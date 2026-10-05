Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πραγματοποίησε δράση για τις Πρώτες Βοήθειες σε τετράποδους φίλους μας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε επίσης η ενημέρωση του κοινού για το σημαντικό έργο και τις δράσεις της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας & Διάσωσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πραγματοποίησε δράση για τις Πρώτες Βοήθειες σε τετράποδους φίλους μας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων με επίδειξη Πρώτων Βοηθειών για σκύλους στην Πλατεία Συντάγματος.
  • Εκπαιδευτές παρουσίασαν δωρεάν βασικές ενέργειες έκτακτης ανάγκης, όπως αντιμετώπιση πνιγμονής και καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.
  • Οι πολίτες ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο φορητού φαρμακείου για ζώα και τη σημασία της γνώσης Πρώτων Βοηθειών για την υγεία των τετράποδων.
  • Παρουσιάστηκε το έργο της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας & Διάσωσης (Κ-9), που συμβάλλει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
  • Στη δράση συμμετείχαν εθελοντές από όλους τους Τομείς του Ε.Ε.Σ., συνεχίζοντας την εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών.
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, πραγματοποίησε, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στην Πλατεία Συντάγματος, μεγάλη δράση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εξοικείωσης των πολιτών με τις Πρώτες Βοήθειες για τους τετράποδους φίλους μας, το καινοτόμο, πρωτοποριακό πρόγραμμα που υλοποιεί τα τελευταία χρόνια ο Ε.Ε.Σ. σε όλη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, εκπαιδευτές Πρώτων Βοηθειών για σκύλους του Τομέα Σαμαρειτών -Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ. πραγματοποίησαν δωρεάν επιδείξεις,παρουσιάζοντας σε εκατοντάδες πολίτες βασικές και χρήσιμες ενέργειες που μπορούννα γίνουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (αντιμετώπιση πνιγμονής,καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση κ.α.), μέχρι την παρέμβαση του κτηνιάτρου.

Παράλληλα, οι πολίτες ενημερώθηκαν για το τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα φορητό φαρμακείο για τους τετράποδους φίλους μας, καθώς και για τη σημασία της γνώσης βασικών Πρώτων Βοηθειών για την προστασία της ζωής και της υγείας τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε επίσης η ενημέρωση του κοινού για το σημαντικό έργο και τις δράσεις της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας & Διάσωσης (Κ-9) του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στις επιχειρήσεις έρευνας καιδιάσωσης.

Σημειώνεται ότι εθελοντές από όλους τους Τομείς του Ε.Ε.Σ. (Υγείας, ΚοινωνικήςΠρόνοιας, Σαμαρειτών – Διασωστών & Νεότητας) συμμετείχαν στη μεγάλη δράση.

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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνεχίζει με συνέπεια το έργο ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές σε μια κρίσιμη στιγμή.

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Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχήςγια τα προγράμματα Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ. στο www.redcross.gr

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