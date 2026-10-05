Η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε στο Βερολίνο με τον Σταυρό Αξίας

Η 92χρονη Ελληνίδα ερμηνεύτρια παρέλαβε τη διάκριση από τον Πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Spreebogen του Βερολίνου

Μίλτος Τσεκούρας

Η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε στο Βερολίνο με τον Σταυρό Αξίας
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε στο Βερολίνο με τον Ομοσπονδιακό Σταυρό Αξίας της Γερμανίας για την καλλιτεχνική της πορεία και τη συμβολή της στην ευρωπαϊκή ενότητα και ειρήνη.
  • Η σχέση της με τη Γερμανία ξεκίνησε το 1961, όταν ηχογράφησε το τραγούδι «Weiße Rosen aus Athen», που γνώρισε μεγάλη επιτυχία και αποτέλεσε αφετηρία της διεθνούς καριέρας της.
  • Παρά τις τραυματικές εμπειρίες από τη γερμανική Κατοχή στην Ελλάδα, επέλεξε να συμβάλει στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο λαών μέσω της μουσικής της.
  • Ο Πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, τόνισε την υπέρ της ειρήνης και της ελευθερίας στάση της Μούσχουρη και τη δράση της πέρα από τη μουσική, συμπεριλαμβανομένης της θητείας της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως πρέσβειρα της UNICEF.
  • Η βράβευση στο Βερολίνο πραγματοποιήθηκε 65 χρόνια μετά την πρώτη της μεγάλη επιτυχία στη χώρα και αναδεικνύει την μακρόχρονη διεθνή της καριέρα.
Snapshot powered by AI

Με τον Ομοσπονδιακό Σταυρό Αξίας της Γερμανίας τιμήθηκε η Νάνα Μούσχουρη, 65 χρόνια μετά την ηχογράφηση στο Βερολίνο του «Weiße Rosen aus Athen», του τραγουδιού που την έκανε γνωστή στο γερμανικό κοινό και αποτέλεσε την αφετηρία της διεθνούς καριέρας της.

Η 92χρονη Ελληνίδα ερμηνεύτρια παρέλαβε τη διάκριση από τον Πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Spreebogen του Βερολίνου.

Η τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στη Νάνα Μούσχουρη για την πολυετή καλλιτεχνική της πορεία, αλλά και για τη συμβολή της στην ευρωπαϊκή ενότητα, την ειρήνη και την κατανόηση μεταξύ των λαών.

Η απονομή είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η σχέση της Μούσχουρη με τη Γερμανία ξεκίνησε λίγα μόλις χρόνια μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μνήμες από τη γερμανική Κατοχή της Ελλάδας παρέμεναν ζωντανές.

ΜΟΥΣΧΟΥΡΗ

Το τραγούδι που άλλαξε την καριέρα της

Το 1961, η Νάνα Μούσχουρη ταξίδεψε στο Βερολίνο και ηχογράφησε δύο τραγούδια στα γερμανικά. Ανάμεσά τους ήταν το «Σαν σφυρίξεις τρεις φορές», το οποίο μεταφέρθηκε στα γερμανικά ως «Weiße Rosen aus Athen» («Λευκά Τριαντάφυλλα από την Αθήνα»).

Η απόφαση δεν ήταν αυτονόητη. Η Μούσχουρη είχε ζήσει τη γερμανική Κατοχή στην Αθήνα, ενώ ο Μάνος Χατζιδάκις φέρεται να την είχε συμβουλεύσει να μην προχωρήσει στην ηχογράφηση.

Το τραγούδι, ωστόσο, γνώρισε τεράστια επιτυχία στη Γερμανία. Μέσα σε δύο μήνες φέρεται να πούλησε περίπου ένα εκατομμύριο 45άρια, ενώ η Ελληνίδα τραγουδίστρια απέκτησε πολύ γρήγορα ένα μεγάλο και πιστό κοινό στη χώρα.

Η επιτυχία αυτή άνοιξε τον δρόμο για τη διεθνή της καριέρα. Μετά τη Γερμανία ακολούθησε η Γαλλία και στη συνέχεια μια πορεία που την οδήγησε στις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές του κόσμου.

