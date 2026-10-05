Η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε στο Βερολίνο με τον Σταυρό Αξίας

Snapshot Η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε στο Βερολίνο με τον Ομοσπονδιακό Σταυρό Αξίας της Γερμανίας για την καλλιτεχνική της πορεία και τη συμβολή της στην ευρωπαϊκή ενότητα και ειρήνη.

Η σχέση της με τη Γερμανία ξεκίνησε το 1961, όταν ηχογράφησε το τραγούδι «Weiße Rosen aus Athen», που γνώρισε μεγάλη επιτυχία και αποτέλεσε αφετηρία της διεθνούς καριέρας της.

Παρά τις τραυματικές εμπειρίες από τη γερμανική Κατοχή στην Ελλάδα, επέλεξε να συμβάλει στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο λαών μέσω της μουσικής της.

Ο Πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, τόνισε την υπέρ της ειρήνης και της ελευθερίας στάση της Μούσχουρη και τη δράση της πέρα από τη μουσική, συμπεριλαμβανομένης της θητείας της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως πρέσβειρα της UNICEF.

Η βράβευση στο Βερολίνο πραγματοποιήθηκε 65 χρόνια μετά την πρώτη της μεγάλη επιτυχία στη χώρα και αναδεικνύει την μακρόχρονη διεθνή της καριέρα. Snapshot powered by AI

Με τον Ομοσπονδιακό Σταυρό Αξίας της Γερμανίας τιμήθηκε η Νάνα Μούσχουρη, 65 χρόνια μετά την ηχογράφηση στο Βερολίνο του «Weiße Rosen aus Athen», του τραγουδιού που την έκανε γνωστή στο γερμανικό κοινό και αποτέλεσε την αφετηρία της διεθνούς καριέρας της.

Η 92χρονη Ελληνίδα ερμηνεύτρια παρέλαβε τη διάκριση από τον Πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Spreebogen του Βερολίνου.

Η τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στη Νάνα Μούσχουρη για την πολυετή καλλιτεχνική της πορεία, αλλά και για τη συμβολή της στην ευρωπαϊκή ενότητα, την ειρήνη και την κατανόηση μεταξύ των λαών.

Η απονομή είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η σχέση της Μούσχουρη με τη Γερμανία ξεκίνησε λίγα μόλις χρόνια μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μνήμες από τη γερμανική Κατοχή της Ελλάδας παρέμεναν ζωντανές.

Το τραγούδι που άλλαξε την καριέρα της

Το 1961, η Νάνα Μούσχουρη ταξίδεψε στο Βερολίνο και ηχογράφησε δύο τραγούδια στα γερμανικά. Ανάμεσά τους ήταν το «Σαν σφυρίξεις τρεις φορές», το οποίο μεταφέρθηκε στα γερμανικά ως «Weiße Rosen aus Athen» («Λευκά Τριαντάφυλλα από την Αθήνα»).

Η απόφαση δεν ήταν αυτονόητη. Η Μούσχουρη είχε ζήσει τη γερμανική Κατοχή στην Αθήνα, ενώ ο Μάνος Χατζιδάκις φέρεται να την είχε συμβουλεύσει να μην προχωρήσει στην ηχογράφηση.

Το τραγούδι, ωστόσο, γνώρισε τεράστια επιτυχία στη Γερμανία. Μέσα σε δύο μήνες φέρεται να πούλησε περίπου ένα εκατομμύριο 45άρια, ενώ η Ελληνίδα τραγουδίστρια απέκτησε πολύ γρήγορα ένα μεγάλο και πιστό κοινό στη χώρα.

Η επιτυχία αυτή άνοιξε τον δρόμο για τη διεθνή της καριέρα. Μετά τη Γερμανία ακολούθησε η Γαλλία και στη συνέχεια μια πορεία που την οδήγησε στις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές του κόσμου.

Η αναφορά του Σταϊνμάιερ στην Κατοχή

Κατά την απονομή του Ομοσπονδιακού Σταυρού Αξίας, ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ αναφέρθηκε στην προσωπική διαδρομή της Μούσχουρη και στη σημασία της σχέσης της με τη Γερμανία.

Ο Πρόεδρος της Γερμανίας στάθηκε στο γεγονός ότι η ερμηνεύτρια έζησε ως παιδί τη γερμανική Κατοχή, αλλά παρά τις τραυματικές εμπειρίες της επέλεξε λίγα χρόνια αργότερα να βρεθεί στη Γερμανία και να συμβάλει, μέσα από τη μουσική της, σε μια διαφορετική σχέση μεταξύ των δύο λαών.

Ο Σταϊνμάιερ υπογράμμισε επίσης τη διαχρονική τοποθέτηση της Μούσχουρη υπέρ της ειρήνης και της ελευθερίας, καθώς και τη δράση της πέρα από τη μουσική.

Η Νάνα Μούσχουρη υπήρξε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 1994 έως το 1999, ενώ από το 1993 είναι πρέσβειρα καλής θέλησης της UNICEF.

«Για μένα είναι μια τεράστια τιμή και με συγκινεί πραγματικά πολύ», δήλωσε η ίδια στη BILD μετά την απονομή.

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