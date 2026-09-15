Μαζωνάκης: Η ανάρτηση γυναίκας που υποβλήθηκε σε 18 πλασμαφαιρέσεις – «Τον σκότωσαν εγκληματίες»

Με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη, η χρήστρια περιγράφει τη δική της εμπειρία από τη θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος και θέτει το ερώτημα εάν μια τόσο επεμβατική ιατρική πράξη έχει θέση σε εφαρμογές αισθητικού χαρακτήρα

Χρύσα Γρίβα, Επιμέλεια

Μαζωνάκης: Η ανάρτηση γυναίκας που υποβλήθηκε σε 18 πλασμαφαιρέσεις – «Τον σκότωσαν εγκληματίες»
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος (TPE) χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση παθολογικών αντισωμάτων και υποστηρίζεται ως σωτήρια σε σοβαρές ιατρικές παθήσεις.
  • Η διαδικασία είναι επεμβατική και απαιτεί στενή ιατρική παρακολούθηση λόγω πιθανών επιπτώσεων σε παράγοντες πήξης και επίπεδα ασβεστίου.
  • Η χρήστρια περιγράφει σημαντική βελτίωση στην εμφάνισή της μετά τις συνεδρίες, ωστόσο αμφισβητεί τη χρήση της πλασμαφαίρεσης αποκλειστικά για αισθητικούς λόγους.
  • Συνδέει την εμπειρία της με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καλώντας σε σοβαρή σκέψη για την εφαρμογή της διαδικασίας χωρίς ιατρική ένδειξη.
  • Επισημαίνει ότι η πλασμαφαίρεση πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε ασθενείς με ζωτικό κίνδυνο και όχι για αισθητικούς σκοπούς.
Snapshot powered by AI

Μια προσωπική μαρτυρία για την πλασμαφαίρεση και συγκεκριμένα τη θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος (Therapeutic Plasma Exchange – TPE) προκαλεί ενδιαφέρον στα social media, με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Χρήστρια του Facebook, η οποία αναφέρει ότι έχει υποβληθεί συνολικά σε 18 συνεδρίες TPE, περιγράφει μέσα από τη δική της εμπειρία τη διαδικασία, τον θεραπευτικό της ρόλο, αλλά και τους κινδύνους που, όπως επισημαίνει, τη συνοδεύουν.

«Άμα θέλετε να μιλήσουμε για πλασμαφαίρεση, είμαι εγώ εδώ για εσάς. 18 μαγικές συνεδρίες TPE στο βιογραφικό μου», γράφει αρχικά.

Όπως εξηγεί, TPE σημαίνει «Therapeutic Plasma Exchange», δηλαδή θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος. Με απλά λόγια περιγράφει το πλάσμα ως το υγρό μέρος του αίματος, μέσα στο οποίο βρίσκονται τα έμμορφα στοιχεία του. Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ανάρτησή της, η διαδικασία χρησιμοποιείται θεραπευτικά σε συγκεκριμένες παθήσεις, με στόχο, μεταξύ άλλων, την απομάκρυνση από την κυκλοφορία ουσιών όπως παθολογικά αντισώματα.

«Στην πλασμαφαίρεση λοιπόν όλα αυτά αφαιρούνται και παίρνεις καινούργιο πλάσμα χωρίς μπερδεμένα αντισώματα. Γίνεσαι πολύ πιο γρήγορα καλά και κερδίζουν χρόνο οι γιατροί σου να διαχειριστούν πιο μακροπρόθεσμα το σαλταρισμένο ανοσοποιητικό σου», αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας με δικά της λόγια την εμπειρία της.

Η ίδια χαρακτηρίζει τη θεραπευτική πλασμαφαίρεση σωτήρια σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει σοβαρή ιατρική ένδειξη. Παράλληλα, αναφέρεται στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η διαδικασία στον οργανισμό και στην ανάγκη στενής ιατρικής παρακολούθησης.

