Από αριστερά, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Κιρ Στάρμερ σε συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι. 13 Ιουλίου...

Snapshot Η Ευρώπη οργανώνει τη «Συμμαχία των Προθύμων» στο Βερολίνο για να αντιμετωπίσει τις πιθανές αρνητικές συνέπειες της τριμερούς συνάντησης Τραμπ, Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ στη Σενζέν.

Περίπου 20 ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν την Ουκρανία και την ασφάλεια της Ευρώπης, χωρίς επιβεβαίωση της συμμετοχής του Ζελένσκι.

Η Ευρώπη δεν έχει ορίσει ενιαίο εκπρόσωπο για τις διαπραγματεύσεις, παρά τις πιέσεις από τις ΗΠΑ να συμμετάσχει σε συζητήσεις για το ουκρανικό.

Η «Συμμαχία των Προθύμων» έχει δηλώσει ετοιμότητα να αναλάβει εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά η Ρωσία αρνείται την παρουσία ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Αναλυτές επισημαίνουν την έλλειψη συγκεκριμένου ευρωπαϊκού σχεδίου για τις εγγυήσεις ασφαλείας και τις πολιτικές πιέσεις που επηρεάζουν τη στάση της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις. Snapshot powered by AI

Με συνεδρίαση της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Βερολίνο απαντά η Ευρώπη στην κρίσιμη τριμερή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη στο περιθώριο της Συνόδου του APEC στην Σενζέν της Κίνας.

Στόχος των Ευρωπαίων είναι να βρίσκονται μπροστά στις εξελίξεις και να προλάβουν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις από την τριμερή. Στο Βερολίνο αναμένονται την Πέμπτη περίπου 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από ολόκληρη την Ευρώπη και στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρίσκονται η Ουκρανία και η αρχιτεκτονική ασφαλείας της Γηραιάς Ηπείρου.

Παρόντες αναμένεται να είναι οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Πολωνίας, της Ιταλίας και εκπρόσωποι της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Σε αυτή τη φάση δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Παρών θα είναι και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα αξιωματούχοι των ΗΠΑ αναφέρουν στα αμερικανικά ΜΜΕ ότι θα συμμετέχουν και οι ειδικοί απεσταλμένοι του Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ. Μάλιστα ο πρώτος μετά από μία τριμερή συνάντηση ΗΠΑ, Ρωσίας, Ουκρανίας στο Αμπού Ντάμπι την περασμένη εβδομάδα πέταξε «καρφιά» για τους Ευρωπαίους και εξήγησε ότι η Ευρώπη δεν μιλά με μία φωνή στο ουκρανικό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθύμων © Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved

«Αν η Ευρώπη μπορούσε να ορίσει ένα πρόσωπο να μιλήσει εκ μέρους της, αυτό θα ήταν μεγαλύτερο επίτευγμα από το να πείσει τους Ρώσους να την συμπεριλάβουν στις διαπραγματεύσεις», είχε πει ο Κούσνερ. Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας την περασμένη εβδομάδα, η αμερικανική πλευρά πιέζει τη Μόσχα να δεχθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το ουκρανικό και Ευρωπαίο αξιωματούχο.

Ωστόσο η Ευρώπη δεν έχει ορίσει ένα πρόσωπο που θα την εκπροσωπήσει. Μετά την άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, την Παρασκευή, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε: «Για πρώτη φορά, αναμένεται να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες ειρηνευτικές συνομιλίες τις επόμενες εβδομάδες, με εκπροσώπηση της Ευρώπης.

Η Γερμανία έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αυτό είναι απολύτως σαφές». Αυτή η δήλωση και η πρόσκληση Μερτς στους ηγέτες της «Συμμαχίας των Προθύμων» φούντωσαν οι φήμες ότι ο Γερμανός καγκελάριος θα αναλάβει επικεφαλής της διαπραγμάτευσης με Ρώσους, Ουκρανούς και Αμερικανούς.

Η συζήτηση για τον διαπραγματευτή των Ευρωπαίων

Βέβαια ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος της Γερμανίας, Σεμπάστιαν Χίλε επιχείρησε να υποβαθμίσει τη συγκεκριμένη συζήτηση για πιθανό διαπραγματευτικό ρόλο του καγκελάριου. «Δεν πρόκειται για συζήτηση σχετικά με συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτό που έχει σημασία είναι ο Πούτιν να καταλάβει επιτέλους ότι πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ώστε να έχουμε, καταρχάς, την ευκαιρία να επιτύχουμε την ειρήνη», είπε ο Σεμπάστιαν Χίλε.

Παράλληλα απάντησε και στα «καρφιά» Κούσνερ για την ενιαία εκπροσώπηση της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις. «Η δύναμη της Ευρώπης έγκειται ακριβώς στην ενότητα και τη συνοχή πολλών χωρών. Δεν πρέπει να αφήσουμε να μας παρασύρουν σε συζητήσεις που άλλοι θέλουν να πλαισιώσουν γύρω από αυτό το ζήτημα», σημείωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η «Συμμαχία των Προθύμων» έχει δηλώσει ετοιμότητα για να αναλάβει την τήρηση των εγγυήσεων ασφαλείας που θα απαιτηθούν σε περίπτωση τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Από την πλευρά της η Ρωσία, όμως, αρνείται οποιαδήποτε συζήτηση για παρουσία στρατευμάτων ευρωπαϊκών κρατών στην Ουκρανία ακόμη κι αν έχουν ρόλο επιτήρησης της τήρησης των όρων της συμφωνίας ειρήνης.

Προκύπτει, λοιπόν, εύλογα το ερώτημα τι μπορεί να πετύχει ρεαλιστικά η Συμμαχία. Ο πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής του μη κερδοσκοπικού Γερμανικού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (DGAP), Στέφαν Μάιστερ δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Σε συνέντευξή στη Deutsche Welle δήλωσε: «Το θεμελιώδες πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη δεν έχει ακόμη υποβάλει καμία πρόταση. Δεν υπάρχει σχέδιο που να περιγράφει ποιες εγγυήσεις ασφάλειας θα προσφέρει η Ευρώπη, ποιες δυνάμεις θα είναι έτοιμη να αναπτύξει, ποια μέτρα θα μπορούσε να λάβει για τη διασφάλιση μιας εκεχειρίας ή σε ποια σημεία θα ήταν διατεθειμένη να κάνει συμβιβασμούς».

Αναφορικά με τη συζήτηση για το ποιος εκπροσωπεί την Ευρώπη στις διαπραγματεύσεις ο Στέφαν Μάιστερ πιστεύει ότι η συζήτηση λέει πολλά για τις πιέσεις που δέχονται οι Ευρωπαίοι. «Η στάση της Ευρώπης έχει να κάνει περισσότερο με εσωτερικές πολιτικές εκτιμήσεις παρά με τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις. Όλοι πρέπει να δείξουν ότι συμμετέχουν με κάποιον τρόπο στις συνομιλίες. Το επόμενο έτος θα διεξαχθούν εκλογές στη Γαλλία και την Πολωνία, και δεν είναι ακόμα σαφές αν η γαλλική υποστήριξη προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί με την τρέχουσα μορφή της μετά από αυτό», σημείωσε ο Μάιστερ.