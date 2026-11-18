Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικου μέσα σε λεωφορείο
Ο δράστης συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα
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- Συνελήφθη ένας άνδρας τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Πάτρα για τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 17χρονου μέσα σε λεωφορείο.
- Ο δράστης κατηγορείται για πρόκληση σωματικής βλάβης στον ανήλικο.
- Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.
Χειροπέδες σε έναν άνδρα πέρασαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (18/11) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο άνδρας κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε άγρια ενώ βρισκόταν εντός λεωφορείου 17χρονο προκαλώντας του σωματική βλάβη.
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