«Είναι LIFE SAVING», τονίζει, προσθέτοντας ότι κατά τη διαδικασία τοποθετείται ειδικός καθετήρας στον λαιμό, ώστε να προχωράει αμεσότερα η διαδικασία. Η χρήστρια υποστηρίζει ακόμη ότι μετά τις συνεδρίες είχε παρατηρήσει σημαντική αλλαγή στην εμφάνισή της, την οποία περιγράφει με χιούμορ: «Σε κάνει λες και έχεις πιει τον ορό της ομορφιάς. Λάμπεις. Φαίνεσαι η καλύτερη εμφανισιακά εκδοχή του εαυτού σου».

Ακριβώς αυτή η προσωπική παρατήρηση είναι που την οδηγεί να θέσει το βασικό ερώτημα της ανάρτησής της: κατά πόσο μια τέτοια ιατρική διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς θεραπευτική ένδειξη και με στόχο την εμφάνιση. Στο τελευταίο μέρος της ανάρτησής της η γυναίκα συνδέει τη δική της εμπειρία με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη θλίψη και την οργή της για τον θάνατό του. «Από την Τετάρτη ακούω Μαζωνάκη και κλαίω», γράφει και συνεχίζει: «Στην εποχή της πληροφορίας, ας σκεφτούμε σοβαρά αν μια ιατρική πράξη τόσο επεμβατική στη βιολογία του σώματός μας αξίζει να γίνεται για την ομορφιά».

Μάλιστα, απορρίπτει τη σύγκριση με άλλες αισθητικές παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι, κατά την άποψή της, η πλασμαφαίρεση αποτελεί πολύ πιο επεμβατική διαδικασία. «Ακόμα κι αν είσαι ασφαλής, θα βάλεις το αίμα σου σε μια φυγόκεντρο, θα πετάξεις το υγρό μισό και θα επιστρέψεις μέσα σου άλλο, για να νιώσεις όμορφος;», διερωτάται.

Η ίδια καταλήγει αναφερόμενη στις δύο περιόδους της ζωής της κατά τις οποίες, όπως λέει, η θεραπευτική πλασμαφαίρεση αποδείχθηκε καθοριστική για την υγεία της.

«Εμένα η πλασμαφαίρεση με κράτησε ζωντανή το 2017 και φέτος τον Απρίλιο. Τη θεωρώ κορυφαία διαδικασία. Αλλά για ασθενείς. Που πεθαίνουν. Μόνο. Τον Μαζωνάκη τον σκότωσαν εγκληματίες», γράφει.

