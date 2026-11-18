Snapshot Συνελήφθη ένας άνδρας τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Πάτρα για τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 17χρονου μέσα σε λεωφορείο.

Ο δράστης κατηγορείται για πρόκληση σωματικής βλάβης στον ανήλικο.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες σε έναν άνδρα πέρασαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (18/11) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο άνδρας κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε άγρια ενώ βρισκόταν εντός λεωφορείου 17χρονο προκαλώντας του σωματική βλάβη.

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