ΜΟΥΣΧΟΥΡΗ

Η αναφορά του Σταϊνμάιερ στην Κατοχή

Κατά την απονομή του Ομοσπονδιακού Σταυρού Αξίας, ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ αναφέρθηκε στην προσωπική διαδρομή της Μούσχουρη και στη σημασία της σχέσης της με τη Γερμανία.

Ο Πρόεδρος της Γερμανίας στάθηκε στο γεγονός ότι η ερμηνεύτρια έζησε ως παιδί τη γερμανική Κατοχή, αλλά παρά τις τραυματικές εμπειρίες της επέλεξε λίγα χρόνια αργότερα να βρεθεί στη Γερμανία και να συμβάλει, μέσα από τη μουσική της, σε μια διαφορετική σχέση μεταξύ των δύο λαών.

Ο Σταϊνμάιερ υπογράμμισε επίσης τη διαχρονική τοποθέτηση της Μούσχουρη υπέρ της ειρήνης και της ελευθερίας, καθώς και τη δράση της πέρα από τη μουσική.

Η Νάνα Μούσχουρη υπήρξε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 1994 έως το 1999, ενώ από το 1993 είναι πρέσβειρα καλής θέλησης της UNICEF.

«Για μένα είναι μια τεράστια τιμή και με συγκινεί πραγματικά πολύ», δήλωσε η ίδια στη BILD μετά την απονομή.

https://www.instagram.com/p/DeHRpjOimYu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:40ΕΛΛΑΔΑ

Η Αθήνα σε «κλοιό» λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο: Από πότε αρχίζουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

17:34ΥΓΕΙΑ

Τι πρέπει να κάνει άμεσα όποιος βγάλει μια σκουρόχρωμη γραμμή σε κάποιο νύχι

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Κατασκοπευτικό θρίλερ στις ΗΠΑ: Η Κινέζα, ο γιος του προέδρου της Ταϊβάν και τα ανατριχιαστικά μηνύματα του Πεκίνου

17:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας από Κάρπαθο: «Ποτέ δεν είχαμε τόσο αξιόμαχο στρατό»

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Το τσαμπί με σταφύλια στην Ιταλία που έσπασε κάθε ρεκόρ: Ζυγίζει… 6,75 κιλά

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε στο Βερολίνο με τον Σταυρό Αξίας: «Είναι μια τεράστια τιμή και με συγκινεί πραγματικά πολύ»

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πραγματοποίησε δράση για τις Πρώτες Βοήθειες σε τετράποδους φίλους μας

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Κάθειρξη 17 ετών σε 42χρονο που λήστεψε και επιχείρησε να πνίξει άστεγο με κορδόνι

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε παραλία της Τουρκίας: Άγρια πάλη παιδιού με τεράστιο χταπόδι που «κόλλησε» πάνω του - Ορατά τα σημάδια στο κορμί του

17:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το κόλπο με τους λογαριασμούς ρεύματος: Πώς «ξεπλένεται» μαύρο χρήμα μέσω επιστροφών

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα ψηφιακά «ίχνη» που προσπάθησε να σβήσει η Γάκα - Το «κωδικοποιημένο» αρχείο, οι διαγραμμένες αναζητήσεις και η ομαδική συνομιλία

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Η αληθινή ιστορία του Grizzly Man: Τα 6 λεπτά τρόμου από την επίθεση αρκούδας που ελάχιστοι άκουσαν

16:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αρνούμαι τα κελεύσματα»: Αποκωδικοποιώντας τη δήλωση ένταξης του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Βυθίστηκε τουρκικό σκάφος – 2 νεκροί και 11 διασωθέντες

16:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έτρεξε στην κερκίδα με τον απινιδωτή: Η συγκλονιστική κίνηση ποδοσφαιριστή που έσωσε φίλαθλο

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα στοιχεία που «καίνε» την 56χρονη γιατρό - Οι αναζητήσεις για προποφόλη και μιδαζολάμη