Ολόκληρη η ανάρτηση

Άμα θέλετε να μιλήσουμε για πλασμαφαιρεση είμαι εγώ εδώ για εσάς. 18 μαγικες συνεδρίες TPE στο βιογραφικό μου . Και πααααααμε . TPE σημαίνει therapeutic plasma exchange. Θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος .Καταρχήν τι είναι το πλάσμα. Το αίμα μας έχει στέρεα στοιχεία τα οποία κολυμπάνε σε ένα ζουμί . Το πλάσμα. Η διαδικασία αυτή είναι θεραπευτική σε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ παθήσεις γιατί κάποια προβληματικά πράγματα κολυμπάνε στο πλάσμα. Ο στόχος είναι τα αντισώματα , που η δουλειά τους είναι ν μας προστατεύουν αλλά μερικές φορές μπερδεύονται και αρχίζουν και τσακώνονται με το σωμα που τα έχει δημιουργήσει. Στην πλασμαφαιρεση λοιπόν όλα αυτά αφαιρούνται και παίρνεις καινούργιο πλάσμα χωρίς μπερδεμένα αντισώματα . Γίνεσαι πολύ πιο γρήγορα καλά και κερδίζουν χρόνο οι γιατροί σου να διαχειριστούν πιο μακροπρόθεσμα το σαλταρισμένο ανοσοποιητικο σου. Είναι μια διαδικασία που επιλέγεται να γίνει όταν παίζει να μην προλάβουμε να μαζέψουμε τη φάση μόνο με φάρμακα και φλερτάρεις με την επόμενη διάσταση. Είναι LIFE SAVING. Μαζί όμως με τα αντισώματα χάνεις παράγοντες πήξης όπως το ινοδογονο το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται .Και χάνεις και ασβέστιο. Και αυτό αν δεν δωθεί απλα η καρδιά σου θα σταματήσει να χτυπάει. Επίσης η TPE κανονικά γίνεται από έναν μεγάλο μεγάλο καθετήρα που μπαίνει στο λαιμό σου για να τραβάει και να επιστρέφει με επαρκή ταχύτητα. Και σε κάνει καλά .Αλλά εκτός από καλά , η διαδικασία έχει μια υπέροχη παρενέργεια . ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ ΠΙΕΙ ΤΟΝ ΟΡΟ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ.Λάμπεις . Φαίνεσαι η καλύτερη εμφανισιακά εκδοχή του εαυτού σου. Φυσικά αυτό δεν κρατάει για πάντα , το σώμα σου θα μεταβολίσει και θα αντικαταστήσει το ξένο πλάσμα με δικό του .Αυτά από μένα . Από την Τέταρτη ακούω Μαζωνάκη και κλαίω . Για τον άνθρωπο που ένιωθε μόνος , που τον πλήγωσαν οι πιο δικοί του κι έφυγε απροστάτευτος πάνω σε μια διαδικασία που έχει κινδύνους και μάλλον ο χειριστής του μηχανήματος δεν ήξερε να το δουλέψει. Στην εποχή της πληροφορίας , ας σκεφτούμε σοβαρά αν μια ιατρική πράξη τόσο επεμβατική στην βιολογία του σώματος μας αξίζει να γίνεται για την ομορφιά. Και μην ακούσω για πλαστικές και μποτοξ και υαλουρονικα.Είναι ΜΑΚΡΑΝ πιο επεμβατική η αλλαγή την βιολογίας ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΑΣ. Κι ας ξέρει να την κάνει ο χειριστής . Κι ας είσαι τελείως ασφαλής ( στα πλαίσια των ρίσκων που έχει ούτως ή άλλως η TPE) .Ακόμα κι αν είσαι ασφαλής , θα βάλεις το αίμα σου σε μια φυγόκεντρο , θα πετάξεις το υγρό μισό και θα επιστρέψεις μέσα σου άλλο , για να νιώσεις όμορφος;;Έμενα η πλασμαφαιρεση με κράτησε ζωντανή το 2017 και φέτος τον Απρίλιο . Την θεωρώ κορυφαία διαδικασία. Αλλά για ασθενείς. Που πεθαίνουν . Μόνο. Τον Μαζωνάκη τον σκότωσαν οι εγκληματίες .

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέες καθιζήσεις στην Κυψέλη: «Έχει μετακινηθεί το σπίτι μου», λέει κάτοικος στο Newsbomb

11:35ANNOUNCEMENTS

Η μεγαλύτερη motorsport εμπειρία έρχεται στο «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» στις 3 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηλίας Κασιδιάρης - αποφυλάκιση: Δεκάδες υποστηρικτές περιμένουν να τον υποδεχθούν έξω από τη φυλακή - Εικόνες και βίντεο από το Newsbomb.gr

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Βίντεο-ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση - Με εγκαύματα αποχώρησε ο δράστης

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Λούνα παρκ… τρόμου στην Ιταλία: Παιχνίδι περνά ξυστά από κτήριο

11:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρατικός προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 6,5 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Δίνουμε οριστική λύση σε εκκρεμότητα οκτώ ετών» - Αποκαθίσταται η υπόγεια κοίτη του Ιλισού στην Καλλιθέα

11:10ΥΓΕΙΑ

Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία: Ποιες εξετάσεις και επεμβάσεις δεν γίνονται νόμιμα

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό τροχαίο στην Αθήνα: Πατίνι έπεσε πάνω σε μηχανάκι παραβιάζοντας τον... μισό ΚΟΚ - Βίντεο ντοκουμέντο

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Δακτύλιος: Πλησιάζει η επιστροφή του - Ποια είναι τα όριά του

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική θύελλα στις ΗΠΑ: Ολιγάρχης του Πούτιν πλήρωσε το γαμήλιο πάρτι του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στις Μπαχάμες

10:53ΕΛΛΑΔΑ

«Το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να φύγεις γαλήνια, ήταν αυτή η μάχη» - Το αντίο στον Μαζωνάκη από τον γιο του δικηγόρου της οικογένειας

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Η φλεγόμενη McLaren αποκάλυψε απιστία - Μαζί με νεαρό μοντέλο σκοτώθηκε ο influencer αυτοκινήτων

