβλήματα και έχουν δρομολογήσει τις απαραίτητες παρεμβάσεις. Ο εργολάβος πραγματοποιεί εργασίες αποκλειστικά τα Σαββατοκύριακα, προκειμένου να προχωρήσει η αποκατάσταση χωρίς να διακοπεί η εκπαιδευτική διαδικασία.

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Η εντατικοποίηση των εργασιών κατά τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου θα απαιτούσε την αναστολή των μαθημάτων. Αυτό ακριβώς προσπαθήσαμε να αποφύγουμε, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί τόσο η ασφάλεια των μαθητών όσο και η απρόσκοπτη συνέχιση της φοίτησής τους. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε συνεννόηση με τη σχολική κοινότητα, ενώ υπάρχει επικοινωνία και με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.

Εάν το αίτημα είναι να ανασταλεί η λειτουργία του σχολείου προκειμένου να επιταχυνθούν οι εργασίες, αυτό πρέπει να διατυπωθεί ξεκάθαρα. Δεν μπορεί, όμως, να παρουσιάζεται ως αδράνεια του Δήμου μια συνειδητή προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα χωρίς να στερηθούν τα παιδιά τα μαθήματά τους. Προτεραιότητά μας, όπως έχει δηλώσει και ο δήμαρχος Χάρης Δούκας είναι η ασφάλεια των παιδιών και η ολοκλήρωση των αναγκαίων παρεμβάσεων με τη μικρότερη δυνατή αναστάτωση στη σχολική ζωή.

Διαβάστε επίσης