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η δολοφονία 39χρονης Γιαπωνέζας από Αμερικανό πεζοναύτη - Διπλωματικό θρίλερ σε εξέλιξη

16:16LIFESTYLE

«Αυτή η εκκλησία έχει μεγάλη σημασία για εμάς»: Γιατί η αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα έκανε διαφορετικό μνημόσυνο

16:15LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι ανατροπές της Κυριακής – Ποιοι έχασαν την πρωτιά, ποιοι έκαναν τη διαφορά

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Aρραβωνιάστηκε την τραγουδίστρια Αλέξις Γουίλκινς ο επικεφαλής του FBI Κας Πατέλ - Τα ταξίδια και τα σκάνδαλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:16LIFESTYLE

«Αυτή η εκκλησία έχει μεγάλη σημασία για εμάς»: Γιατί η αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα έκανε διαφορετικό μνημόσυνο

13:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Η πρόγνωση για το διάστημα 5–19 Οκτωβρίου - Τι δείχνει το ECMWF

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Ταχίνι: Τι προσφέρει μια κουταλιά και γιατί έχει σημασία η ποσότητα

16:15LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι ανατροπές της Κυριακής – Ποιοι έχασαν την πρωτιά, ποιοι έκαναν τη διαφορά

15:45ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τρόμος με ψάρι που... περπατάει στη στεριά και εξαπλώνεται - Οι αρχές καλούν τους πολίτες να του κόβουν το κεφάλι

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η δολοφονία 39χρονης Γιαπωνέζας από Αμερικανό πεζοναύτη - Διπλωματικό θρίλερ σε εξέλιξη

17:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το κόλπο με τους λογαριασμούς ρεύματος: Πώς «ξεπλένεται» μαύρο χρήμα μέσω επιστροφών

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα ψηφιακά «ίχνη» που προσπάθησε να σβήσει η Γάκα - Το «κωδικοποιημένο» αρχείο, οι διαγραμμένες αναζητήσεις και η ομαδική συνομιλία

16:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έτρεξε στην κερκίδα με τον απινιδωτή: Η συγκλονιστική κίνηση ποδοσφαιριστή που έσωσε φίλαθλο

22:40WHAT THE FACT

Ζευγάρι αγόρασε «κατά λάθος» σε δημοπρασία εγκαταλελειμμένο σπίτι του 1830 - Το τεράστιο ποσό που έδωσαν

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Λείψανα τσάρου Σαμουήλ: Πολιτικοεκκλησιαστική αντιπαράθεση και στη μέση Φανάρι και Γλυπτά Παρθενώνα

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Καλοκαιρινή εβδομάδα, αλλά από Παρασκευή αλλάζει ο καιρός - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

08:54LIFESTYLE

 Με το «Ώρες Μικρές» τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Νίκος Βέρτης - Συγκίνησε το κοινό με το μπουζούκι του

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε παραλία της Τουρκίας: Άγρια πάλη παιδιού με τεράστιο χταπόδι που «κόλλησε» πάνω του - Ορατά τα σημάδια στο κορμί του

15:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Έλεγχοι «πόθεν έσχες»: Περιουσίες εκατομμυρίων και αδήλωτα εισοδήματα στο μικροσκόπιο

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Η αληθινή ιστορία του Grizzly Man: Τα 6 λεπτά τρόμου από την επίθεση αρκούδας που ελάχιστοι άκουσαν

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Προφυλακίστηκε ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί οδηγού ταξί

12:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Θα κατοικεί για πάντα στα κινηματογραφικά μας όνειρα» - Πέθανε η Αριστέα Χιώτη στα 74 της χρόνια - Η εμβληματική ταμίας του Ιντεάλ

15:51LIFESTYLE

Μπεν Άφλεκ: «Δεν κυνηγάω τίποτα» - Τι λέει για την προσωπική του ζωή μετά το διαζύγιο

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Aρραβωνιάστηκε την τραγουδίστρια Αλέξις Γουίλκινς ο επικεφαλής του FBI Κας Πατέλ - Τα ταξίδια και τα σκάνδαλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