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σκότωσε τον δολοφόνο της κόρης της μέσα στο δικαστήριο - Η εκδίκηση μιας μητέρας που συγκλόνισε τη Γερμανία

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Zeekr 9X: Στην Ελλάδα με σχεδόν 900 ίππους

10:48ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Προσοχή σε αυτό το κύμα κακοκαιρίας - Οι περιοχές που κινδυνεύουν με πλημμύρες

10:42LIFESTYLE

«Ήθελα να το παίξω κουλ, αλλά δεν μπορώ...» - Ο Marcello Hernández κάλεσε τη Zendaya για φαγητό ζωντανά στα Βραβεία Emmy και έγινε viral

10:41ΥΓΕΙΑ

«Ο γιατρός ο κάστορας, των δοντιών ο μάστορας»: Πρώτο βραβείο για τους Έλληνες οδοντιάτρους

10:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καρέτσας: Μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του – «Τρεις μέρες τον εξετάζαμε»

10:20LIFESTYLE

«Αυτό το τραγούδι ήταν το soundtrack της παιδικής μου ηλικίας» - Η Dara, νικήτρια της φετινής Eurovision αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη με το «Gucci φόρεμα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτη προειδοποίηση των Ιταλών για την Ελλάδα - «Μοιάζει με τον Ιανό του 2020»

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Η ανάρτηση γυναίκας που υποβλήθηκε σε 18 πλασμαφαιρέσεις – «Τον σκότωσαν εγκληματίες»

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Σκαρφάλωσαν σε μνήματα στο Γ' Νεκροταφείο για να βλέπουν και τα έσπασαν

09:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για απόδραση Αλκέτ Ριζάι: «Εξαιρετικά περίεργο αυτό που συνέβη»

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Χάρι - Μέγκαν: Απέσυραν εκτάκτως τα παιδιά τους από το βρετανικό σχολείο λόγω φόβων ασφαλείας

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινά περίοδος κακοκαιρίας – Με ισχυρές καταιγίδες στα νότια και κάτω από 30 βαθμούς η θερμοκρασία

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η δήλωση της Αφροδίτη Μάνου - «Δεν τον ήξερα, το λαϊκό προσκύνημα ήταν καρφί στο φέρετρο των ονείρων»

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό τροχαίο στην Αθήνα: Πατίνι έπεσε πάνω σε μηχανάκι παραβιάζοντας τον... μισό ΚΟΚ - Βίντεο ντοκουμέντο

10:53ΕΛΛΑΔΑ

«Το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να φύγεις γαλήνια, ήταν αυτή η μάχη» - Το αντίο στον Μαζωνάκη από τον γιο του δικηγόρου της οικογένειας

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα μεταφοράς: Επεκτείνεται το ωράριο σε μετρό και τραμ λόγω συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης: «Γάκα-Θεοδωρόπουλος ήταν κανονικοί απατεώνες - Έκρυβαν τα μηχανήματα στους ελέγχους»

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηλίας Κασιδιάρης: Αποφυλακίζεται στις 12:00 - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να πολιτευτεί υπό προϋποθέσεις - Τα «μπλόκα» που βάζει ο Άρειος Πάγος

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Πότε καταβάλλεται το επίδομα 400 ευρώ σε 2.197.000 δικαιούχους - Ποια η διαδικασία

07:48LIFESTYLE

Όλγα Φαρμάκη: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 32χρονου αδερφού της Μανούσου

06:37WHAT THE FACT

Η ανατριχιαστική πρόβλεψη του Νοστράδαμου για την Τεχνητή Νοημοσύνη

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη πρόκληση: Παρουσιάζουν τον Μάρκο Μπότσαρη και τον Μέγα Αλέξανδρο Αλβανούς

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Η φλεγόμενη McLaren αποκάλυψε απιστία - Μαζί με νεαρό μοντέλο σκοτώθηκε ο influencer αυτοκινήτων

10:48ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Προσοχή σε αυτό το κύμα κακοκαιρίας - Οι περιοχές που κινδυνεύουν με πλημμύρες

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σκότωσε τον δολοφόνο της κόρης της μέσα στο δικαστήριο - Η εκδίκηση μιας μητέρας που συγκλόνισε τη Γερμανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